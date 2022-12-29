Американский эксперт заявил в суде об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами

Американский эксперт-токсиколог Дэвид Смит заявил на заседании Тбилисского городского суда, что согласен с версией об отравлении Михаила Саакашвили тяжелыми металлами.

Он считает, что вещества попали в организм бывшего президента в марте, еще в тюрьме — за два месяца развилась интоксикация и в клинику он поступил уже с симптомами.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Тбилисском городском суде сегодня продолжились слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и/или освобождению третьего президента по состоянию здоровья.

Дэвид Смит был приглашен в качество основного свидетеля стороной защиты. Он был подключен к заседанию дистанционно.

Он заявил суду, что оценивает состояние Михаила Саакашвили как тяжелое.

«Мое мнению, его организм отравлен разными металлами. Среди них ртуть, висмут/мышьяк и барий, вызывающие достаточно серьезные токсические эффекты. Эти виды тяжелых металлов выводятся из организма через некоторое время, в процессе выведения из организма они отравляют различные органы в организме», – сказал Смит.

По мнению эксперта, эта версия объясняет большинство диагнозов и симптомов, которые сейчас наблюдаются у Саакашвили.

«Тяжелые металлы быстро выводятся из крови, поэтому мы используем исследование корня волоса, чтобы определить, действительно ли произошло отравление», – отметил эксперт.

Смит сказал, что отравление тяжелыми металлами приводит к поражению головного мозга, и как следствию – прогрессирующему слабоумию. Одновременно речь идет о периферической невропатии, атрофии мышц, повреждении желудочно-кишечного тракта, печени и сердца.

Эксперт заявил, что Саакашвили необходима срочная детоксикация организма, и так как в Грузии нет учреждения с такой специализацией, он рекомендует перевод в зарубежную клинику.

Токсиколог воздержался от комментария, каким образом вещества могли попасть в организм Саакашвили. По его оценкам, это произошло до перевода заключенного бывшего президента в клинику «Вивамед» в мае этого года.

«Когда его доставили в медицинское учреждение, у него уже были симптомы. Я думаю да, это произошло до этого, в тюрьме, а не в медицинском учреждении», — сказал Смит.