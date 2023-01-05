Лидеров ветеранской организации «Аруаа» Темура Гулия и Темура Надарая могут обвинить в клевете. Накануне их пригласили в следственный отдел МВД на беседу. Поводом послужило заявлением «Аруаа», в котором ветераны выразили возмущение решением президента Аслана Бжания, наградившего премьер-министра Александра Анкваб орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени. В «Аруаа» заявили, что Анкваб прославился как политик с самой «подмоченной» репутацией времен грузино-абхазской войны.

Премьер-министру Республики Абхазия Александру Анкваб 26 декабря исполнилось 70 лет. Президент Аслан Бжания наградил юбиляра орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени за «заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность».

27 декабря Высший совет «Аруаа» распространил заявление, в котором ветераны напомнили, что против Анкваб было возбуждено уголовное дело «в связи с фактом передачи оружия от МВД Абхазии КГБ под руководством Иоселиани, фактически грузинской стороне».

«В ходе следствия сам факт передачи был доказан, но юристы квалифицировали его как превышение полномочий. Владислав Ардзинба публично обвинял А. Анкваб в том, что он знал о планах вторжения Грузии, но не предупредил руководство страны. Впоследствии А. Анкваб был уволен с должности министра, долгие годы не приезжал в Абхазию из-за общественного порицания», – говорится в заявлении «Аруаа».

В «Аруаа» Александра Анкваб назвали «воспитанником грузинского ЦК». Кроме того, ветераны коснулись событий 2014 года, по итогам которых Анкваб, будучи президентом, подал в отставку.

«Нежелание решать важные государственные проблемы во время президентства Анкваб, сопровождаемое незаконной массовой раздачей абхазского гражданства с целью удержаться во власти два срока за счет граждан Грузии, привело в мае 2014 года к глубочайшему политическому кризису. Парламент отрешил главу государства от должности, а позже сам А. Анкваб досрочно подал в отставку», – сказано в заявлении.

Ветераны войны подчеркнули, что «провальная цитрусовая кампания», «уничтожение абхазского чая», «нескончаемый энергокризис», «безалаберное отношение к пандемии» и другие проблемы связаны именно с деятельностью Анкваб.

Лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия сообщил «Эху Кавказа», что 3 января ему позвонили из отдела дознания МВД РА и сообщили, что намерены провести опрос всех членов Высшего совета «Аруаа». Темур Гулия согласился и уточнил, что в Высшем совете «Аруаа» 57 человек, поэтому, чтобы облегчить работу отдела дознания, он готов приехать сам вместе с секретарем организации Темуром Надарая. По его словам, если опрашивать 57 человек, как минимум нужна неделя, а может, и больше.

«В условный день я и секретарь нашей организации приехали в МВД, где нас приняли гостеприимно, уважительно, корректно все было. Допрос начался с вопроса: «Вы согласны с публикацией в социальных сетях, которая была опубликована 27 декабря 2022 года?» Мы подтвердили достоверность заявления «Аруаа». Мы сказали, что мы не против отвечать на любые вопросы, но, когда мы увидим ответ на обращение части ветеранов войны в прокуратуру, это было в 2016 году, по возбуждению уголовного дела на Анкваб Александра Золотинсковича по факту передачи 18 августа 1992 года оружия. Это оружие, которое хранилось в МВД Абхазии, Анкваб передал в КГБ господину Иоселиани. Фактически оружие было передано грузинской стороне. Поэтому мы заявили, что было бы логично, если мы дождемся ответа от Генеральной прокуратуры. К сожалению, с 2016 года так и не ответили. Наша просьба была услышана. В принципе, на этом мы закончили беседу».

В 2016 году часть ветеранов войны провели митинг на Гумистинском мосту, у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Ветераны обратились в Генпрокуратуру по факту возбуждения уголовного дела в отношении Анкваб. Но ответа до сих пор нет.

Лидер «Аруаа» заявил, что обвинения в клевете им не предъявляли. Ветераны войны будут ждать ответ от Генпрокуратуры, после чего продолжат беседу в МВД по протоколу. Темур Гулия напомнил сотрудникам МВД, что дело, которое было возбуждено против Анкваб, исчезло из архива.

«Я им сказал, что было бы логично, если бы соответствующие компетентные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения уголовного дела по Анкваб», – продолжил ветеран войны.

Темур Гулия уточнил, что, если возникнет необходимость, они готовы приехать еще раз в МВД и ответить на все вопросы.

«У нас все открыто, прозрачно, и ничего не скрываем от нашего общества. Это не только наше мнение. Это мнение большей части нашего общества, согласного, по крайней мере, с нашими заявлениями», – сказал Темур Гулия.

Ветеран войны, кавалер ордена «Леона» Лаша Зухба заявил в интервью «Эху Кавказа», что в последнее время в Абхазии он наблюдает тенденцию подавления свободы слова. По его словам, в обществе в последнее время нарастают скандалы, связанные с преследованием властями общественных деятелей, политиков, журналистов, когда они выражают какую-то точку зрения, которая не устраивает власти.

Он напомнил, что председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба и экс-депутат парламента Гарри Кокая представили обществу документы, «связанные с якобы имеющими место хищениями высоковольтной линии «Ачгуара»» на пресс-конференции в АРСМИРА, после чего, по его словам, этим людям стали предъявлять претензии правоохранительные органы, Служба государственной безопасности. Кроме того, обращались журналисты с просьбой о помощи, когда их вызывали с СГБ.

Лаша Зухба подчеркнул, что если человек является ветераном войны, то это его не освобождает от ответственности. И за свои слова нужно отвечать.

«Раз такие люди, как Темур Гулия и Темур Надарая что-то говорят, они, наверное, должны это объяснить. Наверняка есть такое объяснение. Совершенно меня этот факт не пугает, что их позвали в отдел дознания МВД, не пугал бы. Но, учитывая, что в нашем обществе в последнее время одно за другим происходит вот такое преследование людей, когда подавляется свобода слова, конечно, это очень настораживает и пугает. Я считаю, что власти таким способом пытаются оказывать давление на общество, запугать общество, чтобы люди не выражали свою точку зрения, чтобы они не говорили ничего, что не нравится властям. Это, конечно, ни в коем случае недопустимо. И с этим мы, если такое будет иметь место в нашей жизни, конечно, будем бороться», – заявил Лаша Зухба.

Оппозиционные партии и общественные организации «Апсны», ФНЕА, АНД сегодня выступили с совместным заявлением. Они также считают, что премьер-министр не достоин такой награды. А общественное движение «Ахяца» потребовало от президента, чтобы он объяснил общественности, за какие заслуги он наградил Александра Анкваб.

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