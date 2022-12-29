Сегодня тбилисский городской суд провел очередное заседание по иску защитников Михаила Саакашвили о его освобождении или отсрочке наказания. Свидетельские показания представил американский токсиколог Дэвид Смит, утверждавший, что экс-президент был отравлен тяжелыми металлами.

Четвертое заседание суда прошло на фоне митинга сторонников экс-президента. Сам Михаил Саакашвили не пожелал присутствовать на сегодняшнем заседании по состоянию здоровья. По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, для вынесения вердикта потребуется несколько слушаний.

«Состояние здоровья г-на Саакашвили значительно ухудшилось. Он перестал получать хоть какое-то лечение. Правительство занято тем, что привлекает своих врачей, чтобы опровергнуть наше экспертное заключение, при этом многие из них не имеют лицензий, и мы поговорим об этом потом», – заявил Шалва Хачапуридзе.

Сторона защиты вызвала в качестве свидетеля американского эксперта Дэвида Смита, который подтвердил в суде заключение об отравлении Михаила Саакашвили тяжелыми металлами. Он выступал по видеосвязи.

По его мнению, первая интоксикация произошла в марте, перед этапированием. Михаил Саакашвили был отравлен различными металлами, в том числе ртутью, мышьяком и барием, которые вызывают достаточно серьезные токсические эффекты. Тяжелые металлы быстро выводятся из организма, но их следы можно найти при исследовании корней волос, что и было сделано при экспертизе. На вопрос адвоката, был ли Саакашвили отравлен в тюрьме, Смит ответил, что отравление тяжелыми металлами вызвало поражение головного мозга и судороги. Затем адвокат повторил вопрос, и Смит ответил:

«У него уже были симптомы в медучреждении. Я считаю, что он отравился не в медучреждении, а до этого, в тюрьме. У него [Саакашвили] серьезное повреждение головного мозга, что привело к тяжелой и прогрессирующей деменции и атрофии мышц. У него поражения пищеварительной системы, приводящие к гастриту, постоянной диарее и, как следствие, кахексии и сильной потере веса. У него поражены печень и другие жизненно важные органы, такие как сердце и почки».

По словам Смита, он просмотрел большое количество результатов лабораторных анализов, образцов волос, ногтей и крови, а также обширные медицинские записи на 170 страницах. В итоге, Саакашвили необходима срочная детоксикация организма, и так как в Грузии нет учреждения с такой специализацией, поэтому эксперт рекомендовал его незамедлительный перевод в зарубежную клинику.

В «Нацдвижении» говорят, что власти целенаправленно затягивают процесс. По словам члена политсовета Бачо Долидзе, он не верит в беспристрастность судьи:

«Они собираются заседать до бесконечности, и наша главная цель сейчас – не дать увести процесс в сторону. Пусть судья вынесет вердикт, мы знаем, что по сути это будет позиция власти, а мы в соответствии с решением разработаем план действий. Сейчас многое будет зависеть от позиции президента Зурабишвили, которая одним росчерком пера может положить конец затяжному кризису. Для меня очевидно одно – власти однозначно боятся этого решения, поэтому стоит ожидать многих «сюрпризов» с их стороны».

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили провела 28 декабря брифинг в президентской резиденции на ул. Атонели в ответ на митинг против помилования находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, участники которого собрались возле здания ее администрации, а также говорила об угрозах, давлении и попытках шантажа в ее адрес в последние дни.

На фоне усиления прессинга власти эксперты затрудняются дать однозначный прогноз о дальнейших действиях президента. Впрочем, тот факт, что «Грузинская мечта» сделает все, чтобы не допустить освобождения Михаила Саакашвили, наблюдатели считают бесспорным.

Следующее судебное заседание состоится завтра, в 15 часов.

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