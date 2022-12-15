Парламент хочет вернуть надзор над прокуратурой

Группа депутатов югоосетинского парламента выступила с инициативой о внесении изменений в закон о прокуратуре. По словам одного из инициаторов поправок Амирана Дьяконова, предлагаемые изменения позволят снять все точки напряжения, которые возникли при обсуждении кандидатуры президента Гаглоева на пост генпрокурора. В чем они заключаются и как их предлагают снять законодатели?

Предлагаемые группой депутатов поправки в закон «О прокуратуре Республики Южная Осетия» внес член фракции «Народной партии» Амиран Дьяконов на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности, когда комитет рассматривал представленную президентом кандидатуру Сослана Бетеева на должность генерального прокурора.

Депутат Амиран Дьяконов сообщил, что внесенная частью депутатов законодательная инициатива в понедельник уже была зарегистрирована:

«Все сопроводительные документы присутствуют. Профильный комитет, в который они уже направлены, проведет соответствующую работу, и все точки напряжения, которые у нас есть в плане назначения генерального прокурора, будут сняты с принятием данного проекта закона».

Амиран Дьяконов также отметил, что положительные заключения по внесению соответствующих изменений в законодательство были получены и от фракций, представленных в парламенте, и от председателя парламента Алана Алборова. Один из соавторов этой инициативы, депутат Давид Санакоев, в интервью «Эху Кавказа» объяснил, каких именно положений закона касаются предложенные парламентариями поправки:

«Эта инициатива еще с тех времен, когда генпрокурором у нас был Урузмаг Джагаев. Тогда даже постановления парламента с требованием отставки генпрокурора оказалось недостаточно, чтобы президент Бибилов его уволил. Несмотря на указанные нами в постановлении грубые нарушения присяги, Конституции, наши требования были проигнорированы. Тогда группа депутатов пришла к необходимости принять изменения в законодательство, позволяющие парламенту влиять на работу генпрокурора.

– В чем конкретно замысел инициаторов? Каким образом эти поправки позволят заксобранию влиять, как вы говорите, на работу генпрокурора?

– По действующему законодательству генпрокурор представляет депутатскому корпусу доклад о работе ведомства за год. По нашей инициативе он должен будет отчитываться перед парламентом так же, как перед президентом, а мы по результатам этого отчета признаем его работу удовлетворительной или неудовлетворительной. Во втором случае депутаты смогут поставить вопрос о его несоответствии занимаемой должности. Другой момент – при нарушении главой надзорного ведомства присяги и Конституции создается специальная парламентская комиссия, которая исследует факты нарушений и выносит их на рассмотрение сессии законодательного собрания. По итогам рассмотрения парламент будет правомочен выходить к президенту с постановлением об отставке генерального прокурора. Раньше этого не было в законе, и, когда мы направили президенту постановление с требованием отправить Урузмага Джагаева в отставку, Анатолий Бибилов его проигнорировал несмотря на то, что оно было подписано всеми фракциями, включая «Единую Осетию». Если наши поправки будут приняты, президент будет обязан выполнить постановление парламента. Хочу подчеркнуть: мы не говорим о сокращении полномочий президента, но мы расширяем полномочия парламента».

Депутат Давид Санакоев указывает, что поправки в закон о прокуратуре в части, касающейся генерального прокурора, были сформированы еще осенью 2020 года, когда Бибилов отказался увольнять Урузмага Джагаева, сославшись на то, что закон не позволяет депутатам инициировать отставку генпрокурора, как, например, любого из членов правительства.

Тогда разногласия по этому поводу привели к затяжному политическому кризису. В знак протеста против игнорирования их требований оппозиционные депутаты объявили бойкот, на протяжении четырех месяцев заксобрание не могло проводить заседания из-за отсутствия кворума.

В ту пору лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев был одним из тех, кто выступал за изменения в законодательство, позволяющие парламенту отправлять генпрокурора в отставку, в случае если его работа будет признана депутатами неудовлетворительной. Поэтому, убежден Давид Санакоев, ни у президента, ни у избирателей нет оснований полагать, что эта законодательная инициатива предлагается в пику Алану Гаглоеву. Впрочем, как и вторая из предложенных поправок, к необходимости принятия которой депутаты пришли после того, как президент предложил парламенту рассмотреть кандидатуру Сослана Бетеева на пост генерального прокурора.

Дело в том, что статья 52 закона «О прокуратуре Республики Южная Осетия» устанавливает возрастной ценз для служащих прокуратуры в шестьдесят лет, в то время как Сослану Бетееву уже исполнилось шестьдесят шесть.

По словам Давида Санакоева, все понимают, что эта норма морально устарела. Когда-то ее приняли по образцу российского законодательства, но в 2015 году Госдума отменила предельный возраст нахождения на службе для генерального прокурора и подняла срок службы прокуроров субъектов до семидесяти лет, в то время как в Южной Осетии возрастной ценз остался прежним. Говорит Давид Санакоев:

«В соответствии с соглашением от 2015 года о приведении к единообразию нашего законодательства с российским, в законопроекте прописана отменяющая возрастные ограничения (норма) для генерального прокурора».

По мнению Давида Санакоева, все поправки необходимо принять до голосования по кандидатуре Сослана Бетеева. Отмена возрастного ценза позволит избрать руководителя надзорного ведомства без нарушения закона.

Что до изменений, предполагающих расширение полномочий парламента, то, если они не будут приняты до назначения генпрокурора, их нельзя будет применить к Сослану Бетееву, потому как нельзя после назначения менять условия, на которых он был принят на должность.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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