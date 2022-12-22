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Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Конгрессе Соединенных Штатов, поблагодарив американцев за масштабную помощь своей стране в отражении российской агрессии, и заявив, что в будущем году наступит "поворотный момент" в военном конфликте. Ранее президент Украины провел переговоры в Белом доме с президентом США.
Украина выстояла благодаря мужеству украинцев поддержке американцев и она одержит победу, провозгласил c трибуны Палаты представителей президент Украины, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса. "Украина жива и сражается... Российская тирания потеряла контроль над нами", - заявил президент Украины под аплодисменты американских законодателей. Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов и "каждого американца" за финансовую поддержку Украины, которая, по его словам, является "не пожертвованием, а инвестициями во всеобщую безопасность".
В своем выступлении президент Зеленский говорил об отражении российской агрессии как о борьбе украинцев за всеобщую безопасность. Россия "ударит по вашим союзникам", если мы ее не остановим, предупредил американских законодателей Владимир Зеленский. Эту битву, по его словам, нельзя отложить, в ней необходимо одержать верх. Он предположил, что в следующем году в военном конфликте наступит поворотный момент: "Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности".
Поблагодарив американцев за военную помощь, Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой: "Вы нам дали артиллерию, но этого недостаточно". Он заверил аудиторию, что украинские солдаты способны овладеть американской техникой, в том числе, управлением американскими танками и самолетами.
В заключение выступления президент Украины передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг с автографами украинских солдат, находящихся на передовой линии обороны в Бахмуте.
Другие новости дня
Самолёт Медведева десять раз летал за границу за два последних месяца
Самолёт, которым пользуется заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за последние два месяца совершил десять международных перелётов, три из них - в столицу Катара Доху, где с середины ноября проходил чемпионат мира по футболу, два - в столицу Непала Катманду, и один - последний, 20 декабря - в крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов Дубаи. Об этом сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на данные сервиса Flightradar, отслеживающего авиарейсы по всему миру.
Кроме того, бизнес-джет Bombardier Global Express 5000 с номером RA-67226, который официально зарегистрирован на супругу Медведева Светлану, побывал в столице Ирана Тегеране и турецком Стамбуле. В отличие от пребывания в Дохе, сообщения о визитах Дмитрия Медведева в эти города не публиковались.
В среду появилась информация о визите Медведева в Китай, где он встретился с главой страны Си Цзиньпином. Многие СМИ охарактеризовали эту поездку зампреда Совета безопасности России как неожиданный визит. По его итогам китайское информационное государственное агентство "Синьхуа" сообщило, что председатель КНР "выразил надежду, что обе стороны украинского конфликта проявят сдержанность и решат проблемы политическим путём".
"Вёрстка" отмечает, что при этом президент России Владимир Путин, в отличие от Дмитрия Медведева, с конца октября посещал только страны ближнего зарубежья - Беларусь, Кыргызстан и Армению. После российского вторжения в Украину Путин только раз выезжал за пределы стран СНГ - в Иран.
Документальный фильм «Навальный» вошёл в шорт-лист премии «Оскар»
Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, вошёл в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Отмечается, что на данный момент в списке претендентов на главный приз - 15 документальных лент. Церемония вручения премии "Оскар" намечена на 12 марта 2023 года.
Премьера фильма "Навальный" состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву.
В конце января документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма "Навальный" состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. В России ленту не показывали.
- В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен в Томске. Долгое время он находился в коме. Соратникам оппозиционера удалось вывезти его на лечение в Германию, где врачи подняли Навального на ноги, а эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в его анализах яд из группы "Новичок", который производится только в России. США, Великобритания и страны ЕС потребовали от российских властей провести тщательное расследование отравления Навального, однако уголовное дело в России заведено не было.
- Позже несколько международных изданий выпустили расследование, согласно которому Навальный был отравлен группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам оппозиционер обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, который идентифицирован в расследовании как сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев. Из его разговора с Навальным следует, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
- В январе прошлого года оппозиционер вернулся в Москву и сразу же был арестован, а затем отправлен на длительный срок в колонию. Российские власти возбудили против Навального несколько уголовных дел, обвинив его, в том числе, в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
В Донецке в результате обстрела кафе ранен Дмитрий Рогозин
В среду вечером в Донецке попало под обстрел кафе «Шеш-Беш», в котором в этот момент отмечал свой день рождения бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщают издание Baza и телеграм-канал «Типичный Донецк».
По данным РИА Новости, Рогозин был ранен в спину, но его жизни ничего не угрожает.
