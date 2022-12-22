Агентство «Аиашара» сообщает, что 10 декабря в Гагрском районе на одном из рейдовых мероприятий произошло ЧП: сотрудники МВД избили нескольких 13-летних подростков, которых позже доставили в больницу.

«Автомобиль, в котором находились подростки и которым также управлял несовершеннолетний, не остановился для проверки, и сотрудники МВД за ним погнались. Уходя от погони, водитель развил опасную для вождения скорость. Правоохранители начали стрелять по автомобилю, из-за чего испугавшиеся подростки съехали на обочину и остановились. Задержали несовершеннолетних очень жестко, сначала избили, в том числе били об косяк автомобиля, а после скрутили, надели наручники и доставили в отдел. Туда же были вызваны родители ребят, которые и увидели следы побоев», – пишет агентство.

По имеющейся у «Аиашара» информации, министр внутренних дел Вальтер Бутба инициировал проверку по факту произошедшего в Гагрском районе, а родители несовершеннолетних написали заявление в прокуратуру.

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Telegram-канал «Абхазский Портал» пишет, что, исходя из скупых сообщений, непонятно, завершена ли юридическая подготовка к строительству Международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба и что она предполагает.

На днях в администрации президента состоялась презентация мастер-плана поэтапного развития аэропорта. Приветствуя исполнителей проектно-сметной документации и мастер-плана поэтапного развития аэропорта проектно-изыскательского НИИ воздушного транспорта проектного института «Ленаэропроект», вице-президент Бадра Гунба отметил важность реализации данного проекта по запуску аэропорта.

Со дня возобновления темы запуска сухумского аэропорта власти Абхазии избегают информирования общественности о своих планах по восстановлению аэропорта

«Со дня возобновления темы запуска сухумского аэропорта власти Абхазии избегают информирования общественности о своих планах по восстановлению аэропорта. Журналисты абхазских СМИ вынуждены добывать хоть какую-то информацию в публикациях иностранных СМИ и сообщениях помощников и советников российских коммерческих структур, к помощи которых обращаются власти Абхазии в продвижении проекта», – пишет издание. И напоминает, что недавно в публикации российского СМИ появилась информация от помощника генерального директора АО «Дарт» (компании, специализирующейся на продаже ценных бумаг, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей), сообщавшего о завершении проекта реконструкции части взлетно-посадочной полосы и подготовке плана реконструкции аэровокзального комплекса.

«В статье также говорилось, что для защиты и сохранности средств российского инвестора абхазские власти обещают способствовать принятию в парламенте ряда законов до конца текущего года. И вот в администрации президента презентовали мастер-план поэтапного развития аэропорта. Исходя из скупых сообщений, непонятно, завершена ли юридическая подготовка к строительству аэропорта и что она предполагает? Как при этом решился вопрос собственности объекта? Кто инвестор? Как за два года собираются освоить заявленную на реконструкцию воздушной гавани сумму в 20 млрд рублей – ведь нам обещают возобновить авиасообщение к 2024 году?» – задает вопросы Telegram-канал.

Чтобы получить на них ответы, «Абхазский Портал» обратился к вице-президенту Бадре Гунба – организатору встречи с подрядчиками из «Ленаэропроекта». Гунба сослался на занятость и обещал позже подробнее ответить на вопросы.

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Общественный деятель Астамур Какалия на своей странице в Facebook отреагировал на пост юриста Саида Гезердава, посвященный работе комиссии по конституционной реформе, которая посчитала нецелесообразным предоставлять президенту право роспуска парламента. В СМИ появилась информация о том, что президент направил в Конституционный суд предложения, которые отличаются от тех, которые разрабатывала комиссия, а именно, предоставлять президенту право роспуска парламента. «Предложения президента, введения которых он добивается, будут работать на усиление именно этой фактической и несбалансированной Конституции, т.е. доминирования исполнительной власти», – написал Саид Гезердава.

Распустить парламент возможно только одним способом, как Борис Ельцин распустил Государственную Думу в 1993 году, стреляя прямой наводкой по парламенту. Только это гражданская война

Астамур Какалия считает, что эта конституционная комиссия была создана властью с тремя основными целями. «Имитировать реформы. Гармонизация с российской стороной (по ряду пунктов). Отсечь от радикальной оппозиции ряд видных деятелей. Комиссия выдала рекомендацию о праве президента на роспуск парламента. Зачем президенту распускать почти полностью лояльный к президенту парламент? Незачем. Итак, депутаты проголосуют за то, чтобы президент мог их распустить? Конечно же, нет. Что касается гармонизации. Тоже нет никаких подвижек. Тогда зачем это предложение по роспуску парламента? Для того чтобы, во-первых, создать иллюзию того, что вот-вот последует гармонизация, и это подготовка к тому, чтобы укрепить власть президента. На самом деле президент не может, даже при наличии такого права (которого он не получит от парламента), распустить парламент. Распустить парламент возможно только одним способом, как Борис Ельцин распустил Государственную Думу в 1993 году, стреляя прямой наводкой по парламенту. Только это гражданская война. Президент у нас здравомыслящий и на это не пойдет, тем более, не имея для этого достаточной поддержки в народе. Тогда зачем все это? Имитация гармонизации, типа все идет по плану, и отвлечение внимания всех тех, кто охотно будет обсуждать чисто теоретическую ситуацию, которая в обозримом будущем невозможна. Власть который раз переигрывает ситуацию и уводит энергию инакомыслящих в пустоту. Это позволит увести фокус народного негодования с темы засилья коррупции и отсутствия системной антикоррупционной политики», – заключил Астамур Какалия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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