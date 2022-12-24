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Следователь: Саакашвили отказывается сдавать биологические образцы
Следователь Специальной следственной службы Грузии Васил Какашвили утверждает, что третий президент страны Михаил Саакашвили отказывается предоставлять биологические образцы. По его словам, эту позицию они хотели услышать непосредственно от экс-главы государства.
«Мы обратились к г-ну Михаилу Саакашвили, чтобы уточнить его позицию относительно взятия образцов крови, волос и ногтей. Адвокат сегодня высказал негативную позицию по этому поводу. Мы хотели, чтобы непосредственно г-н Михаил Саакашвили зафиксировал свою позицию, и он отказался от сдачи образцов. Адвокат передал мне заявление, однако, я пока полностью не ознакомился с ним. Мы ознакомимся и примем решения в соответствии с законом», - приводит слова Какашвили SOVA.
На вопрос, имеет ли соответствующую лицензию Бюро судебной экспертизы им. Самхараули на проведение подобной экспертизы, следователь ответил:
«У нас есть официальный ответ от Национального бюро экспертизы, согласно которому они провели бы экспертизу по интересующим следствие вопросам».
Другие новости дня
562 женщины призвали президента Грузии помиловать Саакашвили
562 женщины публично обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с призывом помиловать третьего главу государства Михаила Саакашвили. Открытое письмо распространила партия «Дроа» («Время настало»), пишет SOVA.
«Используйте имеющиеся в вашем распоряжении конституционные рычаги, чтобы спасти жизнь третьего президента Грузии и защитить европейскую перспективу Грузии. Выполните призыв мудрых и гуманных граждан Грузии и лучших друзей нашей страны об освобождении Михаила Саакашвили и помиловании [гендиректора телекомпании «Мтавари архи»] Ники Гварамия. Не допустите, чтобы третий президент Грузии был замучен до смерти и исчезла перспектива отказа от политического реванша в этой стране».
Авторы обращения призывают Зурабишвили действовать безотлагательно, чтобы не допустить дальнейшей поляризации и дегуманизации государства. «Примите единственно верное решение во имя идеи независимой, прозападной Грузии, где никого нельзя будет преследовать, пытать и убивать по сценарию Владимира Путина».
В завершении женщины, подписавшие письмо, просят президента выполнить свой «конституционный, исторический и человеческий долг».
Российский военнослужащий подозревается в убийстве в Гюмри
По данным полиции, 24 декабря в 03:30 в Кумайрийское отделение полиции поступила оперативная информация о том, что в одном из домов на улице Манушяна в Гюмри произошло убийство.
В тот же день возле одного из домов на улице Шаумяна в Гюмри по подозрению в убийстве был задержан 20-летний мужчина, который был доставлен в Кумайрийский отдел полиции.
По данным полиции, молодой человек признался в отделении, что 23 декабря около 20:00 задушил свою подругу во время ссоры на съемной квартире. Тело 37-летней женщины было обнаружено на полу гостиной в указанной квартире. Подготовленные материалы были переданы в следственный орган.
На момент съемок сюжета корреспондентом Радио Азатутюн в квартире шли следственные мероприятия.
По некоторой информации, подозреваемым в убийстве является военнослужащий 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.
В Следственном комитете Армении Радио Азатутюн сообщили, что информацию по делу предоставят позже.
ISW и разведка: наступление из Беларуси возможно, но маловероятно
Наступление российских войск или совместной российско-белорусской группировки с территории Беларуси на Украину в ближайшее время маловероятно, однако не полностью исключено. Такого мнения придерживается украинская разведка, а также аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В феврале российские войска уже наступали на Киев с территории Беларуси. Белорусская армия во вторжении прямо не участвовала, а после отступления из-под Киева и Чернигова в конце марта новых попыток наступления с белорусской территории не предпринималось. В последние дни, однако, на фоне сообщений о переброске в Беларусь, в особенности в южные ее районы, российских войск и техники в СМИ и телеграм-каналах начали появляться сообщения о возможной подготовке нового наступления. Некоторые телеграм-каналы даже называли его возможной датой 26 декабря. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в субботу заявил, что мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы Беларуси, которые граничат с государственной границей Украины.
