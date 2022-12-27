Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении провокационными

Керамическое блюдо Пабло Пикассо, о пропаже которой ранее заявили в Абхазии, обнаружено в Москве. Как заявил «Абхазскому порталу» министр культуры самопровозглашенной республики Даур Кове, в начале 2022 года тарелку отправили в Россию на экспертизу.

По словам министра, экспонат могут доставить обратно в Абхазию до конца года. Кове говорит, что «тарелкой занимался» бывший министр культуры Гудиса Агрба, который, предположительно, и передал её для проведения экспертизы.

Напомним, что ранее сотрудники Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа обнаружили, что из их ячейки в абхазском Нацбанке пропали блюдо Пабло Пикассо и две работы Фернана Леже. Работы Леже обнаружили в министерстве культуры, а поиски блюда Пикассо продолжались.

Теперь Даур Кове говорит, что после того, как тарелку Пикассо вернут в Абхазию, экспертиза экспонатов будет проведена на территории Абхазии.

«У нас нет документов об экспертизе. Мы говорим, что это, предположительно, тарелка работы Пикассо и картины Фернана Леже», – отметил он.

К оценке экспонатов планируют подключить российских и абхазских специалистов.