Агентство RUPTLY опубликовало кадры последствий взрыва, на которых виден как минимум один погибший.
По непроверенной пока информации, скончался охранник председателя правительства так называемой «Донецкой народной республики» Виталия Хоценко, а сам Хоценко пострадал. Baza сообщает о минимум пяти пострадавших в результате обстрела.
- Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, руководивший госкорпорацией с мая 2018-го года, был освобождён от занимаемой должности в прошедшем июле. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону так называемой «специальной военной операции», где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой - оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии.
- 21 декабря Рогозину исполнилось 59 лет.
В Белом доме прошла встреча Байдена и Зеленского
В Белом доме в Вашингтоне в среду прошла встреча президентов США и Украины - первая личная встреча после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Джо Байден приветствовал Владимира Зеленского у входа в резиденцию президента США.
В начале встречи в Овальном кабинете Байден заявил, что американский народ «с гордостью» поддерживает Украину и разделяет ее стремление к «справедливому миру». Президент США осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины, отметив, что Россия пытается «использовать зиму как оружие». Он отметил, что украинский народ продолжает «вдохновлять мир».
Зеленский назвал большой честью то, что он был приглашён в Белый дом, и поблагодарил президента США, Конгресс и американцев за помощь Украине.
После завершения переговоров президенты провели совместную пресс-конференцию. Трансляцию вёл телеканал "Настоящее Время":
Зеленский прилетел в Соединенные Штаты около 20 часов по московскому времени в среду. Он летел на борту самолета американских Вооруженных сил. В телеграм-канале президента Украины опубликованы кадры его прибытия в Вашингтон.
О визите украинского президента стало известно менее суток назад. Это первая зарубежная поездка Зеленского после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале.
Как написал в твиттере Байден, у двух президентов много тем для обсуждения. Зеленский в качестве основных целей поездки назвал усиление оборонительных возможностей Украины.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что в повестке дня переговоров будут находиться вопросы дипломатии и оборонного потенциала. Также, по словам Кирби, Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должна завершиться война в Украине. Он отметил, что такое обсуждение необходимо с «вхождением в новую фазу войны». Зеленский неоднократно настаивал на том, что территориальная целостность Украины по итогам войны должна быть восстановлена.
Визит украинского президента проходит в тот момент, когда американские законодатели собираются голосовать по пакету госрасходов на следующий год. Проект предусматривает выделение около 45 миллиардов долларов на оказание чрезвычайной помощи Украине, – отмечает «Голос Америки».
В среду – независимо от обсуждений в Конгрессе – Министерство обороны США объявило об очередном крупном пакете военной помощи, в который впервые будет входить система ПВО «Пэтриот» для Украины.
Владимир Зеленский продолжает призывать Запад поставлять Киеву более современное оружие, начиная от современных боевых танков и ракет и заканчивая системами противоракетной обороны.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поездка Зеленского и его личные переговоры с президентом Джо Байденом дадут возможность разъяснить реальную ситуацию в Украине, а также то, какое оружие нужно Киеву для борьбы с Россией и почему.
Зеленский вылетел в США из Польши, куда добрался по железной дороге. За сутки до поездки в США он посетил прифронтовой город Бахмут, где встретился с украинскими бойцами.
Соединенные Штаты поддерживают Украину в войне против России, осуждая российскую агрессию. Помимо прочего они оказывают помощь поставками оружия. В то же время в Вашингтоне подчеркивают необходимость избежать прямой конфронтации США и их союзников по НАТО с Москвой.
ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить перевозку тяжелобольных пациентов через Лачинский коридор
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня обязал Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения перевозки через Лачинский коридор тяжелобольных пациентов, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, сообщает Радио Азатутюн. Решение суда также обязывает обеспечить безопасное передвижение людей, оставшихся на дороге без крова или нуждающихся в средствах к существованию, сообщает представитель РА по международно-правовым вопросам.
Армения представила в Европейский суд ходатайство о применении обеспечительной меры и дополнительную информацию, попросив применить обеспечительную меру к Азербайджану в целях устранения нарушений прав гражданского населения в результате блокирования дороги, проходящей через «Лачинский коридор». Дорога заблокирована уже десять дней. ЕСПЧ дал Азербайджану время до минувшего понедельника, чтобы ответить на это требование.
