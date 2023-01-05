Давид Каландия

Новый год – самый общечеловеческий праздник. Его с восторгом отмечают почти на всем нашем земном шарике, за исключением некоторых стран – среди них Израиль, Саудовская Аравия, Индия, Иран. Это я все из Гугла всезнающего выудил, хотя думаю, наверное, все-таки в Израиле Новый год уехавшими с территории бывшего СССР людьми худо-бедно отмечается. Надо провести консультации со своими знакомыми, которые там живут. Но это детали.

Большинство же людей Новый год встречают именно 31 декабря. Я бы по-другому сказал, что не только встречают Новый год, но и провожают Старый год. И даже кажется мне, что главное событие все-таки – это проводы прошедшего года. Каждый из нас в душе до сих пор остается ребенком и, сам того не понимая, надеется, что старый год уходит и уносит с собой все те проблемы, которые в нем были. А в новом году этих проблем не будет, и потому мы радуемся (гип-гип ура!), что старый год наконец-то завершился и вместе с ним канут в прошлое все беды и обиды. А новый будет воистину новым, красивым, добрым, богатым, здоровым, денежным и, как теперь очень стало актуально – мирным.

Я попытался вспомнить, как же мы встречали 2022 год. Тогда наше главное желание было, чтобы в будущем году наконец покончили бы с чумой XXI века – зловредным ковидом. Я не поленился (лень – это не моя стезя) и просмотрел свое прошлогоднее новогоднее эссе на дорогом моем «Эхе Кавказа». Там было все, кроме пожелания не воевать в будущем (сиречь – в 2022) году. Как-то о войне я тогда не думал. Я мог себе представить все – и землетрясение, и продолжение и трансформацию ковида, и цунами в пустыне, и засуху в океане, но вот то, что в 21-м веке Россия с танками и бомбами пойдет войной, и куда, в Украину?!. Этого даже моя больная фантазия не могла себе вообразить.

Но это произошло.

Теперь у нас у всех подсознательно есть надежда: а вдруг эта кровавая истерия закончится в старом году? Хотя холодным разумом понимаем, что кремлевский подполковник не из тех романтиков, которые с нового года решают начать новый, здоровый образ жизни. Конечно, обстрелы мирных жителей и мирных объектов типа электростанций будут продолжаться. Но желать мы будем, чтобы этого не было бы. Желать и держать за Украину пальцы крестиком.

У меня есть хороший друг в Украине. Он живет в западной ее части, и мы переписываемся, переговариваемся, и я очень за него переживаю. У него, конечно, отключают свет, и воздушная тревога тоже нарушает его нервную систему. 31-го я поздравил его с наступающим, пожелал, конечно, мира и спокойствия. Спросил, как у них с электричеством и с налетами? Он ответил, что свет до утра 1-го января обещали, но воздушная тревога была. Он, оказывается, в этот момент принимал душ и думал: вот, не дай бог, разбомбят, а он абсолютно голый, и как-то это будет неэстетичненько. Но зато, утешил он себя, «уйду на небеса чистеньким». Он, конечно, горько шутил, но мне страшно было такое слышать. И что я ему мог сказать? Сказал дежурную фразу: «Держись, братан!» И он пообещал держаться. А что ему еще остается делать?

Очередное разочарование получил я под Новый год. В сети появилось верноподданническое поздравление российского актера и режиссера театра и кино, народного артиста РСФСР, лауреата двух госпремий СССР, основателя и руководителя московского театра «Et Cetera», председателя Союза театральных деятелей России c 1996 года, члена Общественной палаты России Александра Калягина.

Он представился (как будто кто-то мог его не знать) и далее сказал (цитата): «Я обращаюсь к вам, дорогие мои воины, дорогие мои сыновья, дорогие мои родные. Я обращаюсь к вам, потому что знаю, что вы поймете. Я верю в вас, я счастлив, что вы такие. Я поздравляю вас с Новым годом, я поздравляю вас с тем, чтобы все у вас было хорошо. Я молю бога, чтобы мы победили. Мы победим именно благодаря вашим усилиям, вашим сердцам. Нам это очень важно. Мы понимаем, что трудно, мы понимаем, что это очень тяжело. Но вы те самые, которыми мы гордимся. И мы счастливы, что вы такие. Будьте счастливы, с Новым годом вас».

Я в свое время побывал в калягинском театре и с восторгом смотрел шикарные спектакли, которые, кстати, там ставил наш великий режиссер Роберт Стуруа. Я люблю Калягина-артиста, его Платонов в михалковском фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» для меня являлся примером большого актерского мастерства. Но, конечно, его нынешняя гражданская позиция меня и, как мне кажется, любого нормально мыслящего человека не может, мягко говоря, вдохновлять. Да, я понимаю, что Калягин далеко не молодой человек (ему 80), что он руководит бюджетным театром, и, если что-то скажет не так, ему и его театру перекроют кислород, но делать на все это скидку я все равно не могу. Конечно, со стороны все кажется намного смелее («Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны»), и, может, на его месте я бы тоже так смалодушничал, не знаю. Но если бы я так себя повел, то тогда не надо было бы мне в дальнейшем удивляться, что порядочные люди перестанут пожимать мне руку.

Я уже знаю, что, когда буду пересматривать любимые мной фильмы с его участием («Здравствуйте, я ваша тетя», «Мертвые души» «Подранки» «Старый новый год» и др.), то, сам того не желая, не смогу отстраниться от мысли, что это тот человек, который приветствует бойню в соседнем государстве. Абсолютно ничем не оправданную бойню. И даже если все это он говорил под дулом пистолета, то, надо сказать, говорил довольно воодушевленно и искренне. Не зная деталей, можно было подумать, что он напутствует советских воинов, идущих сражаться с германским нацизмом 1941 года. Ну, актер он отличный, ничего не скажешь. Все было сказано очень натурально. И все-таки, как мне интересно, это он говорил от сердца или от ума?

Есть у меня мнение, что и в новом году цикл разочарований будет продолжаться, хоть и пожелал я себе, чтобы все разочарования остались в 2022 году. Сердцем хочу это, но своим недюжинным умом понимаю, такого не будет.

P.S. Мне посоветовали глянуть выступление придворного «юмориста» Евгения Петросяна на одном из «Голубых огоньков». И я глянул. Ну что сказать? Шутки Петросяна к юмору никогда отношения не имели, но на сей раз он себя превзошел. Конечно, он «шутил» на горячую тему, и зал взрывался аплодисментами и гомерическим хохотом. Много знакомых и ранее уважаемых мною лиц я среди хохочущих увидел. Под конец Петросян выдал перл года:

«Если ты поел-помылся,

В доме у тебя тепло –

Значит, русским ты родился,

Со страною повезло».

Хотя от Петросяна это было ожидаемо, а вот от Александра Калягина – обидно. Все-таки я, видимо, очень простодушный человек и хочу верить в порядочность. Калягин оказался непорядочным. По-моему, так!

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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