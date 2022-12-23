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«Война на Украине не дает покоя всем»

До конца 2022 года остается чуть больше недели. «Эхо Кавказа» спросило жителей Цхинвала, чем им запомнился уходящий год.

Фатима: У меня родился внук. Это самое главное, этим он запомнился. Запомнился выборами, прошедшими в этом году. Запомнился тревожностью в связи с военными действиями на Украине и вообще нестабильностью в мире. Конечно, это подействовало. Живем в ожидании перемен, как всегда, перед новым годом. Есть еще какие-то детали, но вот это самое главное и основное.

Инга: Трудно сказать. О плохом не хочется говорить, а о хорошем так сразу и не вспомнишь. Ничего интересного. Так или иначе, мы ждем чуда под Новый год, как всегда.

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«Война на Украине не дает покоя всем»
by Эхо Кавказа

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Мадина: У меня внучка пошла в первый класс, мы пошли в 6-ю школу. К гениальной Мадине Мухаровне Габараевой, восхитительный педагог! Кстати, сейчас у нее в классе 28 учеников, из них 20 она считает, что гении. Очень сильный класс! Это очень положительный момент! И еще у меня внучка заняла второе место на соревнованиях по гимнастике.

Галина: Знаете, я не в восторге от этого года. Эта война так сильно на всех повлияла, что слов нет. Во-вторых, мы ждали, что после президентских выборов улучшится жизнь. Такого улучшения мы тоже не почувствовали. Я бы сказала, что этот год ничем хорошим мне не запомнился. Я, например, ждала, что наша молодежь, большинство которой без работы, найдет работу. Но я не чувствую, чтобы кто-то из моего окружения устроился на работу. Нет рабочих мест, молодежь пьянствует, бездельничает. Короче, я очень и очень недовольна этой жизнью, если можно так сказать.

Заира: Можно сказать, ничем хорошим. Война началась, и наши парни уезжают, очень много жертв у нас. Нас мало, а погибает очень много людей. Я понимаю, естественно, мы с Россией, они нам помогают, и мы должны им помогать, но все равно как-то неприятно, и даже новогоднего настроения нет. У меня из родственников никто не погиб, но какая разница, наш народ погибает. Я желаю всему нашему народу – и осетинскому, и российскому, чтобы был мир на земле. А остальное все приложится.

Лариса: Мало чем хорошим, скорее всего, запомнился плохим. Война на Украине, которая не дает покоя всем, хоть бы она побыстрее закончилась. И от наступающего года мы все ждем, чтобы закончилась эта война. Ждем мира и желаем мира. А уходящий год ничем не запомнился, единственное, у нас были выборы. Все ждали лучшего, чего мы пока не наблюдаем. Я бы хотела сказать, чем-то хорошим, но, увы, не могу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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