В ряде стран мира прошли акции в поддержку Саакашвили

В Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Михаила Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Фотографии акций протеста, которые прошли, в частности, в Армении, Латвии, Украине, Германии, Чехии, Болгарии, Польше, Молдове и ряде других стран, включая Австралию, публикует российский оппозиционный общественный деятель Марк Фейгин. Недавно он получил от Саакашвили, который сейчас находится в гражданской клинике в Тбилиси, записку, в которой бывший президент Грузии обвинил власти России в своем отравлении.

Несколько человек пришли на акцию и у секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.

Участники акций призывали освободить Саакашвили и дать ему возможность пройти лечение в ЕС. Некоторые демонстранты обвиняли власти Грузии в том, что они добиваются смерти политика.

В Грузии митинги прошли в Тбилиси и ряде других городов, в том числе и в поселке Чорвила, где родился основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, оппонент Саакашвили, которого сторонники бывшего президента считают ответственным за его уголовное преследование. Сторонники Саакашвили пытались устроить шествие, но группа местных жителей, поддерживающих Иванишвили, преградила им путь. После стычек под надзором полиции демонстрантам пришлось покинуть поселок.

9 января суд в Тбилиси должен вернуться к рассмотрению ходатайства адвокатов Саакашвили, которые добиваются для него разрешения пройти лечение в одной из европейских клиник.

Бывший президент Грузии, который сейчас является гражданином Украины, был арестован в Тбилиси осенью 2021 года после тайного возвращения в страну. К тому времени в его отношении был вынесен заочный приговор – 6 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий. В связи с ухудшением состояния здоровья Саакашвили впоследствии был переведен в гражданскую клинику в Тбилиси. Сам политик и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств.