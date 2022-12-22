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Политика

Язык ненависти как способ контроля СМИ

Используют ли СМИ язык ненависти или нет, впредь будет решать Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Соответствующее изменение в «Закон о вещании» принял парламент. Решением большинства была также принята норма, наделяющая ведомство правом штрафовать вещателей, с чем категорически не согласны представители неправительственного сектора.

У независимых СМИ Грузии есть полгода на то, чтобы привыкнуть к новым условиям, навязанным им парламентским большинством. Согласно изменениям в «Закон о вещании», принятым сегодня в третьем чтении, с 1 июля сферу саморегулирования СМИ – контент, предоставляемый вещателями, теперь будет контролировать Национальная комиссия по коммуникациям. То есть именно в этом ведомстве будут решать, является ли то или иное высказывание, используемое в сюжетах СМИ, разжигающим ненависть. Более того, право штрафовать за это вещателей теперь тоже будет предоставлено комиссии, а не суду. В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Предоставляемые аудио и видео медиауслуги не должны по содержанию быть дискриминационными в отношении лица или группы лиц с ограниченными возможностями, призывать к насилию по этническому признаку, социальному происхождению, гендерной принадлежности, национальности, расы, религии или убеждений, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетической характеристики, языка, политических или иных убеждений. Также запрещены призывы к терроризму». Сама по себе эта формулировка вполне отвечает правам человека, однако суть в том, что подконтрольная властям комиссия будет использовать эту норму с целью наказания неугодных «Грузинской мечте» СМИ, считает глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Эдуард Марикашвили:

«В исследовании Госдепа США, касающегося сферы защиты прав человека в Грузии, прямо говорится, что комиссия находится под политическим влиянием. Это действительно так, подтверждение тому не только эта оценка, но и конкретные решения, принимаемые комиссией. И сейчас расширяется ее власть».

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Язык ненависти как способ контроля СМИ
by Эхо Кавказа

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А претензий к независимым СМИ у правящей партии явно скопилось немало, отмечают в неправительственном секторе, ведь за последний год члены «Грузинской мечты» подали десятки исков против критических вещателей, а новая норма значительно облегчит жизнь представителям правящей партии.

В свою очередь, в парламентском большинстве утверждают, что изменения в «Закон о вещании» – требование Евросоюза, а кто против них, тот невежда, говорит вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский:

«Никаких новых ограничений в медиасреде нет, никакие ограничения – ни официальные, ни неофициальные – как таковые не действуют. Не только неправительственные организации, но и любой человек, который считает, что создание барьера для языка ненависти в среде общественной информации представляет собой определенный политический демарш, политический шаг – либо мошенник, либо невежда».

Что касается неправительственного сектор, то там напоминают представителям большинства, что одно из основных требований ЕС – это вовлеченность всех заинтересованных сторон в принятие подобных решений. Это требование представители «Грузинской мечты» проигнорировали, отмечают в НПО «Коалиция по адвокатированию медиа».

Сам законопроект принимался в ускоренном порядке, представители парламентского большинства зарегистрировали его 7 сентября, и за 2,5 месяца он был принят все тем же большинством, причем без каких-то особых обсуждений, говорит представитель коалиции Натия Капанадзе:

«Процесс был абсолютно непрозрачный. Нам не было известно, что стало главной причиной для депутатов «Грузинской мечты» создать законопроект без каких-либо предварительных консультаций. Ни одно СМИ, которое затрагивает изменения, не было проинформировано о процессе. Естественно, мы считаем, что «Грузинская мечта» не учитывает даже минимальных стандартов в направлении улучшения медиасреды и в направлении интеграции с Европой. Этот стандарт означает включение в процесс всех заинтересованных СМИ и неправительственных организаций».

Изменения вступят в силу через полгода, представители парламентского большинства заверяют общественность, что будут за это время прислушиваться к рекомендациям ЕС в этом направлении, и будет учтено, если впоследствии потребуется принятие новых изменений. Правда, оппозиция и неправительственный сектор в этом сомневаются.

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