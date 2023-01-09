Изида Чаниа

У нас есть две страны – в одной живет наш президент с друзьями и родственниками, ручным парламентом и судами, преданными ему силовыми структурами, прокуратурой и МВД, фискальными органами и бюджетом. А есть еще другая Абхазия, которая смиренно выживает, пока Бжания и его команда решают вопросы личного обогащения.

Если посчитать количество рукотворных кризисов, созданных нынешней властью за неполных три года, то станет понятно, что в этом вопросе равных Бжания и его команде еще не было

Если посчитать количество рукотворных кризисов, созданных нынешней властью за неполных три года, то станет понятно, что в этом вопросе равных Бжания и его команде еще не было. Год 2023-й мы встретили с прогнозами еще одного экономического кризиса, связанного с повышением цен, который неминуемо последует вслед за введением новых тарифов на электричество, и еще одного политического кризиса, связанного с установлением авторитарного режима. Оба кризиса анонсированы политиками и экспертами накануне нового года и без сомнения будут иметь свое развитие после окончания новогодних праздников, когда люди столкнутся с проблемами оплаты электроэнергии, а президентские поправки, свидетельствующие о его намерении расширить свои полномочия, поступят в парламент.

История с поправками в Конституцию, как и все в абхазской политике, достаточно смешная. Потому как необходимость создания баланса между ветвями власти обсуждается десятилетиями и всем уже набила оскомину. Если заглянуть в архивы, то выяснится, что с этим в разные периоды соглашаются все политические силы. Аслан Бжания и его команда также выступали как сторонники президентско-парламентской республики, заявляли о намерении уравновесить две ветви власти, поставить деятельность президента под контроль общества и еще много всего, о чем и говорить надоело. И все же не могу не напомнить, как обещали «бжанисты» изменить «громоздкую и неповоротливую» структуру исполнительной власти, в которой «многие дублирующие функции гирями висят на возможности развития нашей страны». Даже перечисляли. В экономике – вице-премьер по экономике, министр экономики, управление экономики в администрации президента, отдел экономики в кабинете министров; в сфере финансового контроля – Контрольная палата, казначейство, КРУ Минфина, УБЭП при МВД, КРУ при администрации города Сухума, финансовый мониторинг при Национальном банке, прокуратура, Министерство по налогам и сборам, Таможенный комитет; в сельскохозяйственной сфере – ветеринарная служба, карантинная служба, служба защиты растений (здесь почему-то забыли про отделы и про само министерство); в правоохранительной сфере – МВД, СГБ, ГСО, Совбез, советник президента по работе с правоохранительными органами, вице-премьер, курирующий работу правоохранительных органов. Конечно, даже по этому перечню было видно, что в голове у них каша-малаша, но кто разбирался, когда звучал лозунг: «Того, кто нацелен на проведение реформ, а не на трудоустройство в каких-то корыстных интересах, такое положение дел устраивать не может!» Наверное, некоторые поверили.

Бжания на свой манер приступил к созданию «кольца всевластия», подчинив себе все ветви власти – парламент и суды и, конечно, силовые органы

Но приход к власти резко повлиял на сумбурные демократические веяния в команде президента, и никаких реформ они обществу не предложили, численность чиновников и помощников президента только увеличилась, количество курирующих структур не сократилось. Более того, Бжания на свой манер приступил к созданию «кольца всевластия», подчинив себе все ветви власти – парламент и суды и, конечно, силовые органы.

Но не буду проводить прямые параллели с известным бестселлером, чтобы не оскорбить ненароком чьи-то «честь и достоинство», а вернусь к завершающим процесс поправкам к Конституции, предложенным президентом, и к вопросу, почему они вызвали такое напряжение в обществе. Дело в том, что идея перераспределения полномочий, существующая в нашем обществе давно, была направлена на то, чтобы лишить президента права на единоличное правление и разделить его неподъемные функции с законодательной ветвью власти. Для этого создавались комиссии по реформам при всех президентах. Нынешний не стал исключением, тоже создал комиссию, но поправки к Конституции Бжания предложил свои собственные, не ограничивающие (как мыслилось), а расширяющие его возможности. Президент (уверена, ориентируясь только на себя) считает, что ему необходимо получить еще и право роспуска парламента (на четыре месяца).

Понятно, что в президентской республике, да еще и при отсутствии механизма импичмента президенту, такие полномочия дадут ему еще большую свободу действий и безбедное житье его в Абхазии. Но, чтобы надурить беспокойных противников авторитаризма, нужна некоторая доля лукавства. Вот поэтому он предлагает наделить парламент правом утверждать министров, представленных им (депутатам не предоставляется право представлять свои кандидатуры на должность и еще и, боже упаси, на конкурсной основе), но окончательное решение все равно принимает он сам. Потому как все очень просто – если парламент не согласится, то он его распустит. Это первое.

Второе, на что обращают внимание все юристы. В условиях не устраивающего президента депутатского состава (который, к примеру, откажется ратифицировать соглашение по пицундской госдаче или принимать поправки к закону об энергетике) президент всегда может использовать механизм роспуска парламента и стать единоличным царьком на целых четыре месяца, до избрания нового парламента (и, кстати, так до бесконечности).

Президент – парламент – президент. При этом ответственность президента распыляется – решения-то вроде бы как принимаются совместные

То есть парламент, даже теоретически, полностью лишается возможности влиять на исполнительную власть и превращается из одной из независимых ветвей власти в бесполезную, к тому же весьма дорогостоящую структуру, беспрекословно исполняющую любую волю президента. Президент – парламент – президент. При этом ответственность президента распыляется – решения-то вроде бы как принимаются совместные.

Надежды на то, что парламент не станет принимать поправки, предлагаемые президентом, дабы не понижать свою значимость, меня не очень убеждают. В нынешнем составе парламента нет большинства, которое намерено отстаивать интересы государства или народа. За примерами далеко ходить не надо. Из последнего – инфантильное поведение депутатов в вопросе наложения моратория на поднятие цен на электричество, принятие бюджета, не выдерживающего никакой критики, и так далее. Несколько мятежных депутатов, случайно попавших в состав парламента, ничего не решают. Поэтому либо ждем «низкоросликов», которые вместо нас выбросят кольцо всевластия в огненную бездну, либо выходим из спячки навстречу очередным кризисам.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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