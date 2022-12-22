До позднего вечера Тбилисский городской суд рассматривал вопрос об отсрочке наказания бывшему президенту Михаилу Саакашвили по состоянию здоровья. Несколько минут общественность могла видеть, в каком положении он пребывает – ему предоставили возможность подключиться онлайн к судебному заседанию из клиники «Вивамеди». Однако судья Георгий Аревадзе не разрешил ему произнести речь на украинском языке.

«Если вы начнете снимать одежду, батоно Михаил, я вас отключу», – сказал судья Георгий Аревадзе застывшему изображению Михаила Саакашвили на мониторе в судебном зале.

«Он услышал, да?» – поинтересовался адвокат Шалва Хачапуридзе. Когда онлайн связь между судебным залом и клиникой «Вивамеди» была установлена и на экране появился Михаил Саакашвили, – небритый, непричесанный, с подушкой под головой и каким-то отрешенным взглядом, именно Хачапуридзе предложил своему подзащитному поднять верхнюю одежду, чтобы все убедились в том, в каком тяжелом состоянии тот находится. Было ясно, что ему трудно сосредоточиться на обращении судьи Аревадзе. Но его замечание – говорить по-грузински, а не по-украински, Михаил Саакашвили услышал:

«Я – гражданин Украины и имею право говорить на украинском!

«Тогда я вас отключу, батоно Михаил», – во второй раз предупредил судья Аревадзе, отметив, что судопроизводство идет на грузинском. Заключенный знает этот язык, а о предоставлении переводчика с украинского заранее заявлено не было.

«Президент умирает, а для вас проблема – его украинская речь?!» – возмутилась в зале суда одна из сторонниц Михаила Саакашвили, за что была выдворена судьей Аревадзе, который пригрозил к тому же, что выпишет ей штраф в размере 200 лари за неуважение к суду.

Скоро с экрана исчез и сам Михаил Саакашвили. «Эму стало плохо», – сообщил адвокат Хачапуридзе через некоторое время. И там же был поправлен представителем пенитенциарной системы: Саакашвили сам отказался от повторного включения.

Тем не менее это не стало препятствием для продолжения судебного заседания. В зал был приглашен американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит. Его заключение является одним из ключевых, на основе которого защита требует для Саакашвили отсрочки или освобождения от наказания по состоянию здоровья.

«У Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и быстро прогрессирующая деменция», – заявил психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, отвечая на вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе.

Голдсмит исключил вероятность того, что Саакашвили может симулировать болезнь, коснулся он и вопроса обнаружения в анализах третьего президента тяжелых металлов:

«При соприкосновении с такими тяжелыми металлами, как ртуть и мышьяк, у человека быстро прогрессируют проблемы с памятью и появляются осложнения с функциями мозга».

Свидетельства американского психиатра о состоянии здоровья экс-президента заняли несколько часов, его показания переводили два переводчика.

Но многочасовых разъяснений специалиста, почему Саакашвили требуется высококвалифицированная медпомощь за рубежом, политики не дослушали. Собравшимся у здания суда оппозиционерам одного только вида Михаила Саакашвили было достаточно, чтобы убедиться в необходимости срочной отправки третьего президента за рубеж. Наряду с представителями «Нацдвижения» этого мнения придерживается лидер «Дроа» Элене Хоштария:

«На экране мы видим кадры преступления в отношении Михаила Саакашвили. С эмоциональной точки зрения на это очень трудно смотреть. Остальное написано в экспертных заключениях: дальше будет хуже. Президент Саломе Зурабишвили должна определиться с помилованием. От этого суда, который так хладнокровно может поступать, я ничего не жду. Думаю, если процесс затянется, оппозиция должна определиться с общим протестом».

Вид Михаила Саакашвили лидеров правящей «Грузинской мечты» убедил в обратном.

«Вы тоже верите в то, что у Михаила Саакашвили настолько тяжелое состояние, что он не смог побрить бороду и волосы на бок причесать? Я в это не верю, как в это не верит большая часть грузинского населения. Я разделяю ее мнение: этот человек грязно симулирует», – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе тоже дал свое экспертное, почти рентгеновское заключение о том, что Саакашвили до приезда в Грузию сделал на желудке операцию для похудения:

«Видно, и для симуляции нужен дар. А это была очень бездарная симуляция. Что касается его облика, то и здесь он ничем не отличается от облика на тех видеокадрах, которые распространил Минюст. Он (Саакашвили) на избирательном питании, и это вызвало снижение массы. И у него операция на желудке – это явствует из его вида. Все остальное должно быть доказано диагнозом. Но ни один диагноз (врачи) не смогли обнародовать».

После того, как президенты Украины и Молдовы – Владимир Зеленский и Майя Санду – увидели упомянутые Кобахидзе видеокадры от Минюста, они призвали грузинские власти отправить Михаила Саакашвили за рубеж, но Кобахидзе отмел эти призывы.

Судя по словам представителей власти, такую же реакцию надо ожидать и на призывы других зарубежных партнеров – из Вашингтона и Брюсселя.

За состояние Михаила Саакашвили ответственность несет власть, считает европарламентарий Виола фон Крамон, которая обнародовала две фотографии – как выглядел Михаил Саакашвили сегодня и как в июне 2021-го, когда она встретилась с ним:

«Последний раз, когда я встречалась с Михаилом Саакашвили, он был здоровым человеком. Вот так он выглядит сегодня, спустя год с небольшим, в грузинской тюрьме. За благополучие каждого заключенного, включая Саакашвили, отвечает правительство Грузии», – написала в Twitter Крамон.

Ранее президент Саломе Зурабишвили призвала общество дождаться решения суда.

Как заявил адвокат третьего президента Шалва Хачапуридзе журналистам после суда, сейчас главное, чтобы разбирательство по указанному делу шло ежедневно.

Следующее судебное заседание по отсрочке или освобождению от наказания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили состоится 29 декабря.

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