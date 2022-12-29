Гаглоев подвел итоги года в Москве

Президент Южной Осетии решил не проводить в этом году традиционную итоговую пресс-конференцию. Вместо этого Алан Гаглоев направился в Москву и ответил на вопросы журналиста одного из российских телеканалов. Среди прочего он говорил о тесных союзнических отношениях с Москвой и поддержке «специальной военной операции» в Украине.

Поездку Алана Гаглоева в Москву еще в середине декабря анонсировал спикер югоосетинского парламента Алан Алборов. 28 декабря президент Южной Осетии провел встречу с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, поздно вечером дал интервью российскому телеканалу «Россия-24».

На вопрос ведущего, что удалось сделать в этом году, Гаглоев ответил, что президентские выборы и «начало спецоперации на Украине» нанесли «оттенок на все происходящие процессы». Кроме того, по его словам, он и его команда приняли республику в момент политического кризиса, когда «отдельные политические силы противостояли, но мы смогли удержать ситуацию в рамках законодательства». Гаглоев отметил, что главными задачами были формирование правительства и стопроцентное выполнение Инвестпрограммы, которая финансируется Российской Федерацией. Исполнение Инвестпрограммы югоосетинский президент оценил в 95 процентов, но пропустил часть ответа про формирование правительства, которое до сих пор не укомплектовано.

На вопрос, что не получилось, Гаглоев поначалу не ответил, зато заинтриговал всех планами по разработке природных ресурсов на территории республики:

«Есть отдельная сфера – добывающая промышленность, и мы знаем, что в горах наших есть богатства. Мы будем разрабатывать их по моему поручению, прорабатываются проекты с правительством республики по добывающей промышленности. По этой линии мы с соответствующими организациями и в Северной Осетии, и в других регионах РФ встречались, переговаривали, работаем в этом направлении.

Ведущий: Вы заинтриговали богатством в горах. Это коммерческая тайна? О чем конкретно идет речь?

– У нас очень много полезных ископаемых, у нас очень много… Я думаю, что в самое ближайшее время вы увидите. Более того, я хочу отметить, что мы уже на… Поделюсь с вами информацией – направили в Северную Осетию образцы.

– Богатства?

– Могу сказать… Там наши братья, и мы с ними делимся. Поэтому я думаю, что в ближайшее время по этой линии мы получим конкретные результаты».

Главной нерешенной проблемой югоосетинский президент назвал работу пункта пропуска на границе с Россией:

«Одна из основных проблем – это пункт пропуска на государственной границе с Российской Федерацией, пункт пропуска «Нижний Зарамаг». Очень долгое время практически каждый президент хотел решить этот вопрос. И в этом году с Министерством экономики РФ, с Министерством транспорта России, с правительством в целом, с администрацией президента России мы этот вопрос проговаривали, и буквально месяц назад мы получили ответ от председателя правительства России, что выделены соответствующие финансовые средства, определен подрядчик, и с весны 2023 года начинается реконструкция пропускного пункта «Нижний Зарамаг». Увеличиваются пункты паспортного контроля, и, соответственно, эта проблема будет решена для жителей Южной Осетии и Российской Федерации».

Рассказывая о тесном взаимодействии с Российской Федерацией, Алан Гаглоев обратился к недавней истории:

«Я хотел бы вспомнить историю, что РФ практически всегда поддерживала Южную Осетию, и в самые трудные периоды времени. Это и август 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию и когда РФ практически спасла от истребления народ Южной Осетии. И вот с тех пор народ Южной Осетии видит и ощущает поддержку Российской Федерации. Мы помним, как разрушенный город из руин с каждым годом создавался, возводился, приходил в себя. И мы сегодня видим, что республика и город Цхинвал, столица Южной Осетии – уже цветущий город. Люди по улицам ходят довольные, улыбаются».

После стольких слов благодарности в адрес России ведущий задал вопрос и об отношении в республике «к нашей спецоперации». Вот что ответил Алан Гаглоев:

«Хочу отметить, что республика первой признала и ЛНР, и даже до начала СВО с 2014 года, когда на Украине произошел незаконный переворот, югоосетинские ребята с 2014 года отстаивали вместе со своими российскими братьями, с другими ребятами из разных регионов России жителей донбасских республик. А с началом СВО количество и добровольцев, и участвующих в этой СВО только увеличивается. Причем я хочу отметить, что те ребята, которые в составе 4-й военной базы, которая располагается в Южной Осетии, направились в ДНР и ЛНР, те ребята, которые в качестве добровольцев туда направляются, они направляются с чувством долга. И все понимают, что сегодня хотят разбить и раздробить тот общий русский мир, ту общую историю, которая у нас есть. И то будущее, то общее будущее, которое мы хотим вместе строить. И все понимают, что если мы сегодня не отстоим, не сможем отстоять, то будущего у нас не будет. Поэтому никто абсолютно не сомневается, что эта специальная военная операция будет доведена до правильного, логического, то есть до победного конца, и мы будем вместе радоваться победе и вместе поздравлять друг друга».

Традиционную итоговую пресс-конференцию в Цхинвале для югоосетинских журналистов, которая обычно проводится в конце декабря, по информации «Эха Кавказа», президент решил отложить на следующий год.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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