В сообщении ISW, которое цитирует Белорусская служба Радио Свобода, отмечается, что с октября Москва вновь начала накапливать силы в Беларуси. Аналитики отмечают, что пока неясно, идет ли речь об информационной операции или же о реальной подготове наступления. На данный момент, однако, нет признаков того, что в Беларуси сформирована ударная группировка.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что сейчас угрозы наступления нет, а нынешнюю активность российских и белорусских войск в Беларуси назвал кампанией по дезинформации. И по оценке Буданова, российско-белорусская группировка пока не готова наступать на Украину, однако в будущем этого исключать нельзя.
Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в субботу в интервью РИА «Новости» назвал обсуждение потенциального участия совместной группировки войск России и Беларуси в войне в Украине «некорректным». По словам Галузина, задача этой группировки - «при необходимости дать отпор потенциальному противнику» в случае его вторжения на белорусскую территорию.
На днях Минск посетил президент России Владимир Путин - это его первый визит в Беларусь за несколько лет. На встрече с белорусским руководителем Александром Лукашенко Путин сказал, что две страны договорились продолжать практику совместных военных учений. Лукашенко сообщил, что армия Беларуси проводит подготовку самолетов и экипажей для запуска «специфических боеприпасов» (имеются в виду ядерные заряды). Также он добавил, что Россия передала Беларуси ракетные комплексы «С-400» и «Искандер», они уже поставлены на боевое дежурство. За несколько дней до этого Лукашенко в очередной раз обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь (Украина эти обвинения отвергла) и обосновал необходимость увеличнения группировки российских войск в своей стране «обострением на западных границах Союзного государства».
В субботу Лукашенко отправился в Россию. Официально его визит посвящен посещению Звездного городка, где к полету в космос готовятся в том числе белорусские космонавты. По всей видимости, Лукашенко пробудет в России 4 дня, поскольку на 26-27 декабря в Санкт-Петербурге запланирован неформальный саммит СНГ. О планах его встречи с Путиным пока не сообщалось.
Россия использует белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине с начала вторжения 24 февраля, однако в последнее время удары с территории Беларуси наносятся редко.
В Херсоне в результате обстрела погибли 5 человек, десятки ранены
В Херсоне в результате обстрела со стороны российских войск в субботу погибли не менее 5 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он опубликовал в телеграм-канале фотографии последствий обстрела. По словам Тимошенко, обстрелян был центр Херсона. На фотографиях видны поврежденные жилые дома и пожар.
По данным Тимошенко, в результате обстрела ранения получили не менее 35 жителей города.
Фото из Херсона опубликовал также президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал обстрел «террором, направленным на запугивание и осуществляемым ради удовольствия».
Накануне, по данным властей Украины, при обстрелах в Херсонской области погибли 5 мирных жителей, 17 человек были ранены. Еще 4 человека погибли в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.
Херсон был оставлен российскими войсками в ноябре после оккупации, которая длилась более полугода. Линия фронта в Херсонской области сейчас проходит по Днепру. Российские военные регулярно обстреливают Херсон и другие территории на правом берегу Днепра, в частности, при обстреле недавно пострадало здание областной администрации. Минобороны России в сводках об обстрелах или не упоминает, или утверждает, что целями были военные объекты.
WSJ: Путин получает неактуальную информацию о ходе войны в Украине
Президент России получает информацию о ходе войны в Украине с опозданием и после цензуры. Об этом рассказывает The Wall Street Journal со ссылкой на российских чиновников и близких к Кремлю людей.
Письменный отчет о положении дел на фронте Путин получает каждое утро. Информация в нем тщательно выверена, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи российской армии, утверждает WSJ.
При этом путь фронтовых сводок на стол Путина занимает несколько дней и проходит через несколько служб. Военачальники отчитываются перед ФСБ, та редактирует отчеты и отправляет их в Совет безопасности, после чего его секретарь Николай Патрушев передает их Путину, - пишет газета. ФСБ, Совет безопасности и Патрушев не ответили на просьбу WSJ о комментарии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает выводы о том, что Путин получает искаженную информацию о ходе войны. «У президента, как и ранее, есть несколько каналов для получения информации», – сказал Песков.
