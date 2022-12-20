О необходимости внесения некоторых полезных изменений в Конституцию республики в Абхазии говорят давно. При нескольких бывших президентах работали комиссии по конституционной реформе, но до изменений дело так и не дошло. Сейчас дело продвинулось: президентские предложения поступили в парламент.

При пятом президенте Абхазии – Аслане Бжания – была сформирована комиссия во главе с известным общественно-политическим деятелем Нателлой Акаба. Предложения комиссии были направлены президенту. И вот недавно, спустя немало месяцев, предложения президента поступили в Конституционный суд на предмет проверки соответствия их процедуре внесения изменений. Но один из членов комиссии Астамур Тания публично возмутился тем, что в разработанные ими предложения было добавлено положение о возможности роспуска президентом парламента. Бывший парламентарий и председатель ЦИК республики Батал Табагуа также публично возразил ему, отметив, что именно президент обладает правом законодательной инициативы, а комиссия – рекомендательный орган.

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня к Нателле Акаба, с которой в свое время мы не раз беседовали как с председателем комиссии по конституционной реформе, но она сказала, что давно уже не принимает участия в ее работе:

«Я не писала заявления, но уже много месяцев не участвую, потому что мой голос в этой комиссии совершенно не был слышен. Как-то вот все были такие единомышленники, но то, что они предлагали, меня совершенно не устраивало, и я перестала ходить на заседания.

– Большинство в комиссии, как помнится, были за то, чтобы упразднить кабмин, а вы с этим не соглашались.

– Конечно. Главное – упразднить должность премьер-министра. Я не была с этим согласна, потому что считаю: в Абхазии премьер-министр должен играть важную роль в решении экономических и социальных проблем. Но они были категорически против того, чтобы эту должность оставить.

– А сколько человек в этой комиссии вообще?

– По-моему, пятнадцать. Что-то около этого… Интересно, что многих я предложила включить в эту комиссию, а они потом мое мнение не поддерживали».

Надо сказать, что именно нынешний премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в бытность свою президентом в ходе одного из ежегодных посланий парламенту стал развивать эту мысль: что у нас получается дублирование в работе кабмина и администрации президента и было бы правильно подчинить министров непосредственно главе государства… Эта точка зрения и победила сейчас в ходе работы комиссии по конституционной реформе. Что же касается возникшего на днях спора, то в его детали нас посвятил сегодня другой член названной комиссии Гиви Габния:

«Астамур Тания был недоволен присутствием такого института, как роспуск парламента. Мы когда в комиссии готовили рекомендательные предложения президенту, но большинством голосов остановились все же на том, что этот институт… сейчас о нем говорить рановато. Но президент этот институт хочет ввести. В принципе, это его право. Зато самые главные элементы, которые мы ему передали, он все это взял за основу. И с точки коренных глобальных изменений, не это же главное. Тем более что этот роспуск парламента только в одном случае возможен – когда никак не получается сформировать правительство. Когда парламент на одни кандидатуры министров говорит «нет», на другие кандидатуры говорит «нет». И тогда он говорит: или я вас распущу, или вы будете мои предложения принимать. А мы предлагали в рекомендациях своей комиссии: если дважды парламент будет отказывать в утверждении кандидатур министров, тогда президент прости все равно их назначает».

Относительно же направления предложений в КС Габния сказал:

«Если вносятся изменения в Конституцию, то обладающий правом законодательной инициативы должен получить от Конституционного суда заключение: насколько соответствуют эти изменения процедуре внесения изменений, главе 7 Конституции. КС уже дал ответ, он размещен на его сайте.

– И что они ответили?

– Что механизм внесения изменений не нарушен. Парламент в дальнейшем будет разбираться в трех чтениях, как минимум два месяца между чтениями. Там свой механизм. Это не то что взяли и приняли сразу.

– Вы еще большинством голосов членов комиссии предлагали упразднить должность премьер-министра….

– Не только премьер-министра. Мы предложили, что не будет у нас такого коллегиального органа, как кабинет министров и во главе его еще какое-то должностное лицо. Мы просто предложили, чтобы министры напрямую подчинялись главе исполнительной власти, то бишь президенту, который дает их кандидатуры парламенту на согласование. И не будет таких коллегиальных решений, как постановление кабинета министров. Президент все наши предложения использовал. И единственное – ввел механизм роспуска парламента в той части, о которой я уже говорил. Поправки уже пошли в парламент, эта информация уже доступная».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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