Согласно сообщению, в решении отмечается, что суд учел, что на данный момент вопрос наличия контроля Азербайджана над «Лачинским коридором» является спорным, а также взятые на себя Азербайджаном обязательства по 6-му пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, «гарантировать безопасность лиц, транспортных средств и товаров, перемещающихся в обоих направлениях через Лачинский коридор», и напомнил об обязательствах, взятых на себя Европейской конвенцией.
В свою очередь Азербайджан подал в ЕСПЧ иск против Армении, обвинив официальный Ереван в уничтожении имущества азербайджанцев в Лачинском районе.
Грузинские сталинисты потребовали учредить 21 декабря День Сталина
В родном городе Иосифа Сталина Гори 21 декабря отмечали день рождения советского диктатора. Члены Коммунистической партии и сталинисты собрались с цветами, красными флагами и портретами Иосифа Виссарионовича у дома-музея «вождя народов».
Участники акции призвали учредить в Грузии 21 декабря праздник в честь Иофиса Сталина – Сталиноба, сообщает SOVA. Они также потребовали запретить вход на территорию дома-музея бездомных собак и движение на этой же территории велосипедов.
Кроме того, традиционно в этот день прозвучало требование вернуть на главную площадь Гори памятник Сталину, демонтированный в 2010 году.
Правительство Грузии отправляет в Украину 25 промышленных генераторных станций
Правительство Грузии приобрело для Украины 25 генераторных установок высокой мощности. Сегодня произведена их погрузка для дальнейшей отправки. Сообщение об этом распространило посольство Украины в Грузии, выразив благодарность за помощь.
«Благодаря помощи и поддержке наших друзей и союзников, в том числе из братской Грузии, мы выигрываем эту битву с мировым злом – русским фашизмом», - заявила украинская дипсмиссия.
Отмечается, что речь идет о генераторах промышленного назначения, которые можно будет использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энерго-централей, водонасосных станций и других объектов жизнеобеспечения, пишет агентство «Новости-Грузия».
При погрузке гуманитарной помощи присутствовали временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.
Посольство Украины в Грузии выражает признательность правительству Грузии и лично премьер-министру Ираклию Гарибашвили, министру экономики и «всем сотрудникам органов исполнительной власти Грузии, приобщившихся к благотворительному делу помощи тысячам мирных людей в Украине», - говорится в заявлении украинского посольства.
Сенат США утвердил Линн Трейси на посту посла в России
Сенат Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Линн Трейси на посту посла Соединенных Штатов в России.
Пост посла США в Москве оставался вакантным с 4 сентября, когда завершился срок полномочий Джона Салливана. Последние месяцы его работы пришлись на период российского военного вторжения в Украину и резкое обострение отношений России со странами Запада, включая США, которые осудили войну и ввели против Москвы несколько пакетов жестких экономических санкций. Посольство сейчас возглавляет временная поверенная в делах Элизабет Руд.
Трейси - карьерный дипломат, до последнего времени занимала должность посла США в Армении. Она станет первой женщиной на посту посла Соединенных Штатов в Москве. Ранее она уже дважды работала в американском посольстве в России, сначала в конце 1980-х годов, во время перестройки, а затем в 2014-2017 годах, когда она была заместителем посла Джона Теффта. Занимала также должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Владеет русским языком, в университете изучала советологию.
В ноябре на слушаниях в Сенате по ее кандидатуре Трейси высказалась за ужесточение санкций против России, поддержав в частности идею потолка цен на российскую нефть.
Численность сотрудников посольств как России в США, так и США в России в последние годы существенно сократилась, в связи с обоюдными высылками дипломатов и по причине резкого охлаждения отношений стран. Посольства, однако, продолжают работу, и ни одна из сторон не заявляла о намерении понизить уровень дипломатического представительства или вовсе разорвать отношения.
Навальный сообщил о том, что Пригожин приезжал в его колонию
Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-6 во Владимирской области, сообщил, что в колонию для вербовки заключенных прилетал бизнесмен и создатель так называемой «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. Посты об этом появились в социальных сетях политика.
О том, что Пригожин прилетал в колонию, Навальному, который находится в штрафном изоляторе, сообщил «очевидец». По его словам, заключенных собрали на стадионе, где создатель «ЧВК Вагнера» рассказал им о том, что сам сидел в тюрьме, призывал их быть его штурмовиками, пообещал согласившимся помилование через полгода и дал пять минут на раздумья.
Оппозиционер утверждает, что к Пригожину завербовалось от 80 до 90 человек. После была еще одна волна вербовки. Сколько всего заключенных уехало из ИК-6 воевать в Украину, политик не уточняет.
