«Нужная газета» публикует интервью с депутатом парламента Эриком Ршутни. 29 декабря на заседании сессии парламента депутаты отклонили предложение о моратории на очередное повышение тарифов с 2023 года. Эрик Рштуни является инициатором данного проекта.

В интервью изданию он заявил, что результаты голосования в парламенте его удивили, потому что в первом чтении за этот мораторий проголосовало 23 депутата. Перед вторым чтением было комитетское заседание, в ходе которого никто из депутатов не внес никаких изменений или поправок, большинство проголосовали за вынесение вопроса на заседание сессии.

Они сами не готовы к повышению, так как приборы учета не установлены, и при таком положении увеличение тарифов будет снижать собираемость

Эрик Рштуни заявил: «Все (кроме правительства) были за введение моратория, потому что и ранее, на комитетском заседании никаких аргументов от правительства в пользу повышения тарифов депутатам парламента предоставлено не было. Более того, сами энергетики в лице РУП «Черноморэнерго» поддержали инициативу о введении моратория. Они отмечали, что повышение цен создает им дополнительные проблемы, понижает дисциплину собираемости, что они сами не готовы к повышению, так как приборы учета не установлены, и при таком положении увеличение тарифов будет снижать собираемость. Что и показало первое повышение в июле – собираемость упала».

Парламентарий отметил, что нельзя считать аргументом правительства ссылки на Дорожную карту, на которую они ссылаются при обсуждении вопроса повышения тарифов. Он напомнил, что 90% мероприятий, обозначенных в Дорожной карте, не исполнены, и она давно утратила актуальность.

«В 2021-22 гг. речь идет о легализации подключения к электрическим сетям Абхазии оборудования для майнинга, разработка порядка взаимодействия энергоснабжающей организации с потребителями, имеющими оборудование для майнинга. Какой майнинг? Есть постановление правительства под №137 от декабря 2020 года, запрещающее майнинг. Получается, что единственное мероприятие, которое они соблюдают из этой Дорожной карты, – повышение тарифов. Как самое легкое: нагрузить наших абонентов, создать социально уязвимым гражданам еще более тяжелые условия жизни? А установка приборов учета, как обязательное условие, предшествующее повышению тарифов, почему не соблюдено?» – поинтересовался депутат.

Продать, приватизировать, инвестировать – в любом случае, делается это не в интересах потребителей, не в интересах страны

Эрик Рштуни подчеркнул, что попытки навязать мысль о том, что Абхазии могут не дать переток, если не повысят цену на электричество, абсолютно беспочвенны. Он продолжил: «Я задал заместителю министра экономики вопрос о договоренностях, которые существуют по перетоку. Вы помните, что он ответил: переток осуществляется на безвозмездной и бесплатной основе, никаких дополнительных условий нет. А если все-таки есть, то покажите, о чем вы договорились? Где, в каком документе, в какой бумаге зафиксированы эти договоренности, почему вы скрываете их? Цель правительства я бы сформулировал так – повышение тарифов создает видимость инвестиционной привлекательности энергетических объектов республики. Продать, приватизировать, инвестировать – в любом случае, делается это не в интересах потребителей, не в интересах страны». Эрик Рштуни будет инициировать создание энергетической комиссии в парламенте.

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Экс-депутат парламента Тенгиз Агрба на своей странице в Facebook прокомментировал видео, опубликованное в СМИ, на котором президент Абхазии, предположительно, посещает ГУМ в Москве.

Не прогадали, кто его выбирал, хоть и не всегда на всех хватило должностей, но старается, даже вопреки обещаниям, сократить госаппарат ради народа; увеличил себе количество помощников и их помощников, и разных чиновников

«Смелый, даже отчаянный, бескорыстный, честный, идет всегда в ногу со временем, даже позирует в шортах. Не прогадали, кто его выбирал, хоть и не всегда на всех хватило должностей, но старается, даже вопреки обещаниям, сократить госаппарат ради народа; увеличил себе количество помощников и их помощников, и разных чиновников, и всем на радость еще и радикально увеличивает траты на госаппарат. И с каким праведным гневом он совершал все эти нападения на здание МВД, на правительство, не боялся избивать сотрудников, крушить кабинеты, перекрывать трассы простому народу и даже автобусы и троллейбусы заблокировал, так хотел спасти народ от Хаджимба. Ведь он делает большие дела и пытается все продать стратегическому нашему благодетелю, никакие куски Абхазии не жалеет для хозяев своих, то есть друзей, что только после будем делать и что останется, и останется ли? И МВД, и СГБ у нас в основном только и занимается репетицией действий против митингов. Короче, что тут скажешь – просто порядочный, красивый, умный человек. Уже и не говорю о его беспримерном мужестве в попытках доказать, что сидел в Гудауте во время войны, хотя и оттуда сорвался на задание, достойное истинного патриота. Ведь не каждому дано все так обтяпать, и мало кому хватит решительности на все это, не имея ровным счетом маленьких даже заслуг в Абхазии», – написал Тенгиз Агрба.

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Общественный деятель Астамур Какалия на своей странице в Facebook написал, что у него вызывает улыбку публикация видео с президентом, предположительно, посетившим ГУМ в Москве. «Совершать покупки в ГУМе противозаконно? Нет. Охрана президента вместе с ним – это что-то новое или экстраординарное? Нет. Можно ли предъявить данную информацию в качестве юридического аргумента нарушения президентом законов? Нет. Тогда какой смысл в публикации? Никакой – светская хроника. А как можно поставить вопрос так, чтобы президенту пришлось отвечать на самом деле? Поставить через СМИ, оппозиционных депутатов в парламенте вопрос – почему до сих не уволены выявленные МНС нарушители закона о декларировании? Таким образом, власти будут вынуждены либо признаться в укрывательстве нарушителей антикоррупционного закона, либо уволить собранных подопечных десятками», – отметил Астамур Какалия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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