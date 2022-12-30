Саакашвили: «Если доживу до победы Украины, хочу вернуться в Одессу»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили жалеет о том, что не может быть в Украине во время войны. Об этом он заявил изданию «Украинская правда».

Журналисты передали вопросы политику через близкого друга Саакашвили. Издание публикует ответы, написанные от руки частично грузинским лидером, частично – его другом, «поскольку Саакашвили трудно даже писать».

«Я жалею не об аресте, а о том, что не могу быть в Украине и быть активным участником в этой войне. Я просыпаюсь с Украиной, засыпаю с Украиной и в целом существую Украиной», – отметил Саакашвили, который «чувствует себя на 100% украинцем и никогда этим так не гордился».

Политик говорит, что одним из первых предсказывал российское вторжение, «но не верил, что Путин пойдёт атаковать Киев такими малыми силами».

По сравнению с Зеленским, Рейган и Тэтчер нервно курят в стороне

Саакашвили рассказал, что постоянно поддерживает отношения с Офисом президента Украины, министрами и депутатами, в том числе с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамия. Зеленского он считает «самым выдающимся государственным деятелем в периоде после Черчилля».

«По сравнению с Зеленским, Рейган и Тэтчер нервно курят в стороне», – отметил Саакашвили.

Саакашвили уверен, что «война закончится полным разгромом и развалом России».

«А конкретные параметры победы сформулировал Владимир Зеленский. Если я доживу до победы (верю, в нескольких месяцах), я хочу вернуться в Одессу – наслаждаться видом моря и угощать друзей», – сказал он.