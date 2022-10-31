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Политика

Уроки патриотизма от Анатолия Бибилова

Анатолий Бибилов

Экс-президент Южной Осетии, которого давно не видели в Цхинвале, объявился в Луганске. Согласно видео, которое распространилось в соцсетях, он говорил со студентами Луганского Государственного педагогического университета о Зое Космодемьянской и других патриотах, с которых сам брал пример. Что кроме патриотического воспитания делает бывший югоосетинский президент в ЛНР?

Последнее упоминание экс-президента Анатолия Бибилова в югоосетинских государственных информационных ресурсах датируется 23 мая 2022 года. 8 мая в республике прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого новым президентом Южной Осетии стал экс-сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Уже 24 мая прошла церемония инаугурации новоизбранного президента, после чего Гаглоев официально вступил в должность.

За день до этого важного события, 23 мая, Анатолий Бибилов успел подписать ряд указов об отставке отдельных чиновников своей администрации. К примеру, министра юстиции Залины Лалиевой, ее заместителя Нонны Тедеевой. Был освобожден от должности начальник управления президента по работе с обращениями граждан Радик Гагиев. До того Бибилов отправил в отставку главу администрации президента и своего соратника Игоря Козаева, его заместителей Ацамаза Зассеева, пресс-секретаря Дину Гассиеву, своего советника и бывшего генерального прокурора Урузмага Джагаева. Последние, как сообщалось, «сами изъявили желание покинуть посты».

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Уроки патриотизма от Анатолия Бибилова
by Эхо Кавказа

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После этого Анатолий Бибилов пропал из информационного поля, однако пользователи социальных сетей могли почти каждый день видеть его фотографии, выложенные в группе «Крути педали» – бывший на тот момент президент активно скооперировался с местными велосипедистами и даже совершил велопробег Цхинвал-Фиагдон в Северную Осетию, который энтузиасты посвятили Дню признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией.

После ставшего вирусным видео с бойцами ДНР, где экс-президент неудачно шутит с фотографом про «птичку-...уичку», его местонахождение перестало быть тайной. Экс-президент все последнее время находится на территории ДНР и ЛНР, а о роде деятельности Анатолия Бибилова ходят самые разные слухи – от ведения бизнеса до вербовки добровольцев в частные охранные предприятия.

На днях «государственный, политический и военный деятель» засветился на одном из аффилированных с ним телеграм-каналов, который рассказал о встрече Бибилова со студентами Луганского Государственного педагогического университета:

«Дорогие друзья, у нас сегодня уникальный гость – наш добрый друг, добрый друг Луганской народной республики. Человек абсолютно неординарный и по своим профессиональным, и по своим человеческим качествам. Это настоящий боец, это настоящий офицер. Известный политик российский и бывший президент Осетии Анатолий Ильич Бибилов. У нас уникальная возможность встретиться сегодня с великим, не побоюсь этого слова, человеком, который уже очень давно, с первых дней поддерживает нашу республику. И то, что сегодня мы стали частью нашей большой великой державы, в этом есть большая заслуга Анатолия Ильича».

Сам экс-президент рассуждал со студентами о патриотизме и истории:

«Я сам из Цхинвала, до Луганска где-то около 1000 с чем-то километров, но я воспитывался на примерах, которые непосредственно связаны с Луганском, с Краснодоном, непосредственно с партизанами. И сколько бы мне лет ни было, я всегда буду помнить, кто такие Олег Кошевой, Уля Громова, Зоя Космодемьянская. Чтобы не забыть, нам в первую очередь надо поставить перед собой цели, чтобы не забыли и знали наши дети. Все зависит от того материала, исторического материала, на простых примерах, который мы должны давать нашим детям… Патриот-военный ничем не отличается от патриота-учителя. Да, профессии разные, но устремления, цели одинаковые. Поэтому, я считаю, что, если каждый на своем месте будет отдаваться тому, чтобы развивать себя, развивать общество, где ты живешь, тогда это действительно патриотизм, это действительно идеология».

Напомним, что Анатолий Бибилов проиграл президентские выборы в 2022 году из-за протестного голосования жителей Южной Осетии. Помимо преследования журналистов и общественников, увольнения оппонентов, экс-президент запомнился в республике резонансными делами о массовых избиениях заключенных в цхинвальской тюрьме, смерти в стенах криминальной милиции задержанного по делу о покушении на главу МВД Инала Джабиева и тюремным сроком экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова.

Теперь наблюдатели отмечают непрекращающуюся активность поддерживающих его информационных ресурсов, которые почти каждый день атакуют нынешнего президента Алана Гаглоева и демонстрируют явный настрой на политический реванш: парламентские выборы в Южной Осетии пройдут уже через два года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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