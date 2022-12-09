В комитете по экономической политике и реформам парламента Абхазии состоялось обсуждение проблем абхазской энергетической отрасли. На нем присутствовали руководитель госкомпании «Черноморэнерго» и заместитель министра экономики. О том, какие вопросы интересовали депутатов и какие ответы они на них получили, рассказал член комитета Эрик Рштуни.

– Эрик, расскажите, пожалуйста, как проходило это комитетское заседание?

Вчера на комитете был озвучен вопрос, когда эти работы будут завершены? Но должного ответа мы не услышали, сроки обозначены толком не были

– Комитет был совместный: комитет по бюджету и комитет по экономической политике и реформам, куда относятся вопросы энергетического комплекса, в частности. Исходя из того, что у нас не прекращающиеся отключения и постоянный «веер», нас интересовали сроки восстановления высоковольтной линии «Ачгуара». Причем, когда в первый раз к нам приходил руководитель «Черноморэнерго», он говорил о том, что буквально в течение двадцати дней ремонтные работы будут завершены, но им нужен был переток из Российской Федерации. Переток они получили, а вот вчера на комитете был озвучен вопрос, когда эти работы будут завершены? Но должного ответа мы не услышали, сроки обозначены толком не были. Они сказали, что вроде бы до Нового года должны эти работы завершить, но они очень тяжело продвигаются, поэтому могут перейти на 2023-й год.

У нас в июле месяце поднялись тарифы с 40 копеек до 70 по социальному тарифу и до 90 копеек за превышение потребления, но собираемость упала, они обозначили, что на 3%, но кто эти подсчеты вел? Эта статистика в любом случае кривая, из чего они исходили, мы толком понять не можем. У нас вся проблема в том, что нет приборов учета электроэнергии. Предыдущим парламентом шестого созыва были заложены определенные средства в районе ста миллионов, насколько я знаю. Цель была на эти сто миллионов закупить около 20 000 приборов учета, но сделано это не было.

– Почему?

– Честно говоря, мы этот вопрос не задавали. Деньги оказались нецелевые, скорее всего, аварии происходили в тот период, и эти деньги перенаправлялись, наверное, на аварии. Но, на самом деле, существует острая необходимость в установке приборов учета. Было приобретено около восьми тысяч, до этого еще 2200 было закуплено, вместе получилось 10 200, это то, что мы сегодня имеем на выходе относительно приборов учета. Но для того, чтобы по республике всех охватить и чтобы нормальная работа шла, нам нужно 83 000 приборов учета.

– Озвучили ли представители «Черноморэнерго», сколько приборов учета они уже установили? И удалось ли им все десять тысяч приборов учета установить?

Приборы учета не установлены, каким образом фиксировать это все? А с первого января у нас снова будет повышение тарифа на электроэнергию. Сегодня с тем не справились, а хотят еще повысить, чтобы и дальше не справляться

– Они еще находятся в процессе установки, но с учетом того, что нам необходимы 83 000, если даже 10 200 они установят, это 12-15% от общего охвата по республике. Вообще, непонятно, каким образом идет расчет в селах, где не установлены приборы учета? Они там какие-то фиксированные суммы берут, но как они считают потребление в киловаттах, разобраться очень сложно. На мой взгляд, это абсолютно несистемный подход. Какой смысл в том, что они один раз подняли тариф, его не собрали, еще и собираемость упала. То есть люди вообще не готовы платить, приборы учета не установлены, каким образом фиксировать это все? А с первого января у нас снова будет повышение тарифа на электроэнергию. Сегодня с тем не справились, а хотят еще повысить, чтобы и дальше не справляться… Честно говоря, я не вижу никакой целесообразности в этом. Есть постановление кабинета министров, что до 2026 года эти приборы учета должны быть установлены. Там идет разбивка, и на 2023 год должны быть установлены приборы учета в количестве 20 000 штук. Будут они установлены или нет, это хороший вопрос. Задекларировано одно, а на деле выходит совсем другое. При поднятии тарифа до 1 рубля 30 копеек собираемость еще больше упадет. Те, кто всегда платил, вот эти 15%, они также и будут платить, потому что у них установлены приборы учета. Собираемость с тех, у кого установлены приборы учета, 98%!

– Такой маленький процент абонентов имеют в домах счетчики?

– Да, к сожалению, это так. 85% потребления всей республики сегодня не учтено. Получается, что есть какая-то вынужденная мера, посредством чего они фиксированную сумму берут, но как эти расчеты производятся без приборов учета, на глаз, наверное, я понятия не имею. Мы задавали вчера такой вопрос, как они там высчитывают, сколько киловатт должен расходовать дом в селе, а, может быть, он больше забирает или меньше? Наверное, 80% или 90% процентов расходуют больше.

– Шестой созыв парламента боролся за установку приборов учета, и я вижу, что седьмой созыв парламента тоже выступает последовательно за установку приборов учета, почему правительство сопротивляется и не устанавливает их?

– Они объясняют, что это – капиталоемкий процесс, с учетом приобретения и установки приборов, и что наш бюджет сегодня не позволяет.

– Есть ли у депутатов какие-то предложения по улучшению этой ситуации?

– Мною вчера на комитете было озвучено, что до 1 января я выйду с инициативой и внесу законопроект о введении моратория на повышение тарифов на электроэнергию. Я не считаю целесообразным сегодня поднимать тарифы пока не установлены приборы учета – это бессмысленно.

– Расскажите, пожалуйста, об этом моратории.

– Я подам на регистрацию законопроект о моратории, в нем указаны сроки до 2026 года, аккурат к тому времени, когда правительство выполнит то, что оно прописало в своем постановлении, и они охватят установкой приборов учета всю республику.

– Во время встречи в парламенте депутаты пытались выяснить, какой переток Абхазия получит и сколько должна будет за него заплатить?

Мною был задан вопрос по этому дефициту, состоялись ли переговоры, каким образом нам надо будет действовать? На что заместитель министра ответил, что он не в курсе

– С учетом падения уровня воды в Джварском водохранилище, у нас дефицит в 400 млн кВт часов. Насколько я знаю, делегация под руководством министра экономики была в Российской Федерации и состоялись переговоры относительно этого перетока. Нам был предоставлен переток в количестве 280 млн кВт часов, но он не покрывает наши потребности в принципе, поэтому сегодня мы имеем верные отключения. А на вопрос, что мы должны за это в финансовом плане, нам сказали, что это безвозмездно. Мы попросили документы относительно этих договорных отношений, мы будем их запрашивать. На тот период у него (заместителя министра), наверное, они не оказались, надеюсь, Министерство экономики их нам предоставит. После Нового года у нас будет еще и дефицит в 700 млн кВт часов. Мною был задан вопрос по этому дефициту, состоялись ли переговоры, каким образом нам надо будет действовать? На что заместитель министра ответил, что он не в курсе.

– В прошлом году мы наблюдали, как депутаты пытаются выяснить, сколько Абхазия должна Российской Федерации за переток 2021 года, владеете вы этой информацией?

– Нет, насколько я знаю, тот переток, который мы получали в 2021-м году, тоже был безвозмездный.

– А как вы это расцениваете? Это такой подарок или добрая воля?

– Я так вам могу ответить: я эти переговоры не проводил, если это жест доброй воли, мы его с удовольствием примем и поблагодарим, конечно. Но, на мой взгляд, ничего так просто не бывает, за все всегда приходится платить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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