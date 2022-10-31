Экс-президент Южной Осетии, которого давно не видели в Цхинвале, объявился в Луганске. Согласно видео, которое распространилось в соцсетях, он говорил со студентами Луганского Государственного педагогического университета о Зое Космодемьянской и других патриотах, с которых сам брал пример. Что кроме патриотического воспитания делает бывший югоосетинский президент в ЛНР?

Последнее упоминание экс-президента Анатолия Бибилова в югоосетинских государственных информационных ресурсах датируется 23 мая 2022 года. 8 мая в республике прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого новым президентом Южной Осетии стал экс-сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Уже 24 мая прошла церемония инаугурации новоизбранного президента, после чего Гаглоев официально вступил в должность.

За день до этого важного события, 23 мая, Анатолий Бибилов успел подписать ряд указов об отставке отдельных чиновников своей администрации. К примеру, министра юстиции Залины Лалиевой, ее заместителя Нонны Тедеевой. Был освобожден от должности начальник управления президента по работе с обращениями граждан Радик Гагиев. До того Бибилов отправил в отставку главу администрации президента и своего соратника Игоря Козаева, его заместителей Ацамаза Зассеева, пресс-секретаря Дину Гассиеву, своего советника и бывшего генерального прокурора Урузмага Джагаева. Последние, как сообщалось, «сами изъявили желание покинуть посты».

После этого Анатолий Бибилов пропал из информационного поля, однако пользователи социальных сетей могли почти каждый день видеть его фотографии, выложенные в группе «Крути педали» – бывший на тот момент президент активно скооперировался с местными велосипедистами и даже совершил велопробег Цхинвал-Фиагдон в Северную Осетию, который энтузиасты посвятили Дню признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией.

После ставшего вирусным видео с бойцами ДНР, где экс-президент неудачно шутит с фотографом про «птичку-...уичку», его местонахождение перестало быть тайной. Экс-президент все последнее время находится на территории ДНР и ЛНР, а о роде деятельности Анатолия Бибилова ходят самые разные слухи – от ведения бизнеса до вербовки добровольцев в частные охранные предприятия.

На днях «государственный, политический и военный деятель» засветился на одном из аффилированных с ним телеграм-каналов, который рассказал о встрече Бибилова со студентами Луганского Государственного педагогического университета:

«Дорогие друзья, у нас сегодня уникальный гость – наш добрый друг, добрый друг Луганской народной республики. Человек абсолютно неординарный и по своим профессиональным, и по своим человеческим качествам. Это настоящий боец, это настоящий офицер. Известный политик российский и бывший президент Осетии Анатолий Ильич Бибилов. У нас уникальная возможность встретиться сегодня с великим, не побоюсь этого слова, человеком, который уже очень давно, с первых дней поддерживает нашу республику. И то, что сегодня мы стали частью нашей большой великой державы, в этом есть большая заслуга Анатолия Ильича».

Сам экс-президент рассуждал со студентами о патриотизме и истории:

«Я сам из Цхинвала, до Луганска где-то около 1000 с чем-то километров, но я воспитывался на примерах, которые непосредственно связаны с Луганском, с Краснодоном, непосредственно с партизанами. И сколько бы мне лет ни было, я всегда буду помнить, кто такие Олег Кошевой, Уля Громова, Зоя Космодемьянская. Чтобы не забыть, нам в первую очередь надо поставить перед собой цели, чтобы не забыли и знали наши дети. Все зависит от того материала, исторического материала, на простых примерах, который мы должны давать нашим детям… Патриот-военный ничем не отличается от патриота-учителя. Да, профессии разные, но устремления, цели одинаковые. Поэтому, я считаю, что, если каждый на своем месте будет отдаваться тому, чтобы развивать себя, развивать общество, где ты живешь, тогда это действительно патриотизм, это действительно идеология».

Напомним, что Анатолий Бибилов проиграл президентские выборы в 2022 году из-за протестного голосования жителей Южной Осетии. Помимо преследования журналистов и общественников, увольнения оппонентов, экс-президент запомнился в республике резонансными делами о массовых избиениях заключенных в цхинвальской тюрьме, смерти в стенах криминальной милиции задержанного по делу о покушении на главу МВД Инала Джабиева и тюремным сроком экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова.

Теперь наблюдатели отмечают непрекращающуюся активность поддерживающих его информационных ресурсов, которые почти каждый день атакуют нынешнего президента Алана Гаглоева и демонстрируют явный настрой на политический реванш: парламентские выборы в Южной Осетии пройдут уже через два года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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