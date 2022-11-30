Опасной попыткой запугать СМИ и ограничить свободу слова назвали грузинские правозащитники и журналисты сегодняшнее решение тбилисского городского суда. Судья Заал Маруашвили частично удовлетворил иск генсека правящей «Грузинской мечты» и мэра Тбилиси Кахи Каладзе против журналиста ТВ «Пирвели» Майи Мамулашвили. За ее слова о том, что Каладзе по результатам одного тендера присвоил 60 миллионов лари, оппозиционной телекомпании придется заплатить 15 000 лари. Каладзе за моральный ущерб требовал в несколько раз больше.

«Ваши слова не соответствуют действительности», – сказал судья Заал Маруашвили журналисту ТВ «Пирвели» Майе Мамулашвили. Как ведущая «Дневных новостей», освещая тему тендеров и подозрений о причастности генсека «Грузинской мечты» и мэра Тбилиси Кахи Каладзе к коррупционным сделкам, 5 июля в эфире Мамулашвили сказала:

«Кахи Каладзе только по результатам одного тендера получил 60 миллионов. Это официальная информация, я не выдумываю... Кахи Каладзе положил себе в карман 60 миллионов. Мы не писали эти документы».

Согласно сегодняшнему вердикту, ТВ «Пирвели» и журналист Мамулашвили обязаны в той же форме опровергнуть данную информацию и выплатить Каладзе за моральный ущерб сумму в 15 тысяч лари (чуть более 5 500 долларов США).

Майя Мамулашвили сегодня публичных заявлений не делала. Ранее в беседе с грузинскими СМИ она заявляла, что эти слова не были сказаны ею во время вступительной речи в передаче, что она их сказала в ходе дискуссии с гостями и «опиралась на публичные заявления, сделанные в течение последнего года, и на существующее общественное мнение».

Это дело, возможно, дойдет до ЕСПЧ, заявила адвокат ТВ «Пирвели», представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Мари Капанадзе:

«У суда в этом деле не было никаких правовых оснований удовлетворить данный иск. Суд фактически нивелировал наш действующий закон, так же, как практику ЕСПЧ – не учел риски, связанные с правом на выражение, которые сопутствуют таким решениям, и так удовлетворил иск. Это прямое послание гражданскому обществу о том, что оно должно замолчать, граждане не должны говорить о власти и критиковать ее».

За клевету Каладзе требовал в виде компенсации сто тысяч лари, его адвокат Дмитрий Габуния решением суда частично остался доволен:

«Это очень важный прецедент, когда человек для защиты своих прав обращается в суд и предоставляет ему конкретные аргументы и доказательства. Лично я очень доволен (решением суда), подтвердились наши предположения о том, что никаких подтверждающих эту информацию документов не было, что это была ложная информация. Что касается морального ущерба, 15 тысяч лари, поверьте мне, очень нормальная сумма для выплаты исходя из сегодняшней реальности Грузии. И жаль, что не обязали выплатить большую сумму».

В случае споров с журналистами, по грузинскому законодательству обязанность доказательства лежит на подающей иск стороне, а компенсацию выплачивает работодатель журналиста. Глава информационной службы ТВ «Пирвели» Нодар Меладзе сегодняшний вердикт расценил как попытку власти ввести цензуру, ограничить свободу слова и запугать журналистов, заставить их отказаться от критики и острых вопросов. Меладзе также обращает внимание на размер компенсации. В нем он видит попытку создать финансовые проблемы для оппозиционной к властям телекомпании:

«ТВ «Пирвели» не сможет выплатить эту сумму. На наши счета наложено инкассо, довольно тяжелая финансовая ситуация в телекомпании. Соответственно, Каладзе может обратиться в Службу исполнения, чтобы у телевидения конфисковали микрофоны, камеры, и таким образом получить сумму, определенную сегодня судом».

Автандил Церетели, отец владельца телекомпании Вахтанга Церетели, вместе с лидерами оппозиционного «Лело» Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе проходит по делу об отмывании денег. Это судебное разбирательство многими правозащитными НПО расценивается как политическое преследование оппонентов со стороны власти.

Глава НПО «За права СМИ» Натия Капанадзе считает, что этот спор можно было решить в рамках редакционного саморегулирования или же обратиться в Хартию журналисткой этики:

«Законом «О свободе слова и выражения» по делам о клевете установлено, что ответчиком не может быть журналист. Вопрос, который оспорил Кахи Каладзе, нужно было решать в рамках редакционного саморегулирования. Это дело не должно было рассматриваться судом. Здесь не только попытка напугать журналиста Майю Мамулашвили и ТВ «Пирвели», а и любого журналиста, у которого есть критичный вопрос. Сегодня это уже сигнал о том, что такие вопросы наказуемы и могут обойтись как минимум в 15 тысяч лари».

Учитывая сумму компенсации, запрошенную изначально, а также сумму, установленную судом, оппоненты власти и правозащитники предполагают, что генсек «Грузинской мечты», столичный градоначальник Каладзе, помимо восстановления репутационного имиджа, следовал цели нанести серьезный финансовый урон оппозиционному телеканалу. Известно, что бывший футболист клуба «Милан», а потом и успешный бизнесмен Кахи Каладзе, мягко говоря, не бедствует, и, доказывая свою правоту, он мог запросить символическую компенсацию. Почему небедный политик запросил 100 тысяч лари, остается неизвестным.

Гораздо более низкой оказалась котировка в аналогичном случае у матери председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе – Тамар Заалишвили. В сентябре она выиграла суд против ТВ «Пирвели» по иску о клевете в одном из сюжетов. У телекомпании она запросила компенсацию за моральный ущерб в размере 5500 лари, а у продюсера и журналиста – по 5 лари. И суд ее иск полностью удовлетворил.

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