Список Саакашвили

В Тбилисском городском суде прошло очередное заседание по вопросу возможной отсрочки исполнения наказания для Михаила Саакашвили. Сегодня был допрошен американский невролог Шахин Лакхан. Одновременно с этим по просьбе Саакашвили Уильям Браудер, который в свое время инициировал так называемый список Магнитского, приступил к созданию аналогичного списка лиц, причастных, по мнению экс-президента, к ухудшению его здоровья.

Сам Михаил Саакашвили на сегодняшнем заседании не смог присутствовать даже дистанционно – его мать Гиули Аласания заявила, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. Во время заседания сторонники третьего президента проводили акцию у здания суда.

Опасность внезапной смерти будет сохраняться до тех пор, пока Саакашвили не будут лечить должным образом, заявил на заседании американский невролог Шахин Лакхан (Shaheen Lakhan), имеющий, по его словам, награды от президента Клинтона и президента Буша, а также от Конгресса США за высокий уровень работы в области неврологии и общественного здравоохранения.

Экс-президент страдает от различных дисфункций, самая тяжелая из которых – деменция, сказал Лакхан по видеосвязи. Кроме того, Саакашвили было прописано много несоответствующих лекарств.

«До того, как его посадили в тюрьму, он был, с точки зрения неврологии, абсолютно здоров. Интеллектуальные функции находились на соответствующем уровне, он мог свободно общаться с людьми. После ареста произошло резкое ухудшение его состояния, что я обнаружил и по документам, и при осмотре», – сказал Лакхан.

На вопрос адвоката, излечим ли Михаил Саакашвили, невролог ответил, что, поскольку он без надлежащего лечения, нет никакой надежды на выздоровление в этих условиях.

«У него хронические заболевания, представляющие смертельную опасность, особенно хочу выделить судорожные припадки, которые могут привести к внезапной смерти при отсутствии должного лечения. Я думаю, что эта опасность остается, пока его не начнут лечить должным образом», – указал невролог.

Вместе с тем продолжается международная кампания по спасению экс-президента. На днях Саакашвили письменно обратился к исполнительному директору Фонда Heritage Foundation Уильяму Браудеру, автору «Списка Магнитского».

«Меня убивают в тюрьме так же, как Магнитского, только гораздо более открыто и публично. Моя просьба – помочь местным грузинским группам заранее составить новый список до летального исхода, мое здоровье ухудшается с каждым днем, а местные олигархические отморозки просто смеются над моим ухудшающимся состоянием. Пожалуйста, помогите нам своим интеллектуальным потенциалом, боевым духом и широкими связями», – написал Михаил Саакашвили.

В ответном послании Браудер попросил подготовить команду Саакашвили документы для формирования списка.

«Михаил, пожалуйста, пусть ваша команда задокументирует, кто отказывает вам в лечении, кто несет ответственность за отравление и пытки, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы привлечь к этому внимание западных правительств».

Новость вызвала нескрываемое раздражение власти. По словам первого заместителя председателя фракции «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе, международная кампания поддержки экс-президента построена на абсурдной лжи.

«Вот уже несколько месяцев мы являемся свидетелями того, что семья Саакашвили и связанная с ним небольшая команда пытаются построить искусственную, безосновательную кампанию на местном и международном уровне, что в отношении Саакашвили царит беззаконие. Это ложь. Мы знаем, что семья наняла американскую лоббистскую компанию, и каждый день заявления и статьи публикуются в прессе разных стран мира. Заявление Браудера является составной частью этого плана, более того, у этого человека нет оснований делать такие громкие обвинительные заявления о том, что Михаила Саакашвили пытают. Всем известно, что бывший президент – единственный, кто наносит вред своему здоровью и не позволяет медицинскому персоналу заботиться о нем. Разговоры о каких-либо списках являются спекулятивными, особенно в отношении человека, который во время своего правления создал серьезную карательную систему», – сказал Миканадзе.

В парламентской оппозиции считают, что даже разговоры о подготовке такого списка наносят непоправимый репутационный ущерб Грузии. Представитель партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» Михаил Даушвили призвал власти сделать все для недопущения этого.

«Под вопросом репутация страны. Создание такого списка будет тяжелым ударом, по сути, партнеры скажут нам, что мы действуем не только вопреки своему законодательству, а по политическому указанию. Ответственность «Мечты» заключается в том, чтобы избежать этого, нельзя наносить такой ущерб стране даже из-за одного конкретного человека. Создание и расширение «Списка Магнитского» станет ударом по стране из-за отношения власти к президенту Саакашвили, и ответственность за это ляжет на «Грузинскую мечту», – подчеркнул Даушвили.

По словам Бачо Долидзе, одного из лидеров «Национального движения», список будет аналогичен списку Магнитского и будет сформирован после проведения выборов председателя партии в конце января, так как необходимы консультации:

«Не хочу заранее называть имена, но к каждому человеку, в том числе и к Рати Брегадзе, очень много вопросов, особенно когда министр юстиции делает неподобающие политические заявления. Для составления списка в первую очередь должна быть сформирована конкретная группа, которая будет работать над данным вопросом с учетом всех критериев».

Ранее бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфолл выступил с призывом спасти Михаила Саакашвили.

Напомним, со дня ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограммов. Независимая экспертиза назвала диагнозы, угрожающие его жизни, а также сообщила об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. Сам экс-президент и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств.

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