«И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. Все это фикция – это вранье про воспитательную работу и исправление как возможность освободиться досрочно. По щелчку пальцев, буквально в течение суток, убийц и грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он «топтал 10 лет», – говорится в сообщении от лица Навального.
- Алексей Навальный после отравления в августе 2020 года ядом «Новичок» находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту. Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Вербовкой, как сообщали СМИ, занимается лично бизнесмен Евгений Пригожин, он посетил десятки колоний в разных областях страны.
Путин не будет оглашать послание в этом году – в нарушение Конституции
Президент России Владимир Путин не обратится с посланием Федеральному собранию в 2022 году, как того требует Конституция России.
"До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. Сейчас уже по времени график идет очень напряжённый", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, послание состоится в следующем году, однако его сроки по-прежнему неизвестны.
В соответствии с Конституцией России президент обязан обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
По словам Пескова, с Конституционным судом консультаций не было. Причину переноса он комментировать не стал. В СМИ утверждают, что это связано с обстановкой на фронте в Украине.
- Ежегодного послания Путина не было и в 2017 году: его перенесли на март 2018 года, ближе к президентским выборам. В публичном поле нарушение Путиным Конституции тогда не вызвало особой реакции.
- Ранее Путин отменил свою традиционную большую пресс-конференцию. Ежегодной "Прямой линии", в ходе которой Путин отвечал на вопросы россиян, вероятно, также не будет: её даты продолжают переноситься.
Члены Совбеза ООН обсудили блокировку Лачинского коридора
Армения призывает структуры ООН направить в непризнанный Нагорный Карабах миссию по установлению фактов для ознакомления с ситуацией на месте. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного 20 декабря вечером в Нью-Йорке по просьбе официального Еревана, заявил постоянный представитель Армении в организации Мгер Маргарян.
«В сложившейся ситуации мы призываем Совет Безопасности ООН предпринять шаги, потребовав от Азербайджана полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и немедленного и безоговорочного разблокирования Лачинского коридора с устранением всех препятствия для безопасного и беспрепятственного движения транспорта. Мы также призываем направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах миссию по установлению фактов для оценки создавшейся там гуманитарной ситуации и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных структур ООН», — заявил постпред Армении при ООН.
Отвечая на претензии армянской стороны, посол Азербайджана в ООН Яшар Алиев в очередной раз заявил о том, что не существует региона под названием Нагорный Карабах, а Лачинская дорога никем не перекрыта. По словам Алиева, Баку уже находится в прямом контакте с местными армянами. Так, в качестве примеров успешных контактов азербайджанский дипломат назвал строительство новой Лачинской дороги и посещение азербайджанскими специалистами Сарсангского водохранилища.
«Судя по всему, Армения и некоторые третьи страны все больше обеспокоены этими позитивными событиями на местах, поэтому прибегают к разного рода провокациям, чтобы создать напряженность и сорвать хрупкий процесс урегулирования. Появление в Карабахском регионе Азербайджана печально известного бизнесмена Рубена Варданяна, непосредственно причастного к незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и не имеющего никакого отношения к региону, а также дестабилизирующие действия некоторых внешних акторов являются явным свидетельством всего этого», — заявил постпред Азербайджана при ООН.
Как пишет Радио Азатутюн, в ходе дискуссии, длившейся около полутора часов, дипломаты более десятка государств Совбеза ООН, включая всех постоянных членов, коснулись ситуации, создавшейся в Лачинском коридоре. Представитель Франции потребовал немедленной разблокировки Лачинского коридора и возможности входа в регион структур ООН. Выступление представителя США было посвящено как гуманитарным, так и политическим последствиям закрытия дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сохраняющимися препятствиями для использования Лачинского коридора и растущими гуманитарными последствиями. Позвольте мне быть предельно ясной: препятствия на пути использования Лачинского коридора ведут к регрессу в мирном процессе. Они подрывают существующее международное доверие к этому процессу. Такие действия могут привести к серьезным гуманитарным проблемам. Мы призываем правительство Азербайджана и другие силы, ответственные за безопасность коридора, как можно скорее восстановить свободное передвижение, в том числе в гуманитарных и коммерческих целях», — заявила представитель США, участвовавшая в заседании Совбеза ООН.