Интернетом Путин, как неоднократно сообщалось, не пользуется, опасаясь цифровой слежки. Российские чиновники, проправительственные журналисты и аналитики пытались лично донести до президента информацию о реальном положении дел. Например, некий опытный социолог обратился в Кремль с результатами опроса общественного мнения, которые показывали более низкую поддержку войны, чем ожидалось. На это социологу ответили, что «не надо сейчас расстраивать Владимира Владимировича».
Годами не хотели расстраивать «папу» – прозвище Путина, на которое указывает WSJ – и дипломаты, которые в начале своих депеш рассказывали хорошие новости, а уступки и неудачи описывали на следующих страницах. И даже такие телеграммы редактировались в Кремле, говорит бывший сотрудник российской дипломатической миссии в ООН Борис Бондарев.
На представление Путина о современной Украине повлияли в числе прочих два человека, отмечает WSJ. Первый - его старинный друг медиамагнат Юрий Ковальчук, с которым Путин много раз встречался лично и рассуждал о «Великой России» во время пандемии коронавирусной инфекции, – в то время как с остальными Путин общался преимущественно по видеосвязи (о возросшей роли Ковальчука ранее сообщали и другие СМИ; Песков это утверждение комментировать не стал). Другой – бывший украинский пророссийский политик и кум Путина Виктор Медведчук, также имевший личный доступ к президенту России. Как рассказали источники WSJ, именно Медведчук перед войной внушил Путину, что украинцы считают себя русскими и будут встречать российских солдат с цветами. После начала войны Медведчук был арестован в Украине и впоследствии обменян на украинских военнопленных.
WSJ отмечает, что недостаточную информированность Путина о войне подтверждают даже некоторые его сторонники. Так депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин сказал, что президент «исходил из неполного понимания ситуации и в чем-то был не совсем корректен».
Источники издания считают, что Путин готов к многолетней войне и мобилизации российской экономики и населения для достижения победы.
Саакашвили: Путин действительно приказал убить меня в тюрьме
«Путин действительно приказал убить меня в тюрьме», – об этом заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в письме российскому юристу, ведущему Youtube-канала Марку Фейгину.
«Американские токсикологи точно установили, что я был отравлен в тюрьме и это вызвало все мои симптомы. Пытаюсь держаться», – пишет Саакашвили.
Фейгин опубликовал в соцсетях письмо третьего президента Грузии, написанное на русском языке, а также заключение американского токсиколога.
Николай Сванидзе уволен с должности директора института РГГУ
Журналиста Николая Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа и рекламы РГГУ. Об этом Сванидзе сообщил «Новой газете Европа».
«Честно говоря, это все было ожидаемо», – сказал Сванидзе. По его словам, сейчас происходит «выравнивание всех площадок» и на него не могли не обратить внимания. Сванидзе возглавлял институт с 2010 года.
Сванидзе уточнил, что пока остается в институте заведующим кафедрой журналистики. «Это менее заметная должность, уровнем ниже», – пояснил он. Кафедрой Сванидзе руководит с 2007 года.
В середине ноября, незадолго до своей встречи с Советом по правам человека, президент России Владимир Путин исключил из него десять человек – в основном правозащитников и журналистов, в том числе Николая Сванидзе. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто продвигает провоенную повестку в России.
- После российского вторжения в Украину Сванидзе и несколько других членов СПЧ подписали письмо с призывом немедленно прекратить боевые действия.
- В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал преподавателям, выступающим против войны в Украине, «встать и уйти». В октябре помощник президента России Владимир Мединский назвал студентов (а в изначальной версии – преподавателей) журфака МГУ тварями.
Координатора «Волонтеров Победы» в Москве насильно увезли в военкомат
Школьного вожатого и одного из координаторов провластного движения «Волонтеры Победы» в Москве Даниила Мятина насильно увезли в военкомат. Там его матери заявили, что он «живое мясо» и его сразу отправят на войну в Украину.
