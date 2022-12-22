Интервью с руководителем «Мемориала»

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Деятельность общества «Мемориал» в России запрещена, но его руководитель Ян Рачинский не собирается уезжать из страны. За «выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью» 10 декабря «Мемориалу» вручили Нобелевскую премию мира. Эту награду также получили правозащитники из Украины и Беларуси. Для Яна Рачинского это – «показатель нерушимости гражданских обществ».