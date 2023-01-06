В Абхазии простились с добровольцем, погибшим на войне в Украине

В сухумском Доме учителя сегодня состоялась церемония прощания с погибшим на войне в Украине добровольцем Дмитрием Цвижба. Он воевал на стороне России в составе батальона «Пятнашка».

В ночь с 27 на 28 декабря под Авдеевкой в Донецкой области погибли трое добровольцев из Абхазии – Дмитрий Цвижба, Нодар Абиджба, Адам Лагвилава. Тело Дмитрия Цвижба вынесли с поля боя только 30 декабря и доставили на родину 3 января.

Проститься с Дмитрием Цвижба пришли первый вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа, министр внутренних дел Вальтер Бутба, депутаты парламента, родственники погибшего и общественность.

По информации агентства «Апсныпресс», траурный митинг открыл и.о. заместителя министра обороны Давид Бжания. По его словам, Цвижба сложил голову «во имя торжества справедливости».

«Мы живем в быстро меняющемся мире, который раздирают политические разногласия, в мире размытых ценностей. Тем важнее понять и оценить подвиг людей, спешащих оказать помощь народу в самое трудное для него время. В новейшей истории Абхазии добровольческому движению отведено особое место. Неоценим вклад добровольцев в национально освободительное движение народа Абхазии, в победу в Отечественной войне 1992-1993 гг. Сегодня добровольцы из Абхазии, наши братья, товарищи выполняют свой интернациональный долг, помогают сражающемуся народу Донбасса в его борьбе против фашистского режима. Дмитрий Цвижба являет собой яркий пример патриотизма. Следуя чувству справедливости, по зову сердца он отправился помочь Донбассу в его справедливой борьбе», – сказал Бжания.

«Сегодня мы провожаем в последний путь нашего бесстрашного товарища, у которого был позывной «Лис». Около девяти человек, среди которых был и Дмитрий Цвижба, приехали на Донбасс, чтобы встать рядом с нами. Его боевые товарищи, которые не смогли приехать, передают соболезнования семье. Вечная память!» – сказал боевой товарищ Дмитрия Цвижба Ремзик Сарсания.

Ранее в Украине погибли четыре добровольца из Абхазии – Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр и Беслан Тапагуа