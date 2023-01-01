Как встречали Новый год в Тбилиси в старину - забытые традиции

Сегодня грузины могут похвастаться множеством традиций, связанных с празднованием Нового года. В каждом уголке страны издавна сложились свои обычаи. Отличались они и в грузинской столице. Многие новогодние приметы прошли через века – жители Тбилиси и сегодня следуют им. Другие – были давно забыты.

В разные времена Новый год в Грузии приходился на разные числа. Так, согласно источникам, в IV веке Новый год в Грузии встречали с 5-го на 6-е августа. Начиная с VII, века это происходило в сентябре. Начиная с 20-х годов IX века, Новый год праздновали в первый месяц весны – в марте. И, наконец, в XIV веке встречать Новый год стали в январе. Именно в это время в Грузии начинает зарождаться множество новогодних обычаев, пишет агентство «Новости-Грузия».

Сладкий хлеб басила

Одна из самых главных забытых традиций связана с новогодними угощениями. Сегодня на новогоднем столе обязательно присутствуют гозинаки – самое известное грузинское лакомство из меда и орехов.

Гозинаки были популярным праздничным угощением и раньше. Они подавались к столу вместе со сладким пирогом, который называется «басила». Это угощение получило свое название в честь Святителя Василия Великого. Сегодня православные христиане чтят его память 14 января. По старому стилю этот день приходился на 1 января.

Пирог «басила» пекли в форме человечка. В него всегда добавляли изюм и пряности. Особенной популярностью угощение пользовалось у детей.

Кусочки угля на счастье

Согласно еще одной забытой традиции, глава семьи в новогоднюю ночь прямо в центре дома бросал на пол большой кусок угля. Если уголь раскалывался на множество маленьких частей, то это означало, что в будущем году семью ждет богатство и процветание. Похожих традиций, связанных с углем, у других народов нет.

Открыть дверь

В прежние времена, жители Тбилиси, как и всей Грузии, в канун Нового года оставляли входную дверь открытой. Считалось, что это необходимо для того, чтобы проходившее мимо счастье зашло в дом.

Выпил – молчи

Самая дальновидная забытая традиция касалась запрета для выпивших. Сильно выпившим на Новый год запрещалось не только подавать голос, но даже открывать рот.

Хозяйка должна остаться дома

Хозяйка должна была оставаться дома весь день. Гости могли прийти в любой момент. Встретить их требовалось должным образом, накрыв праздничный стол.

Традиция первого гостя

В Грузии во все времена было принято встречать человека, который первым переступил порог дома в Новом году, особенно радушно. Традиция первого гостя в Грузии называется «меквле». Считается, что меквле может принести в семью счастье, процветание и изобилие. Или же, наоборот, невезение. Именно поэтому, название «меквле» жители Тбилиси специально подбирали человека с хорошей репутацией и приглашали его. Он первым приходил в дом на Новый год в качестве почетного гостя.

Заходя, меквле говорил: «Переступаю порог – благословит вас Господь! Мой след – след ангела! Доброго года - мира, богатства, любви, приумножения! Пусть прибавится в доме колыбелей, пусть созревают хлеба и вино! Гость хороший и все довольны! Счастливого Нового года!»

Новый год – семейный праздник?

Наступление Нового года тбилисцы старались встретить дома, в кругу семьи. На второй день праздник перемещался на городские улицы, где проходили новогодние игры и гулянья.

Архитектура Тбилиси сыграла огромную роль в зарождении традиции масштабно отмечать разные праздники на улицах. Раньше дома в Тбилиси имели плоские крыши и служили идеальным местом для собраний.

Шумно встретить

После наступления Нового года глава каждой семьи выходил из дома и несколько раз стрелял в воздух из ружья. Сейчас стрельбу из ружей заменили фейерверки и петарды, но в последнее время и особенно в этом году в Грузии набирает силу общественная кампания с призывом не использовать пиротехнику.