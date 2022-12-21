ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить перевозку тяжелобольных пациентов через Лачинский коридор

В Белом доме в Вашингтоне в эти минуты проходит встреча президентов США и Украины. Джо Байден приветствовал Владимира Зеленского у входа в резиденцию президента США.

В начале встречи в Овальном кабинете Байден заявил, что американский народ «с гордостью» поддерживает Украину и разделяет ее стремление к «справедливому миру». Президент США осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины, отметив, что Россия пытается «использовать зиму как оружие». Он отметил, что украинский народ продолжает «вдохновлять мир».

Зеленский назвал большой честью то, что он был приглашен в Белый дом, и поблагодарил президента США, Конгресс и американцев за помощь Украине.

После завершения переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию. После этого Зеленский выступит в Конгрессе США на совместном заседании палат.

Зеленский прилетел в Соединенные Штаты около 20 часов по московскому времени в среду. Он летел на борту самолета американских Вооруженных сил. В телеграм-канале президента Украины опубликованы кадры его прибытия в Вашингтон.

О визите украинского президента стало известно менее суток назад. Это первая зарубежная поездка Зеленского после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале.

Как написал в твиттере Байден, у двух президентов много тем для обсуждения. Зеленский в качестве основных целей поездки назвал усиление оборонительных возможностей Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что в повестке дня переговоров будут находиться вопросы дипломатии и оборонного потенциала. Также, по словам Кирби, Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должна завершиться война в Украине. Он отметил, что такое обсуждение необходимо с «вхождением в новую фазу войны». Зеленский неоднократно настаивал на том, что территориальная целостность Украины по итогам войны должна быть восстановлена.

Визит украинского президента проходит в тот момент, когда американские законодатели собираются голосовать по пакету госрасходов на следующий год. Проект предусматривает выделение около 45 миллиардов долларов на оказание чрезвычайной помощи Украине, – отмечает «Голос Америки».

В среду – независимо от обсуждений в Конгрессе – Министерство обороны США объявило об очередном крупном пакете военной помощи, в который впервые будет входить система ПВО «Пэтриот» для Украины.



Владимир Зеленский продолжает призывать Запад поставлять Киеву более современное оружие, начиная от современных боевых танков и ракет и заканчивая системами противоракетной обороны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поездка Зеленского и его личные переговоры с президентом Джо Байденом дадут возможность разъяснить реальную ситуацию в Украине, а также то, какое оружие нужно Киеву для борьбы с Россией и почему.

Зеленский вылетел в США из Польши, куда добрался по железной дороге. За сутки до поездки в США он посетил прифронтовой город Бахмут, где встретился с украинскими бойцами.

Соединенные Штаты поддерживают Украину в войне против России, осуждая российскую агрессию. Помимо прочего они оказывают помощь поставками оружия. В то же время в Вашингтоне подчеркивают необходимость избежать прямой конфронтации США и их союзников по НАТО с Москвой.