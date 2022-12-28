Зурабишвили вышла к участникам митинга против освобождения Саакашвили

Противники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня, 28 декабря вышли на митинг против освобождения политика. Акция прошла у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам участников митинга, они хотели напомнить Зурабишвили о преступлениях, совершенных бывшим президентом. По информации оппозиционных СМИ, среди участников акции было много госслужащих.

К удивлению участников митинга и журналистов, к собравшимся вышла президент Грузии. Саломе Зурабишвили не ответила на вопрос, планирует ли она помиловать экс-президента, но напомнила участникам акции, что она вела активную оппозиционную деятельность в 2007 году – тогда в Тбилиси проходили акции с требованием отставки Саакашвили. Зурабишвили говорит, что лица, которые сейчас критикуют её и распространяют слухи о её планах помиловать экс-президента, тогда были соратниками Саакашвили и не выражали недовольство его политикой.

Позже Зурабишвили провела брифинг, на котором также не ответила на вопрос о помиловании Саакашвили: «Ответ на главный вопрос будет дан, когда будет дан».

Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что не намерена помиловать третьего президента страны. На вопросы журналистов, использует ли она свое конституционное право, глава государства отвечала: «Нет и никогда».

В ноябре Зурабишвили заявила, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».