Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» присоединилась к обсуждению резонансной темы посещения Тбилиси североосетинскими танцорами. Издание считает эту тему внутриосетинской, что следует и из названия материала: «Танцы на костях, или К вопросу кризиса внутриосетинского диалога». «Будем справедливыми: если бы не тот факт, что артисты ансамбля «Алан» были приглашены представителями прогрузинской организации «Временная администрация Южной Осетии», то этот факт не вызвал бы такого ажиотажа, хотя резонанс бы был», – считает автор. Далее он делает подробный экскурс в историю взаимоотношений Северной и Южной Осетии за 90-е и нулевые годы и иллюстрирует высокую активность и качество взаимоотношений на всех уровнях. Однако за последние годы эти процессы, на его взгляд, идут на спад. «Безусловно, вопрос, поднятый в эти дни в обществе и обсужденный на парламентском комитете, не возник на пустом месте. Это следствие отсутствия реальных интеграционных процессов, что только играет на руку грузинам, пытающимся все больше разъединить север и юг нашей родины. В то же время артисты ансамбля «Алан» тоже не малые дети, чтобы не понимать всех нюансов своего «культурного» вояжа в Тбилиси. У всего есть своя красная линия. А потому хочется надеяться, что произошедшее станет для всех нас последним уроком», – пишет издание.

Газета «Южная Осетия» также обращается к взаимоотношениям Южной и Северной Осетии, но экономическим. Издание публикует материал с расширенного заседания Союза предпринимателей Южной Осетии, на котором обсуждались вопросы экономической интеграции севера и юга Осетии. Предприниматель Тимур Цховребов рассказал о попытках югоосетинских предпринимателей привлечь в республику инвестиции из Ирана. «По непонятным причинам прежние власти проигнорировали эти перспективы сотрудничества. Все подписанные в результате поездки в Иран соглашения остались на бумаге», – сказал Цховребов и сообщил, что Союз предпринимателей Южной Осетии учредил новую организацию, которая займется вопросами более активной интеграции севера и юга Осетии и привлечения инвестиций из разных стран как в Южную Осетию, так и Северную. «Наш главный тезис: две республики – одна экономика», – отметил Цховребов.

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Скандал в Министерстве здравоохранения республики активно обсуждают в социальных сетях. Поводом стала информация о том, что один из врачей РММЦ получил отпускные в размере 539 тысяч рублей. Телеграм-канал «Бонварнон» пишет, что регулярно получал сообщения от читателей, где они писали «какие-то дикие вещи о коррупции, некомпетентности, беспределе и просто преступной деятельности в системе здравоохранения республики». «Мы ничего не публиковали, потому что не могли подтвердить все эти вопиющие факты, хотя никаких сомнений в их достоверности у нас не было. Состояние медицины Южной Осетии говорит само за себя: это дно, в которое каждый год уходят миллиарды без какого-либо результата», – пишет канал. Единственный результат – это обогащение группы врачей. С повышением зарплат в бюджетной сфере в системе здравоохранения Южной Осетии сложилась целая мафия, которая уничтожает здравоохранение республики и уже является угрозой безопасности ее граждан. «Весь этот бардак происходит под носом у миллиона контролирующих структур, начиная с профильного министерства и заканчивая прокуратурой с КСП. Но пока никто ничего не делает. Ситуация просто катастрофическая, и мы будем ее освещать, поскольку коррупцией и некомпетентностью в буквальном смысле уничтожается здоровье жителей Южной Осетии», – пишет «Бонварнон».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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