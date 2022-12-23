В Южной Осетии утвердили бюджет: более 80% доходов приходится на РФ

У администрации Соединённых Штатов есть три различные модели того, как могло бы выглядеть завершение российско-украинской войны, и у каждой из этих моделей есть сторонники в администрации президента Джо Байдена. Об этом пишет Washington Post в статье, посвящённой обсуждениям, которые сейчас идут в Белом доме на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

Сторонники всех трёх моделей поддерживают Украину в войне с Россией, однако у них разные мнения относительно уступок, на которые теоретически мог бы пойти Киев. Как сказал WP один из источников издания, не названный по имени высокопоставленный представитель администрации, официальной позицией Вашингтона остаётся то, что решения о переговорах с Россией и возможной позиции на них должна принимать сама Украина, а не Соединённые Штаты. Тем не менее США могут донести своё мнение до Киева.

Первая из моделей фактически соответствует мирному плану, предложенному президентом Зеленским, и предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, включая Крым, аннексированный в 2014 году. Вторая модель предусматривает отвод российских войск на позиции к 24 февраля – день начала широкомасштабного вторжения, что оставило бы под российским контролем Крым и часть Донбасса. Третья модель предусматривает переход под контроль Украины всей территории Донецкой и Луганской областей, как и других оккупированных районов, но не Крыма. Предполагается, что в этом случае вопрос Крыма и, возможно, части Донбасса решался бы на переговорах.

Зеленский неоднократно заявлял, что последние два предложения для Украины неприемлемы. Однако, как пишет Washingon Post, на встрече с Зеленским в Белом доме в среду Байден всё же поднял тему возможных условий начала мирных переговоров. Источник издания подчеркнул, что речь шла о сугубо теоретическом разговоре, поскольку сама Россия пока не заявляла о готовности отводить войска даже на линию 24 февраля. Официально Кремль считает Крым и 4 аннексированные в октябре украинские области частью территории России (при этом полностью российские войска контролируют только Крым, территории остальных областей – лишь частично).

В статье также отмечается, что Соединённые Штаты в данный момент не готовы удовлетворить все запросы Украины, касающиеся поставок тяжёлых вооружений и дальнобойных ракет. О том же накануне на пресс-конференции с Зеленским сказал и Байден, отметив, что нельзя ставить под угрозу единство НАТО и рисковать войной Североатлантического союза с Россией. В то же время США согласились поставить Украине комплекс ПВО «Пэтриот», что ещё недавно представлялось маловероятным.

Зеленский накануне прибыл в США с первым визитом после начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину. После встречи с Байденом он выступил в Конгрессе.