Подруга Мятина рассказала изданию «Сота», что утром к нему в квартиру пришел участковый и с применением силы забрал его в военкомат. По ее словам, сейчас Мятин находится на сборном пункте без связи и документов, к нему не пускают родственников, чтобы те могли передать ему вещи.
По информации издания DOXA, у Мятина диагностирован рак, недавно его прооперировали. Его мать сообщила, что в военкомате ей напрямую сказали, что ее сын «живое мясо» и что его, никогда не служившего, сразу отправят на фронт в Украину. Она уже написала письмо в военную прокуратуру и нашла адвоката, но пока безрезультатно.
Мятин – выпускник Высшей школы экономики, участник патриотических форумов, один из координаторов провластного движения «Волонтеры Победы» в Москве. Организация про его насильственное задержание пока ничего не написала.
При пожаре в доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек
В Кемерове в результате пожара в частном доме престарелых погибли 20 человек. Еще шестеро пострадали, двое из них получили ожоги – сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Второй этаж здания, где находились двадцать постояльцев, выгорел полностью. Прокуратура Кемеровской области начала проверку происшествия. Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Предварительно причиной возгорания стала неисправность газового котла. Сообщается, что дом престарелых был открыт нелегально. Возможно, в здании не было каких-либо систем пожаротушения.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поручил провести проверку всех домов престарелых в регионе.
Владельцем сгоревшего дома престарелых является местный житель Андрей Смирнов. В 2021 году бывшая сотрудница приюта обвинила его в присвоении части пенсий бездомных пожилых людей и в издевательствах, писало издание «Сибдепо».
Конгресс США одобрил бюджет, включающий $45 млрд для Украины
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о правительственных ассигнованиях на 2023 финансовый год, пишет агентство Reuters.
За принятие высказались 225 конгрессменов, 201 законодатель проголосовал против. Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден.
Документ распределяет почти 1,7 триллионов долларов бюджетных средств. Из указанной суммы почти 45 миллиардов долларов пойдут на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО. Речь идет о крупнейшем пакете помощи Украине, когда-либо принимавшемся в Соединенных Штатах. 9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды, 13 миллиардов – на экономическую поддержку Украины. Еще около 12 миллиардов не будут переданы прямо Киеву, а будут направлены на пополнение запасов оружия и оборудования, ранее переданных Соединенными Штатами Украине. Оставшаяся сумма будет направлена на гуманитарные программы и на финансирование военного командования США в Европе.
При рассмотрении законопроекта в Сенате к нему была принята поправка, упрощающая использование средств, конфискованных у попавших под санкции российских бизнесменов («олигархов»), для оказания помощи Украине. Согласно поправке, предложенной группой сенаторов и конгрессменов от обеих партий, распределять эти средства будет Госдепартамент. При этом в поправке не описан непосредственно механизм конфискации средств. Сейчас они только заморожены.
СМИ: более 100 россиян застряли в аэропорту Еревана при перелете из Москвы в Батуми
Больше 100 россиян застряли в аэропорту Еревана при перелете из Москвы в Батуми, передает Telegram-канал Tbilisi life. Авиакомпания Armenia Airways заявила, что правительство Грузии запретило ей полет. Пассажиры утверждают, что компания изначально не имела такого разрешения.
Как рассказали «Осторожно, новости» пассажиры, они летели рейсом Armenia Airways Москва-Ереван, Ереван-Батуми. Однако в транзитном аэропорту авиакомпания вдруг заявила, что МИД Грузии отказывается принимать армянский самолет. В связи с чем, пассажирам не объяснили. Вместо этого им предложили добраться до Батуми на автобусе - путь туда занимает порядка 10 часов.
При этом один из пассажиров, гражданин Грузии, позвонил своему знакомому в службе безопасности Тбилисского аэропорта, и тот заявил, что Armenia Airways изначально не имела договора на полеты в Грузию. Сообщается, что пассажиры обвинили компанию в мошенничестве. Представители авиаперевозчика в ответ отбирают у них посадочные талоны, пишет SOVA.
