«Лексус» Бибилова со знаком Z спровоцировал скандал в Цхинвали

Сотрудники югоосетинской Госавтоинспекции 2 января остановили автомобиль «Лексус» экс-президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова с номерным знаком Z. Как сообщили интернет-ресурсы, приближенные к бывшему югоосетинскому лидеру, сотрудники «были вынуждены выполнить приказ» действующего президента Алана Гаглоева и «попросили экс-президента удалить знаки российской спецоперации с автомобиля».

«Бибилов четко и ясно дал понять, что никому не позволит снимать символы борьбы с неофашизмом с его авто и представители МВД вынуждены были согласиться с его принципиальной позицией», – говорилось в сообщении.

Ресурсы, приближенные к Бибилову, также писали, что установить «красноречивый знак Z» вместо автомобильных знаков ему позволила российская сторона. Кроме того, сообщается, что с таким же номером в России передвигается глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ряд российских и югоосетинских телеграм-каналов усмотрел в инциденте «русофобию». Некоторые поинтересовались: «Что будет потом? Запрет символа Z на законодательном уровне?»

Глава югоосетинского МВД прокомментировал ситуацию в эфире ГТРК «ИР». Валерий Газзаев говорит, что «автотранспортное средство в течение нескольких дней передвигалось по улицам города с регистрационными знаками неустановленного образца». По его словам, согласно действующим нормативным документам, «номер должен быть соответствующим образом зарегистрирован и иметь соответствующие регистрационные знаки».

Газзаев рассказал, почему Бибилову, несмотря на нарушение, позволили передвигаться на автомобиле со знаком Z.

«Лицо, передвигавшееся на указанном автотранспорте, является специальным субъектом и обладает неким иммунитетом. Было принято решение не препятствовать их дальнейшему передвижению», – сказал Газзаев.

Он говорит, что информация, якобы югоосетинское руководство выступает против российской «специальной военной операции», не соответствует действительности.

«Весь югоосетинский народ с самых первых дней в полной мере поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией», – отметил Газзаев, добавив, что Алан Гаглоев недавно лично находился в зоне «СВО», а сотрудники силовых ведомств доставляют военнослужащим гуманитарную помощь.