По словам дипломата, представляющего Россию, с самого начала кризиса именно Москва активно работает над его преодолением.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время будет восстановлено полноценное транспортное сообщение. Российская сторона с привлечением Министерства обороны, миротворческих сил и МИД прилагает все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Налажены регулярные контакты с азербайджанскими и армянскими партнерами. Благодаря этой работе удалось добиться восстановления газоснабжения Нагорного Карабаха и частичной разблокировки Лачинского коридора. Критерии визитов азербайджанских экологов на месторождения Нагорного Карабаха согласовываются», — сообщил представитель России.
Представитель Ирландии призвал власти Азербайджана «восстановить свободу и безопасность передвижения по Лачинскому коридору без предварительных условий, в соответствии с положениями заявления от 9 ноября 2020 года».
«Мы также призываем к продолжению процесса примирения, что позволит нам избежать дальнейших бессмысленных человеческих жертв. Ирландия выступает за всеобъемлющее решение вопроса путем переговоров, включая уточнение долгосрочного статуса Нагорного Карабаха. Мы подтверждаем нашу полную поддержку международного формата переговоров, Минской группы ОБСЕ, которые должны достичь вышеуказанной цели», — заявил представитель Ирландии в ООН.
Азербайджанские активисты блокируют единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, с 12 декабря.
В Грузии россиянина обвинили в насилии за умышленный наезд на журналиста
Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении гражданина России, некоего Е.К., по факту инцидента в Тбилиси со съемочной группой телеканала «Формула».
По данным следствия, 9 ноября этого года журналисты телеканала вели запись сюжета и пытались взять интервью, когда обвиняемый сел в автомобиль, завел его и умышленно ударил стоявшего перед ним репортера.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», уголовное дело возбуждено по статье о нанесении телесных повреждений.
Телеканал «Формула» отмечает, что в момент инцидента съемочная группа работала над сюжетом о попытках отмывания денег из России в Грузии. Пострадавший – журналист Давид Курдадзе.
В Специальной следственной службе заявили, что провели все необходимые следственные и процессуальные действия по делу и получили доказательства, подтверждающие преступление.
«На основании этого 20 декабря 2022 года Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении гражданина Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие)», — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что Служба «делает все, чтобы расследование такого рода дел было быстрым и эффективным».
В заявлении прокуратуры не указано, с ходатайством об избрании какой меры пресечения для обвиняемого обратится ведомство в суд.
Два торговых павильона сгорели в сухумском «Гранд базаре»
Сегодня, 21 декабря утром произошел пожар в сухумском торговом ряду «Гранд базар» по улице Ардзинба. Об этом сообщила пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, огонь охватил несколько торговых павильонов и кафе. Пожарные смогли локализовать возгорание и не допустили распространения огня по общей кровле на весь торговый ряд.
В результате пожара сгорела кровля общей площадью 120 квадратных метров, два торговых павильона выгорели полностью. Пострадавших нет.
Освобожден гражданин Грузии, задержанный у разделительной линии в селе Переви
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Манучара Гулиташвили, задержанного несколько дней назад близ села Переви в Сачхерском муниципалитете. Об этом сообщили в СГБ Грузии.
По информации ведомства, после задержания была активирована «горячая линия», действующая при содействии Миссии наблюдателей ЕС, а также были проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры Грузии.
«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, ложится на оккупационные власти. Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает прилагать активные усилия для освобождения всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях», – заявили в СГБ.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
Правительство Грузии объявило каникулы для госструктур с 3 по 6 января
Сотрудники госструктур после Нового года дополнительно будут отдыхать с 3 по 6 января. С учетом всеобщих выходных у них получится отдохнуть восемь дней подряд.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Законодательном вестнике» опубликовано постановление правительства «Об установлении государственных праздников» , согласно которому дни с 3 по 6 января 2023 года определены как нерабочие дни для работающих в административных органах.
В случае необходимости каждое ведомство на праздничные дни должно назначить дежурных, на которых выходные не распространяются.
Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии. Также оно не коснется деятельности, связанной с государственными закупками, предусмотренной Законом Грузии «О государственных закупках», и деятельности Совета по спорам, связанным с государственными закупками.
Постановление правительства не касается частных компаний, банков и торговых сетей — они сами определяют график и режим работы в новогодние дни.
Официальные всеобщие праздничные выходные в Грузии 1 и 2 января, при этом на этот раз первый день нового года и так попадает на воскресенье. А следующий праздничный выходной — в Рождество, 7 января, совпадает с субботой.
Для учащихся новогодние каникулы объявлены с 30 декабря по 16 января. Это же касается муниципальных детсадов. В частных учебных заведениях сроки могут быть немного сдвинуты.