Байден подписал оборонный бюджет на рекордные 858 млрд долларов
Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год объемом в 858 миллиардов долларов. Это почти на 80 миллиардов больше бюджета 2022 года.
800 миллионов долларов из этой суммы выделены на помощь Украине, 6 миллиардов CША используют для сдерживания России в Европе. 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.
Документ предусматривает полную оплату программы строительства новых стратегических бомбардировщиков B-21, способных нести ядерное оружие. Армии разрешено закупить еще 36 истребителей F-35. Флот получит 32 миллиарда на строительство новых кораблей.
Весь проект оборонного бюджета занимает 4 408 страниц. Больше 50 миллиардов долларов выделяются на улучшение инфраструктуры военных госпиталей в США. Военные и гражданские служащие получат повышение зарплаты на 4,6 процента.
Moscow Times: Кремль запретил провластным СМИ писать о мобилизации
Российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации. Соответствующее негласное распоряжение поступило из администрации президента. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на два источника в СМИ.
«До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор», – заявил источник издания.
21 декабря министр обороны Сергей Шойгу предложил довести численность Вооруженных сил России до 1,5 миллионов человек. Это означает, что в армию предлагается отправить еще около 350 тысяч человек. Шойгу заявил, что это необходимо «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ». Кроме того, министр предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет.
- Мобилизация в России началась 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. 31 октября Минобороны сообщило о завершении «мероприятий частичной мобилизации» и прекращении выдачи повесток. Указ об окончании мобилизации Владимир Путин не подписывал, потому что он «посоветовался с юристами» и «такой документ не нужен». Правозащитники отмечали, что отсутствие опубликованного указа об окончании мобилизации дает Минобороны право снова начать призыв.
Bloomberg: в Китае 37 млн человек заразились COVID-19 за один день
В Китае за 20 декабря коронавирусной инфекцией заразились 37 миллионов человек. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения.
Всего за первые 20 дней декабря коронавирусной инфекцией заразились 248 миллионов человек, то есть почти 18% населения страны. В протоколе заседания не говорится, сколько человек погибло.
Как отмечает Bloomberg, резкий всплеск новых случаев может быть связан с тем, что власти Китая отменили ограничения, введенные в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. Это привело к распространению варианта вируса «омикрон» среди населения с низким уровнем естественного иммунитета. Отмечается, что коронавирусной инфекцией заразились более половины жителей Пекина и провинции Сычуань.
После публикации Bloomberg официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что коронавирусная ситуация в стране «предсказуема и находится под контролем».
«Уровень вакцинации продолжает расти, возможности лечения непрерывно повышаются, мощности по производству медицинских товаров продолжают расширяться, а общий запас полностью удовлетворяет спрос», – заявила дипломат.
- Власти Китая начали смягчать коронавирусные ограничения в начале декабря после массовых протестов. С 7 декабря в стране отменили обязательное тестирование на COVID-19 для тех, чья работа не связана с повышенным риском заражения. «Зоны высокого риска» заражения коронавирусом стали вводить не по улицам и кварталам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Также жителям Китая больше не нужен сертификат о вакцинации для поездок внутри страны или для входа в общественные места.
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства
Посольство Финляндии в Москве попросило Россию гарантировать безопасность дипломатической миссии, после того как неизвестные забросали кувалдами территорию здания. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как заявили в Министерстве иностранных дел Финляндии, в результате инцидента никто не пострадал, здание не было повреждено.
20 декабря в различных телеграм-каналах появилось видео, на котором около двадцати человек в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве.
- В ноябре в телеграм-каналах появилось видео, на котором бывшего российского заключенного Евгения Нужина, завербованного «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми» и «собаке – собачья смерть».
- В конце ноября Европарламент призвал ЕС признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией и внести ее в соответствующий список. В ответ Евгений Пригожин пообещал передать Европарламенту кувалду со следами крови.
В Грузии сообщили об обнаружении новых запасов нефти
Британская нефтедобывающая компания Block Energy объявила об обнаружении запасов нефти близ села Патардзеули на востоке Грузии. На пресс-релиз, который компания опубликовала на сайте Лондонской фондовой биржи, обратило внимание издание Bm.ge.
