На рейсе, летевшем из Кутаиси в Париж, скончался пассажир

В руководстве Украины сообщают о новых атаках российских военных в субботу, несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным одностороннее прекращение огня в связи с православным Рождеством.

Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, в частности, привел сведения, что российские войска в течение суток обстреляли в регионе ряд населенных пунктов. Один человек, по данным Кириленко, был ранен при обстреле города Курахово, где повреждены две жилые многоэтажки и здание больницы. Двое гражданских были убиты в Бахмуте и Красной Горе. Там ранены пять человек, повреждены пять частных домов, добавил Кириленко. Его слова приводит в сообщении Украинская служба Радио Свобода.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также утверждает, что российские войска не прекращали атаки. «Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции – так они и остаются», – сказал Гайдай в эфире Донбасс.Реалии.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».

Генштаб вооруженных сил Украины сообщил в ежедневной сводке об отбитых российских атаках на Соледар – город к северо-востоку от Бахмута, в районе которого уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои. Накануне российские провоенные блогеры сообщали о продвижении «ЧВК Вагнера» в городе. Аналитики из американского «Института изучения войны» в сегодняшней сводке отмечают, впрочем, что не видели визуальных свидетельств, подкрепляющих утверждения российских источников.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал свою фотографию на фоне вывески «ГП Артемсоль» - государственного предприятия в Соледаре: «Доброе утро из Соледара, пишу сейчас именно отсюда, на Донбассе мороз, солнечный день, по карте посмотрите, это центр города. Воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский Соледар».

Минобороны России в субботу, 7 января, заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине. Одновременно в Москве утверждают, что это Киев ведет обстрелы. В этой связи утверждается, что российские военнослужащие за сутки отразили атаки ВСУ на четырех направлениях.