Саакашвили: отказ Грузии передать «Буки» Украине – предательство

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал отказ властей страны передавать зенитно-ракетные системы «Бук» Украине. По его словам, такие действия можно расценить как предательство. По его словам, решение останется «тяжелым пятном в истории грузино-украинских отношений», передает СОВА.

«Стыдно отказываться от предоставления систем «Бук» Украине! Благодаря президенту Ющенко мы купили их в то время по минимальной цене. Когда Янукович пришел к власти в Украине, против Ющенко даже завели дело за передачу «Бука» Грузии. И сделано это было по заданию России. Более того, полковник Мамчур – инструктор, обучавший нас пользоваться «Буком», был убит российскими агентами в Ровно в 2017 году», – написал Саакашвили в соцсети.

По словам политика, сейчас американцы передали Украине большое количество ракет для ЗРК «Бук». Экс-президент считает, что своим решением власти Грузии отказывают не только украинцам, но и американцам, поскольку не передают Киеву противотанковые комплексы Javelin.

Ранее временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть «Буки», переданные в 2008 году. По его словам, запрос Украины включал в себя и передачу американских комплексов, а Вашингтон был готов предоставить Грузии более новые «джавелины».