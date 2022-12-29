Обзор абхазской прессы

«Нужная газета» пишет, что эпидемия гриппа в самом разгаре – заполнена инфекционная больница, не хватает врачей в детской поликлинике. Издание публикует интервью с врачом Алхасом Джинджолия. Он сообщил, что обратился к главному санитарному врачу республики с вопросом, почему не принимаются противоэпидемиологические меры? В частности, почему не был введен карантин в школах, не говоря уже об организациях.

Если в классах нет от четверти до половины учащихся, то почему не принимаются противоэпидемиологические меры? Министр просвещения взял на себя ответственность за здоровье тысяч школьников?

«Оказалось, что еще 22 декабря главный санитарный врач направил предписание министру просвещения, требуя объявить карантин в связи с эпидемией гриппа. Оснований больше чем достаточно. Переполнены инфекционная и детская больницы, детская поликлиника, опять тяжелые формы вирусных пневмоний, люди жалуются, что они по несколько часов ждут помощи. Так как мы все уже вирусологи, то следующий вопрос уже понятен: а почему не был введен карантин в школах? В классах, я не по рассказам знаю, моя дочь тоже заразилась в школе, выпала из учебного процесса. Если в классах нет от четверти до половины учащихся, то почему не принимаются противоэпидемиологические меры? Почему не исполняется предписание главного санитарного врача? Министр просвещения взял на себя ответственность за здоровье тысяч школьников?» – интересуется врач.

Алхас Джинджолия уточнил, что в районах учителя сами принимали решение и ограничивали учебный процесс на время. Он заявил: «Считаю, что это большой промах со стороны министра образования, когда еще свежо воспоминание о ковиде, удивительно наступать на те же самые грабли. Неужели ради цифр, утренников и ради отчетности надо снова повторять те же самые ошибки? Вопрос очень серьезный, и я бы хотел услышать публичный ответ министра просвещения Инала Габлия».

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Агентство «Апсныпресс» рассказывает об институте общественных приемных по оказанию бесплатной правовой помощи в Абхазии. Этой теме посвящался круглый стол, организованный общественной организацией «Центр гуманитарных программ». Исполнительный директор ЦГП Арда Инал-Ипа отметила, что несовершенство или отсутствие определенных законов, пробелы в законодательстве отражаются на качестве жизни людей.

«Часто нам приходится, так сказать, вручную, с помощью различных дополнительных обращений в разные инстанции помогать людям в решении проблем, с которыми они сталкиваются, защищать их права. И эта работа имеет не только гуманитарное или социальное значение, но и большое политическое, поскольку таким образом мы способствуем защите прав человека, прописанных в Конституции нашей республики», – сказала Инал-Ипа.

Сегодня в Абхазии действует сеть общественных приемных по правам человека. Они функционируют в Сухуме, Очамчире, Ткуарчале, Гале и Гагре. Руководитель общественной приемной при ЦГП Диана Керселян отметила:

На вопрос, для чего нужны правозащитные приемные, могу сказать, что огромное число людей, проживающих в Абхазии, нуждаются в такой помощи

«На вопрос, который может возникать у некоторых людей, для чего нужны правозащитные приемные, могу сказать, что огромное число людей, проживающих в Абхазии (граждан РА, иностранных граждан, людей без гражданства), нуждаются в такой помощи. Об этом говорит статистика: более 8000 обращений за время нашей работы с 2015 года».

Наиболее часто встречаются обращения, связанные с проблемами документирования людей. «За два года 66 дел рассмотрено или еще рассматривается в судах разных инстанций. В течение последнего года выросло число жителей восточных районов, которые не могут получить вид на жительство», – уточнила Диана Керселян. В Абхазии есть люди, которые вообще не документированы.

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Telegram-канал «Абхазский Портал» публикует интервью с депутатом парламента Абхазии Адгуром Харазия. Он прокомментировал озвучиваемую абхазскими властями тему неконкурентоспособности абхазских цитрусовых на российском рынке.

«Когда государство заботится о своих производителях, оно осуществляет контроль и регулирует вопросы сбыта сельхозпродукции, выращенной местными производителями. У нас раньше действовали пункты «Сельхоззаготовки». На государственном уровне всегда проще прокладывать пути на внешний рынок, регулировать проблемы пересечения грузов на государственной границе. В связи с этим хотел бы напомнить, что у нас есть таможенный договор с Российской Федерацией, согласно которому грузы у нас на месте должны проходить таможенный досмотр и все необходимые процедуры. Затем машины опечатывают, и они беспрепятственно проходят государственную границу до места назначения. Согласно этому договору, никто не вправе заставлять водителей выгружать ящики для досмотра. Регулировать эти вопросы и есть задача властей. Нельзя еще и эти проблемы перекладывать на плечи наших крестьян. Надо требовать, чтобы наши межгосударственные договоры реально работали», – подчеркнул депутат.

В социальных сетях анонимы пишут о том, что в проблемах на границе виноваты «Хара Хпицунда» или Адгур Харазия. Подобное тиражируют, кто готов продать Родину

Он в корне не согласен с теми, кто говорит о неконкурентоспособности абхазских цитрусовых, и с теми, кто увязывает проблему вывоза с объемами поставок.

«Мы каждый год по республике вывозим по 50-60 тонн цитрусовых. А чтобы заключить договор с любой фирмой, достаточно и 100 тонн. Я также слышу, что в социальных сетях анонимы пишут о том, что в проблемах на границе виноваты «Хара Хпицунда» или Адгур Харазия. Я не удивлюсь, если это пишут люди, которые сами вредят нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером. Подобное тиражируют, кто готов продать Родину. Но они должны знать, что после того, как ты отдашь все свои земли… у тебя заберут и мандарины, и все остальное», – заключил Харазия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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