Два европейских спутника наблюдения упали в океан после крушения ракеты-носителя
Два европейских спутника наблюдения упали в Атлантический океан после неудачного пуска ракеты-носителя «Вега-Си» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Попытка запуска была совершена в ночь 21 декабря по Московскому времени.
Пуск ракеты-носителя транслировался в Youtube. Через 10 минут полёта ракета отклонилась от заданной траектории и связь с ней была потеряна. Неизвестно, сработал ли при этом механизм самоуничтожения, передаёт Agence France-Presse.
Ракета-носитель должна была вывести на орбиту современные спутники наблюдения за Землёй «Плеяды Нео 5 и Плеяды Нео 6» производства Airbus. Предполагалось, что они будут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Первые запущенные спутники этой серии могут использоваться в войне в Украине.
На момент крушения ракета-носитель находилась на расстоянии 900 километров от точки запуска, на высоте около ста километров. Неизвестно, сохранились ли спутники после крушения. Кроме того, авария ставит под угрозу будущие европейские пуски.
«Вега-Си» — новая европейская ракета-носитель, это был её второй запуск. После введения против России санкций за войну в Украине Роскосмос отказался предоставлять Европейскому космическому агентству российские ракеты-носители «Союз». Часть пусков «Вега-Си» должна была взять на себя, часть досталась американской корпорации SpaceX.
Дмитрий Медведев встретился с Си Цзиньпинем в Китае
Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР и лидером компартии Китая Си Цзиньпинем. Об этом российский политик сообщил в своём телеграм-канале.
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК). Он также сообщил, что на переговорах обсуждалось взаимодействие между партией "Единая Россия" и компартией Китая, поднимались вопросы партнёрства Москвы и Пекина в различных сферах, а также международные вопросы. По словам Медведева, он обсудил с Си Цзиньпинем и войну в Украине. Российский политик назвал переговоры "весьма полезными".
В ноябре этого года Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарём на ХХ съезде правящей Коммунистической партии Китая. Это уже его третий срок на посту лидера КПК. Со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на посту главы партии. В 2018 году это ограничение было отменено по инициативе Си Цзиньпина.
С самого начала российского вторжения Медведев выступает с жёсткими заявлениями, угрожая в том числе странам Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.
Британские власти требуют продать компанию российских олигархов
Власти Великобритании потребовали от инвестиционного фонда LetterOne (L1), основанного находящимися под санкциями российскими миллиардерами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом, продать регионального интернет-провайдера, компанию Upp из-за угроз национальной безопасности. Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что это первый случай применения в Великобритании нового закона о национальной безопасности и инвестициях в отношении сделок с участием россиян, оказавшихся под санкциями. Закон, вступивший в силу в январе, позволяет правительству пересматривать сделки в течение пяти лет после их заключения. Ранее он использовался для отмены сделок с китайскими компаниями.
LetterOne заявила, что разочарована решением британского правительства, а сама компания не находится под санкциями.
Ещё в марте, когда российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, основавшие фонд в 2013 году, попали под британские санкции в связи с российским военным вторжением в Украине, они объявили, что выходят из совета директоров фонда. Авен и Фридман при этом настаивают, что не имеют финансовых или иных связей с Владимиром Путиным.
В самом фонде заявили, что доля россиян в компании Upp, составляющая менее 50%, была заморожена, и они не будут получать никаких дивидендов или каким-то образом влиять на деятельность интернет-провайдера.
LetterOne планировала вложить в компанию Upp до одного миллиарда фунтов стерлингов, чтобы предоставить к 2025 году услуги оптоволоконной связи более одному миллиону клиентов на востоке Англии.
Активы фонда LetterOne на 2021 год оценивались почти в 27 миллиардов долларов, основные вложения были сделаны в энергетический сектор, технологии, медицину и розничную торговлю. Штаб-квартира фонда находится в Люксембурге, а офисы – в британской столице.
- Михаил Фридман, Пётр Авен и другие известные российские олигархи попали под санкции ЕС 28 февраля. Евросоюз считает, что бизнесмены связаны с президентом России и причастны к дестабилизации обстановки на территории Украины.
- Фридман, осудивший войну с Украиной, в интервью с Bloomberg Businessweek назвал западные ограничения в отношении российских предпринимателей нелогичными. По словам олигарха, Европа ошибочно считает, что бизнесмены могут повлиять на решение Путина о ведении боевых действий в соседней стране.
- Бизнесмен оспаривает санкции ЕС в Европейском суде общей юрисдикции.
