Первая новогодняя неделя была мрачной. На ней в Абхазии попрощались с одним из добровольцев, погибших в Донбассе 27 декабря прошлого года, Дмитрием Цвижба. Тела еще двоих погибших добровольцев не выдает украинская сторона. Ветеранская организация «Аруаа» выразила соболезнование родным и близким. «Особенно тяжело тем семьям, которые не могут предать земле погибших. Мы знаем, что это такое – в марте 1993 года сотни наших братьев остались на поле боя, и наши старшие знают, как отдать почести погибшим героям», – говорится в соболезновании «Аруаа».

5 января в Абхазии вспоминали о жертвах январской операции 1993 года по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. 185 бойцов форсировали Гумисту и вступили в бой с превосходящими силами противника. Наступление захлебнулось – погибло 35 бойцов абхазской армии. Трагизма этой операции прибавляет обмен, который состоялся после окончания боевых действий: грузины согласились обменять погибших в бою и попавших в плен абхазов на живых военнопленных грузин. Перед обменом они расстреляли 12 абхазов, попавших в плен. Судебно-медицинская экспертиза установила, что их убили незадолго до обмена, а перед смертью подвергли жестоким пыткам.

Страшные воспоминания об этом дне сохранились и в моей памяти. 9 января в Гудауте в дом, в котором приютили меня и еще многих беженцев из Сухума, привезли еще теплое тело расстрелянного грузинами накануне обмена Андрея Джинджолия, которого его родители ждали живого. Такое не забывается. Между тем абхазские историки и эксперты не считают январскую военную операцию провальной, а называют ее «генеральной репетицией Победы». До освобождения Абхазии от грузинских оккупационных войск оставались еще девять месяцев и еще одна неудачная, мартовская попытка освободить столицу.

К другим новостям. Заслуживает внимания полемика первой новогодней недели, которую старательно обходят государственные и проправительственные СМИ (хорошо, что всегда есть под рукой актуальная новость – погода). Отдел дознания МВД по поручению прокуратуры занялся предварительным расследованием по заявлению «Аруаа» от 27 декабря 2022 года, в котором они выразили свое возмущение награждением премьер-министра орденом Чести и славы. На допрос были вызваны представители ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия и Темур Надарая. Из всех обвинений, предъявленных ветеранами войны Анквабу как действующему премьер-министру, экс-президенту, экс-вице-президенту, экс-премьеру, следственные органы заинтересовались лишь обвинением, связанным с предвоенным периодом, когда Анкваб, будучи министром внутренних дел, передал табельное оружие ведомству, находящемуся под руководством грузина – председателя СГБ Автандила Иоселиани. Понятно, что это оружие в условиях грузино-абхазской войны было фактически передано грузинской армии и использовано против абхазов, что стало основанием для обвинения Анкваба в предательстве.

Дело, возбужденное прокуратурой после войны, не было доведено до завершения и таинственно исчезло из прокуратуры после смерти первого президента Владислава Ардзинба. Однако в народной памяти история сохранилась, и за Александром Анкваб тянется шлейф предательства, что не мешает ему периодически возвращаться на высокие должности в руководстве страны. Понятно, что лидеры «Аруаа» Надарая и Гулия подтвердили, что заявление было принято на общем Совете и что оно отражает их точку зрения и мнение ветеранов войны, которые входят с общественную организацию.

На давление со стороны правоохранительных органов тут же отреагировали партии «ФНЕА», «Апсны», общественные движения «Аидгылара», «АНД», «Ахяца». Анквабу припомнили все и номер уголовного дела, которого «не существует», – №394/866, и разбазаривание российской финансовой помощи, и долги, которые он оставил после своего президента, и жертв пандемии, и выдачу абхазских паспортов гражданам Грузии, кризис в энергетике и многое другое. Политические и общественные организации советуют прокуратуре заниматься не «поруганной честью» Анкваба, а коррупцией во власти – в том числе и «поиском «эффективных закупщиков» оборудования для линии «Ачгуара».

Движение «Ахяца» потребовало от президента Аслана Бжания объяснить общественности, за какие заслуги он наградил Анкваба высшей государственной наградой.

Пользователи социальной сети еще более категоричны: они требуют ответить, «за какие произведения Аслан Бжания наградил Александра Анкваб литературной премией имени Гулия», и предлагают прокуратуре рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела о клевете в адрес первого президента в отношении сына премьер-министра – тоже Александра Анкваб.

Понятно, что ни президент, ни его пресс-служба «не реагируют». Возможно, президент, который награждает «героев», и не только таких, как его премьер-министр, что-то скажет в свою и Анкваба защиту, когда вернется в Абхазию из Москвы, но пока Анкваб вынужден отбиваться от обвинений в свой адрес, используя подконтрольные ему партии – «Айтаира» и «Амцахара».

Такой мрачной была неделя. Но сегодня светлый Сочельник, и в храмах Абхазии идут рождественские богослужения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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