В заявлении указано, что после последнего этапа тестирования скважины, который начался 9 декабря, добыча нефти на данном участке составляет 45 баррелей в день.
Месторождение в Патардзеули было передано компании Block Energy в 2020 году, однако нефть там добывали еще советское время. В частности, в 1975-1985 годах добыча составила 98 млн баррелей.
В июле сообщалось, что в Грузии обнаружено газовое месторождение объемом 16 млрд кубометров. Оператором лицензии на разведку и добычу нефти и газа на данном участке также является компания Block energy.
- Ранее в американской компании Frontera уверяли, что определили наличие в Грузии гигантских запасов нефти и газа, однако представители правительства информацию не подтверждали. Вскоре стороны начали арбитражный спор, который выиграло правительство Грузии.
В Южной Осетии утвердили бюджет: более 80% доходов приходится на РФ
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия одобрили закон о государственном бюджете на 2023 год.
Вопрос на обсуждение вынесла глава комитета по бюджету и налогам Елена Джиоева. Она рассказала, что доходная часть бюджета на будущий год определена в размере 8 млрд 781 млн 483 тысяч рублей. При этом финансовая помощь, оказываемая Россией, составляет в сумме 7 млрд 087 млн 231 тысячу рублей (более 80%).
«Из них 5 млрд 872 млн 252 тысячи рублей – финансовая помощь республике на социально-экономическое развитие. 1 млрд 215 млн рублей – финансовая помощь республике в целях осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности», – сказала Джиоева.
Она добавила, что налоговые и неналоговые доходы государственного бюджета в 2023 году прогнозируются в объеме 1 млрд 694 млн 251 тысячи рублей, что составляет 19,3% от общего объема доходов бюджета.
Парламентарий также отметила, что расходы бюджета составляют 8 млрд 864 млн 281 тысячу рублей, в том числе на реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию будет выделено 1 миллиард 157 млн рублей, а на госпрограммы социально–экономического развития – 58 миллионов рублей.
Бюджет был принят большинством голосов, пишет агентство «Рес».
Азербайджан требует, чтобы Рубен Варданян покинул Карабах
Баку требует, чтобы российский бизнесмен Рубен Варданян покинул Нагорный Карабах. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он назвал Варданяна «чуждым элементом» для региона, пишет ТАСС.
«Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», – сказал Байрамов.
Лавров, в свою очереди заявил, что РФ не имеет отношения к политической деятельности Варданяна.
«Господин Варданян не имеет никакого отношения к России, российские власти не имеют к нему никакого отношения, по его просьбе на днях был подписан указ президента, он больше не является гражданином России, и каких-либо дел, связанных с его решением направиться в Карабах и начать там участвовать в какой-то политической жизни, мы не имели, не имеем и не собираемся иметь», – сказал Лавров.
Варданян осенью переехал в Нагорный Карабах и возглавил правительство этой самопровозглашёной республики. Накануне стало известно, что Владимир Путин лишил его российского гражданства.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не собирается обсуждать тему безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе, c Рубеном Варданяном. По словам Алиева, Варданяна послали в Карабах из Москвы «с очень четкой повесткой».
- Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея», российский бизнесмен Рубен Варданян в начале сентября объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. В начале октября лидер НКР Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян принял предложение и 4 ноября официально возглавил правительство.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября прошлого года Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль все районы вокруг Карабаха и часть территории республики, которую не признаёт ни одно государство мира.
Некоторым россиянам сообщили о закрытии счетов в «Банке Грузии»
Многие граждане России, проживающие в Грузии, получили уведомление о закрытии счетов в «Банке Грузии». Об этом сообщили подписчики телеграм-канала Николая Левшица.
Один из клиентов «Банка Грузии» подтвердил «Эху Кавказа», что получил смс-сообщение сегодня утром.
«Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока», – сказано в уведомлении.
Россиянин, с которым поговорил корреспондент «Эха Кавказа», прибыл в Грузию летом и открыл счет около трех месяцев назад. Он говорит, что получал денежные переводы из России, но не знает, связано ли с этим закрытие счета.
