Православное Рождество в Грузии: традиции и современность

В Грузии сегодня празднуют Рождество Христово – это государственный праздник и официальный выходной. Торжественное рождественское шествие началось на площади Республики после 12.00. Шествие пройдет по проспекту Руставели, подъему Бараташвили и завершится у храма Самеба. В 16:00 здесь состоится рождественская служба, пишет агентство «Новости-Грузия».

Праздничная литургия накануне вечером прошла во всех действующих храмах Грузии. Глава Грузинской православной церкви - Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй - отслужил рождественскую службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба.

В Грузии есть традиция, возрожденная Илией Вторым – в рождественскую ночь верующие ставят в окнах домов зажженную свечу, чтобы осветить Пресвятой Богородице и младенцу Иисусу Христу путь в дома и сердца христиан. Этот обычай напоминает о библейских событиях, когда Иосиф и Мария, скитаясь, искали приют для рождения своего сына.

Шествие «Алило» - это еще одна древняя грузинская рождественская традиция, возрожденная после восстановления независимости. Грузинское слово «алило» происходит от слова «Аллилуйя». История шествия насчитывает уже 15 столетий.

Обычно к «Алило» присоединяются тысячи человек - духовные лица и паства. На улицах собираются люди, которые передают участникам шествия подарки и сладости для нуждающихся. Костюмы участников шествия напоминают о рождественской истории: это ангелы с венками на головах – «махаробели», то есть «вестники радости», волхвы с подарками, а также пастухи. Традиционные пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут рассортированы и переданы нуждающимся семьям и сиротам.

В этом году «Алило» впервые за последние два года пройдет в полном формате - из-за пандемии коронавируса дважды отменялось пешее шествие. Вместо этого священнослужители ездили по центральным улицам грузинской столицы на автомобилях.

Еще одна рождественская традиция родом из Гурии – региона на западе Грузии. В Сочельник там пекут рождественский пирожок - почти такой же, как хачапури, только в форме полумесяца, на дрожжевом тесте, а в начинку вместе с сыром добавляют вареное яйцо. Пирожок пекут для каждого члена семьи, обозначая имена буквами из теста. В рождественское утро каждый должен съесть свой пирожок-полумесяц.

День Рождества Христова причисляется церковью к великим двунадесятым праздникам, согласно Евангелию, в котором это событие изображается величайшим, радостным и чудесным.