Конгресс готовит законопроект о признании России «страной-агрессором»
Конгресс США готовит законопроект, позволяющий признать Россию «страной-агрессором». Это должно стать ответом на нежелание администрации президента Джо Байдена признавать Москву спонсором терроризма. Об этом пишет The Hill.
Проект документа обсуждается между Белым домом и лидерами Конгресса, сообщают источники издания, работающие помощниками депутатов от Республиканской партии. В случае принятия законопроект позволит Белому дому упрощённо вводить санкции против российских официальных лиц.
The Hill получили проект документа. Согласно тексту, президент США сможет объявлять страной агрессором любое государство, имеющее отношение к нападению на Украину. Речь, соответственно, может идти не только о Москве, но и о её немногочисленных союзниках в этой войне: Минске и Тегеране.
Три общественные организации в США, поддерживающие Киев, в обращении к Белому дому выступили против такого законопроекта. Они опасаются, что он может привести к смягчению санкций против России. Обращение подписали «Украинский конгрессовый комитет Америки», «Объединённый балтийско-американский национальный комитет» и украинская организация «Разом» («Вместе»).
Конгрессмены и сенаторы обращались в Белый дом с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма, этого же требует от Вашингтона Киев. Однако администрация Байдена выступает против этого решения. Там считают, что это сократит возможности взаимодействия между Вашингтоном и Москвой.
Кроме того, это потребует от США вводить ограничения против партнёров России, среди которых есть две крупнейшие страны мира: Китай и Индия. Ряд экспертов так же сомневается в том, что Россия подходит под предусмотренные законом критерии спонсора терроризма, отмечая, что слишком вольная трактовка закона может привести проблемы для Вашингтона в будущем.
Валюты Грузии и Армении стали лидерами роста в мире из-за переезда россиян
Валюты Грузии, Армении и Таджикистана вошли в число лидеров по укреплению к доллару в этом году благодаря релокации тысяч россиян в эти страны. Как пишет Bloomberg, с начала года армянский драм вырос на 22%, грузинский лари — на 16%, а таджикский сомони — на 10%.
Массовый переезд россиян в Армению, Грузию и Таджикистан помог валютам этих стран выйти в лидеры по укреплению к доллару в 2022 году. Десятки тысяч релоцировавшихся россиян привезли с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов, что подтолкнуло рост национальных валют, отмечает Bloomberg.
«Именно россияне, переезжающие в эти страны надолго из-за геополитических проблем, хранят свои деньги в таких валютах и толкают их курс вверх», – отметила в разговоре с агентством ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По данным Национального банка Грузии, денежные переводы в страну из России выросли в пять раз, более чем до $1,75 млрд. Денежные переводы в Армению за первые десять месяцев текущего года составили $2,8 млрд, что почти в четыре раза больше показателя за тот же период 2021 года, сообщал армянский Центробанк. В Таджикистане рост денежных переводов в первом полугодии составил не менее 50%, указала эксперт BCS Financial Group Наталья Лаврова, ссылаясь на официальные данные.
Forbes указывает, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Грузии по итогам 2022 года до 10%. Центральный банк Армении повысил прогноз роста ВВП с 4,9% до 12,9%. Экономика Таджикистана, как ожидается, в текущем году вырастет на 7% вместо прогнозируемых ранее 4-5%.
Впрочем, влияние релокации из России на валюту оказывается заметнее в небольших республиках. В Казахстан, где живет примерно в шесть раз больше человек, чем в Армении и Грузии, также переехало много россиян, однако казахский тенге может закончить год с потерями к доллару, отмечает Bloomberg.
Евразийский экономический союз обвинил Грузию в демпинге ферросиликомарганца
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении ферросиликомарганца из Грузии.
- Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Как сообщается на сайте ЕЭК, решение принято по итогам антидемпингового расследования. Его начал департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК 28 июня 2021 года по заявлению российских производителей ферросиликомарганца – АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод». Заявление поддержали предприятия из Казахстана – ТОО «Таразский металлургический завод», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром».
«По результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, и материального ущерба отрасли экономики Евразийского экономического союза. При этом, как отметили в торговом блоке ЕЭК, существенный рост объема поставок грузинского ферросиликомарганца (в 2,3 раза) произошел в 2017 году после введения антидемпинговой меры в отношении товара из Украины», – сказано в сообщении.
Как пишет ТАСС, срок действия этой меры составит пять лет, а размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.
В период действия антидемпинговой пошлины на грузинский ферросиликомарганец департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК будет проводить ценовой мониторинг на рынке с возможностью оперативного пересмотра меры.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.