Как пишет издание Paper Kartuli, какую-то закономерность выявить не удается: блокируют карты, которыми пользуются на территории Грузии, за границей, бизнес и личные счета. По неподтвержденной информации, закрывать могут те счета, у которых не смогли идентифицировать источник дохода.
В «Банке Грузии» отказались от дополнительных комментариев, заявив, что все решения были приняты согласно внутренней политике банка. Пока неизвестно, закрывают ли счета россиян и другие коммерческие банки в Грузии.
По информации СМИ, это не первые случаи блокировки счетов россиян. В октябре, после введения восьмого пакета санкций ЕС с запретом на использование криптоактивов, грузинские банки закрывали счета россиян за операции с криптовалютой.
Сенат разрешил использовать российские активы в помощь Украине
Сенат США на устном голосовании 22 декабря поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. «За» проголосовали 68 сенаторов, против — 29.
Документ регулирует использование средств, полученных от конфискации активов у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Государственный департамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.
Голосовавший за принятие поправки сенатор Майкл Беннет, выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году, заявил в четверг, что принятый документ «посылает сигнал Путину и его банде головорезов о том, что Америка поддерживает Украину».
«Этого требуют здравый смысл и справедливость — заставить путинских помощников платить за помощь в восстановлении страны, которую он разрушает,— прокомментировал газете The Washington Post поправку конгрессмен Том Малиновский, продвигающий её в Конгрессе. — Я надеюсь, что закон побудит Министерство юстиции удвоить свои усилия по конфискации активов клептократов, а наших европейских союзников — последовать их примеру».
Администрация президента Байдена поддерживает идею конфискации российских олигархов и попавших под санкции компаний для помощи Украине. Противники инициативы отмечают, что изъятие средств может быть оспорено в судах, а использование арестованных денег может снизить инвестиционную привлекательность США.
Нижняя палата американского парламента должна проголосовать за принятие бюджета вместе с поправками к нему в пятницу.
- Принятие поправки произошло на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Её активно продвигали лоббистские группы, поддерживающие Украину. Одновременно в четверг Конгресс проголосовал за принятие ещё одного законопроекта, поддержанного проукраинскими организациями. Документ позволяет министерству юстиции преследовать за военные преступления всех людей, находящихся на территории страны. Сейчас это возможно, только если подозреваемый или жертва — граждане США.
Абхазский омбудсмен обратилась к лидерам Евросоюза
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл направила письма председателю Европейского парламента, президенту и членам Европейского Совета, президенту Европейской комиссии. В письме омбудсмен выражает несогласие с решением ЕС о непризнании российских проездных документов, выданных на территории Абхазии, Южной Осетии и оккупированных Россией областях Украины.
В обращении говорится о том, что абхазскую точку зрения в течение долгих 30 лет равнодушно не принимали в расчет, что приводило к одностороннему взгляду на конфликт, к несбалансированному отношению и к блокированию поиска его конструктивного и справедливого решения.
Асида Шакрыл выражает надежду на то, что ЕС «сможет выйти из порочного круга дезинформации относительно природы и истории грузино-абхазского конфликта, который привел к несправедливому бессрочному наказанию народа Абхазии». Иначе, говорится в письме, несправедливость будет постоянно воспроизводиться в виде решений, подобных принятому в декабре текущего года, «и это будет неизбежно отражаться на ситуации с правами человека».
«Мы не видим иной возможности восстановить права жителей Абхазии, кроме как через объективный анализ и непредвзятую оценку событий, связанных с агрессией Грузии против Абхазии в 1992 году. Мы уверены, что Совет ЕС обладает возможностями и механизмами для реализации этой задачи», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия ЕС в консульско-визовой сфере «подчинены циничным политическим задачам».
По её словам, еще до начала войны в Украине большинство стран-членов ЕС не принимали российские заграничные паспорта жителей Крыма и Севастополя, а «отныне эта дискриминационная практика стала частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии».
«Реальным итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах. Со своей стороны продолжим использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов наших граждан и обеспечения их законных прав», – заявила Захарова.
