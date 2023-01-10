Bellingcat предлагает Грузии помощь в расследовании отравления Саакашвили

Исполнительный директор расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев публично обратился к грузинским правоохранительным органам, предложив помощь и взаимодействие в расследовании отравления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Я уверен, что они [правоохранительные органы Грузии] заинтересованы в этом расследовании. Мы готовы помочь, если они готовы поделиться с нами данными — любые передвижения подозрительных людей, пересечение границ и все, что, как им кажется, требует дополнительной проверки», — сказал Грозев в эфире телеканала «Дождь».

По словам Грозева, журналисты ознакомились с заключением американского врача-токсиколога, изучившего пробы политика, проконсультировались с российскими специалистами по химоружию и пришли к выводу, что версия об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами наиболее вероятна.

Кроме того, как считает Грозев, есть и мотив — по его словам, Саакашвили «входит в круг врагов ФСБ и ГРУ, которые могли бы принять такое решение».

4 января Саакашвили, в свою очередь, публично обратился к Грозеву с просьбой расследовать свое предполагаемое отравление.

«Дорогой Христо, я был давним поклонником вашей работы, но никогда бы не подумал, что однажды мне придется обратиться к вам за помощью. Как вы, возможно, знаете, ведущая лаборатория США и известный токсиколог из Нью-Йорка окончательно определили, что в марте этого года я был отравлен в тюрьме», — написал Саакашвили, попросив расследователя изучить «подозрительные российские движения в Грузии.