- Ферросплавы – один из главных экспортных товаров Грузии. По информации службы статистики Грузии, в январе-ноябре 2022 года экспорт данной продукции составил 454.8 млн долларов (9% от общего экспорта). Экспорт в Россию за 11 месяцев превысил 108.8 млн долларов.
Видео с Путиным «из зоны СВО» было снято в Ростове-на-Дону
Видео посещения 16 декабря президентом России Владимиром Путиным «объединенного штаба родов войск, задействованных в специальной военной операции» снималось в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. К такому выводу пришло издание «Агентство», сопоставив интерьеры штаба на видео с Путиным и на фотографиях с более ранних мероприятий в этом помещении.
Там же в начале ноября снимали министра обороны Сергея Шойгу, когда, по сообщению Минобороны, он «проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи «специальной военной операции» в Украине.
Ранее Кремль сообщил, что весь день 16 декабря Путин провел в объединенном штабе родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. На фотографиях и видео вместе с Путиным запечатлены глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск в войне с Украиной Сергей Суровикин. Где именно президент встречался с военными, Кремль не сообщил.
20 декабря депутат Госдумы от «Единой России», генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев заявил в программе Владимира Соловьева «Полный контакт», что Путин «был в зоне специальной военной операции».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал слова депутата «Российской газете»: «Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да». Других пояснений Песков не дал. Позже «Российская газета» опубликовала новость с комментарием Пескова под заголовком «В Кремле подтвердили поездку Путина в зону СВО».
Это сообщение появилось через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в городе Бахмут Донецкой области, за который уже несколько недель идут ожесточенные бои.
Однозначно определить, где был Путин, невозможно. Обычно, когда российские власти говорят о «зоне спецоперации» (так они называют войну), имеется в виду территория Украины, исключая аннексированный Крым.
Официально Путин ещё ни разу не посещал зону боевых действий.
США поставят Украине зенитный ракетный комплекс «Пэтриот»
Соединённый Штаты в рамках очередного пакета военной помощи Украине поставят стране батарею зенитного ракетного комплекса «Пэтриот». Об этом сообщают агентство Associated Press и канал CNN со ссылкой на источники в администрации президента Байдена.
Общая стоимость пакета помощи достигнет 1,8 миллиарда долларов. Из них миллиард — стоимость «Пэтриота». Точные характеристики готовящегося к поставкам комплекса и его модификация неизвестны, однако в батарею обычно входят восемь пусковых установок с четырьмя ракетами, радар и командный пункт. Предполагается, что комплекс будет поставлен из наличия американской армии, а не произведён специально для Украины.
Поставка ЗРК должна быть одобрена министром обороны, после чего документ поступит на подпись президенту Байдену, отмечает CNN. Три источника канала сообщают, что одобрение будет получено.
В рамках того же пакета Вашингтон запланировал отправить Украине комплексы JDAM, превращающие обычные авиационные бомбы в управляемые планирующие снаряды. Переоборудование советских бомб с помощью такой технологии позволит Украине атаковать хорошо защищённые цели, например мосты, в глубине российских позиций. Киеву будут поставлены артиллерийские снаряды, ракеты для комплексов HIMARS, грузовики и антирадарные авиационные ракеты.
Как ожидается, о новом пакете будет объявлено в среду. В этот день в Конгрессе ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он отправился в Вашингтон в первую с момента начала февральского вторжения зарубежную поездку.
Минцифры: из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов
С начала 2022 года из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов. Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, это около 100 тысяч работников отрасли.
"Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах." – заявил чиновник. При этом Шадаев считает, что Россия остаётся "одной из самых благоприятных стран для ведения бизнеса в сфере информационных технологий".
- Ранее замглавы МВД России Юрий Зубов заявил, что России не хватает 170 000 IT-специалистов. Причиной этого он назвал их массовый отъезд из страны после того, как многие страны мира ввели против России экономические санкции из-за военного вторжения в Украину. Зубов призвал поддержать меры, которые сделают Россию более привлекательной для приезда иностранных IT-специалистов.
- После начала в России мобилизации Минцифры утвердило перечень специальностей в области IT и связи, на которые распространяется освобождение от мобилизации на войну в Украине. При этом позднее стало известно о гибели на фронте сотрудника российского Райффайзенбанка Тимура Измайлова, который был мобилизован, несмотря на то что ему полагалась бронь. Он занимал одну из ключевых IT-должностей в банке.
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