- Совет Европейского Союза принял окончательное решение о непринятии российских проездных документов, выданных «в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии». Ранее решение не признавать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией «в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии», утвердил Европейский парламент.
- Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
В Бельгии и Люксембурге разблокировали активы российских инвесторов на $55 млрд
Министерства финансов Бельгии и Люксембурга временно разблокировали активы российских инвесторов на сумму более 55 миллиардов долларов. Речь идёт об иностранных ценных бумагах, принадлежащих пяти миллионам граждан России. Теперь те из них, кто не находится под санкциями, получат шанс вывести свои средства.
Активы были заблокированы банками в Бельгии и Люксембурге сразу после российского вторжения в Украину. Российские инвесторы покупали эти акции на Московской и Петербургской биржах. Информация о владельцах бумаг в России хранилась в Национальном расчётном депозитарии, который, в свою очередь, хранил их в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.
В результате были заблокированы активы около пяти миллионов российских инвесторов. Теперь те из них, кто не попал под санкции Евросоюза, имеют шанс вернуть свои ценные бумаги, — рассказывает издание The Bell. Как будет устроена процедура — неизвестно. Национальный расчётный депозитарий и Центробанк на момент публикации новости не комментировали ситуацию.
Активы были разблокированы до 7 января, часть этого срока попадает под рождественские выходные в Европе, часть — под новогодние праздники в России.
После февральского российского вторжения в Украину западные страны ввели беспрецедентные санкции против российской экономики. Под ограничения попали ведущие банки, многие сектора экономики и миллиардеры. Часть международных компаний остановили работу с Россией без санкций — ссылаясь на этические принципы или на сложность работы с российским рынком в условиях санкционного давления.
Национальный расчётный депозитарий попал под санкции Евросоюза только 3 июня. Он обжаловал их в Совете Европы и в Суде Европейского союза в Люксембурге.
Алексей Арестович: «Грузия ведет абсолютно пророссийский курс»
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорит, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «медленно умирает».
«Если он умрёт в тюрьме, то все скажут, что они (правительство Грузии – ред.) его убили. Это станет важнейшим фактором во внутриполитической борьбе – вплоть до провокаций, массовых беспорядков, революций и т.д.», – считает Арестович.
Украинский политик убежден, что грузинские власти, не отпуская Саакашвили на лечение за границу, боятся Москвы.
«Возникает вопрос: кого они так боятся? Ответ очень простой: того, кого скоро перестанет бояться Армения (или уже перестала бояться)», – отметил он.
Арестович говорит, что несмотря на то, что территории Грузии оккупированы, Россия принесла стране «неисчислимые беды», Грузия сейчас ведет «абсолютно пророссийский курс».
Ранее, критикуя власти Грузии, Арестович сказал, что в Тбилиси боятся и убить Саакашвили, и передать его кому-нибудь, поэтому решили «медленно его морить».
CNN о Саакашвили: «Его отравил Путин?»
В эфире американской телекомпании CNN подробно обсудили состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На вопросы канала ответили американский адвокат Саакашвили Массимо Д'Анджело и сын политика Эдуард Саакашвили.
CNN называет Саакашвили «давним врагом Путина» и указывает на призыв президента Украины Владимира Зеленского отправить политика на лечение в зарубежную клинику.
Американский адвокат Саакашвили напомнил, что в 2008 году «Путин сделал с Грузией то же самое, что сейчас делает с Украиной» – «под завесой ночи он вторгся в Грузию». Д'Анджело говорит, что Саакашвили в 2008-м, как Владимир Зеленский 14 лет спустя, оказал Москве сопротивление, из-за чего «стал врагом Путина».
Адвокат уверен, что именно Путин отравил Саакашвили. На отравление, по его словам, указывают результаты американской экспертизы, которая обнаружила наличие тяжелых металлов в организме политика.
В эфире была опубликована аудиозапись разговора Саакашвили с адвокатом. Политик рассказал Д'Анджело, что его душили и били по рукам, когда пытались снять с его руки часы, а во время этапирования из тюрьмы в больницу «таскали, пинали, били» и «наступили на шею».
- Михаилу Саакашвили 21 декабря исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
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