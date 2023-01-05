Экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов оказался в центре скандала. Вернувшись из ДНР, он передвигался по республике на «Лексусе» со знаком Z вместо регистрационных номеров. Его остановили для выяснения личности сотрудники Госавтоинспекции и вскоре отпустили. После этого дружественные Бибилову СМИ обвинили югоосетинские власти в антироссийских действиях. Сторонники действующего президента, наоборот, критикуют МВД за мягкотелость: что бывший президент не понес никакого наказания за нарушение закона – езду на автомобиле без регистрационных номеров.

Инцидент с кортежем дорогих машин экс-президента Анатолия Бибилова произошел в понедельник, второго января. Автомобили, на которых вместо регистрационных номеров были установлены лишь буквы Z, были остановлены сотрудниками Госавтоинспекции. Их фотографии сторонники Анатолия Бибилова разместили в социальных сетях, так что достоверность произошедшего у жителей Южной Осетии сомнений не вызвало.

Пробибиловские информационные ресурсы сразу же опубликовали свою версию случившегося: «В канун Нового года Бибилов ненадолго вернулся на родину, чем изрядно расстроил Гаглоева. Еще большее раздражение новых властей вызвали символы, олицетворяющие российскую спецоперацию. Дело в том, что в знак признания заслуг Бибилова российская сторона позволила ему вместо автомобильных знаков установить красноречивый знак Z. С такими уникальными номерами экс-президент передвигается по России, и, вернувшись в Южную Осетию, следовательно, с этими номерами ездит и по территории республики – союзника России. Однако действующие власти пытаются спровоцировать лидера «Единой Осетии» и запретить демонстрацию этих литеров на территории страны».

Другой пробибиловский ресурс обвинил югоосетинские власти в русофобии:

«Новости русофобии из Южной Осетии… За публичную демонстрацию латинской буквы Z, которая имела контекст поддержки российской операции на Украине, впервые могли быть приняты санкции, если бы не патриотизм силовиков, а «нарушителем» стал экс-президент Анатолий Бибилов. Порицателем, как и заказчиком гонений на ментов, которые не исполнили приказ и оставили Z Бибилову, стал действующий президент Алан Гаглоев».

Новогоднее обращение Алана Гаглоева эти ресурсы и вовсе разместили с нанесенной на весь экран буквой Z.

Реакция на эти публикации в государственных СМИ Южной Осетии больше напоминала оправдания, хотя министр внутренних дел дал вполне развернутый ответ на все анонимные претензии. Валерий Газзаев сообщил, что номера автомобилей, на которых передвигался экс-президент, не соответствуют государственным образцам, а обвинения в том, что президент Гаглоев выступает против российской спецоперации и ее символов на Украине, не соответствуют действительности:

«По поступающей к нам информации, транспортные средства несколько дней передвигались по улицам нашего города с регистрационными знаками неустановленного образца. Хочу напомнить нашим гражданам, что, согласно действующим нормативным документам, каждый автотранспорт должен иметь соответствующие регистрационные знаки. Регистрационные знаки, которые были установлены на вышеуказанных автотранспортных средствах, не соответствовали установленному образцу, в связи с чем было принято решение остановить это транспортное средство и проверить на соответствие номерных знаков. Лицо, владеющее этим автотранспортным средством, является специальным субъектом и обладает неким иммунитетом. Было принято решение не препятствовать его дальнейшему передвижению. Я хочу сказать, что в некоторых социальных сетях появилась информация, что якобы руководство РЮО и МВД против проведения СВО. Весь югоосетинский народ с самых первых дней в полной мере поддерживает Специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией. Кроме того, хочу сказать, что, и вы, наверное, в курсе, что верховный главнокомандующий, президент РЮО сам посетил расположение наших бойцов на Донбассе».

Сторонники действующего президента в социальных сетях назвали действия Анатолия Бибилова банальной провокацией:

Роберт Гард: «А что мешало экс-президенту выставить Z на лобовом стекле автомашины, нарисовать его на капоте или в другом месте, если не хотелось устроить провокацию?» По некоторым данным, границу с Российской Федерацией на пункте пропуска «Нижний Зарамаг» Бибилов, простояв в небольшой очереди, пересек с другим регистрационным знаком».

Некоторые критики Алана Гаглоева не оценили «гуманность» властей в отношении экс-президента. По их мнению, раз кортеж был остановлен за нарушение законодательства Южной Осетии, то автомобили с Z вместо регистрационных номеров как минимум должны были отправить на штрафстоянку, а не прикрываться специальным статусом экс-президента. Кстати, по словам одного из югоосетинских юристов, который на условиях анонимности пообщался с «Эхом Кавказа», никакой неприкосновенности в югоосетинском законодательстве у бывших руководителей государства нет. А если сотрудники силовых структур решили применить в этой ситуации российский закон «О гарантиях экс-главе государства и членам его семьи», то это неприемлемо, так как речь в нем идет о президентах Российской Федерации, но никак не югоосетинских.

Главный герой этой истории – Анатолий Ильич Бибилов, несмотря на наличие собственного телеграм-канала и других информационных площадок, до сих пор никак не прокомментировал разгоревшийся скандал.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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