Обзор грузинской прессы

Каким будет 2023 год для экс-президента Грузии? Ряд политологов высказали свое мнение в интервью газете «Резонанси» о том, как будут развиваться события вокруг Михаила Саакашвили. К примеру, Вахтанг Дзабирадзе считает, что до тех пор, пока власти не поймут, что его жизни действительно угрожает опасность, Саакашвили будет оставаться в заключении:

Для двух третей населения Грузии Саакашвили либо неприемлем, либо им все равно, и такая ситуация для властей не представляет опасности

«Правящей партии действительно не на руку летальный исход, поэтому, пока есть такая возможность, он (Михаил Саакашвили) будет находиться в том состоянии, в каком находится сейчас, если, конечно, представители исполнительной власти Европы не посчитают нужным занять более категоричную позицию в отношении «Мечты». Я не говорю о депутатах Европарламента и отдельных чиновниках. Что касается того, могут ли внутренние факторы оказать влияние на правительство по вопросу освобождения Саакашвили, – это исключено. Никаких массовых митингов с требованием его освобождения не будет. Для двух третей населения Грузии Саакашвили либо неприемлем, либо им все равно, и такая ситуация для властей не представляет опасности. То есть что бы «Нацдвижение» ни делало для внутренней активизации, это не сработает».

Политолог также исключает, что предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС будет зависеть от освобождения экс-президента. Подобные заявления исходят от одной конкретной политической группы, поддерживающей Саакашвили, продолжает Дзабирадзе, и даже несмотря на строгую резолюцию, прокладка электрического кабеля по дну Черного моря оказалась намного более важной темой для Евросоюза. «Запад до последнего будет стараться не портить отношения с грузинским правительством... Грузия для них настолько важна, что они закроют глаза не только на Саакашвили, но и на демократические процессы в стране», – говорит Дзабирадзе.

Впрочем, у экс-президента все еще остается большой шанс выйти на свободу в этом году, считает политолог Игорь Квеселава.

«Я не исключаю, что президент Грузии Михаил Саакашвили будет помилован, но будет осуществлен этот шаг ради очков или справедливости, рассудит история. Будь я президентом, я бы его помиловал», – сказал эксперт в интервью изданию.

Погибшую в Антверпене трансгендерную женщину Лизу Кистаури похоронят в Бельгии 11 января, сообщает телекомпания «Рустави 2». 25 декабря Лиза перестала контактировать с друзьями и матерью, находившейся на тот момент в Грузии. Последняя в скором времени начала поиск дочери, к процессу подключилась и полиция, а 4 января в одной из квартир Антверпена был обнаружен труп Лизы Кистаури. Идентифицировать личность погибшей сразу не удалось, рассказал ее друг Доминик Манго в интервью телекомпании:

«Установить личность не удавалось, потому что долгое время тело пребывало в помещении при комнатной температуре. Говорили (СМИ), что ее пытали, но на самом деле это было не так, никаких следов пыток на ее теле не наблюдается. Нужно отметить, что это был несчастный случай, а от чего конкретно она погибла – это установит следствие».

В квартире, в которой было обнаружено тело Лизы, она проживала со своим молодым человеком. Во многом именно по этой причине после трагедии некоторые СМИ заговорили о возможной причастности ее партнера к ее гибели. Друзья трансгендерной женщины эту версию опровергают.

«Этот парень временно уехал на свою родину (в Афганистан), исходя из этого вполне вероятно, что он вообще не знает об этой трагедии», – сказала подруга Лизы – Эмма Дзидзигури.

В бельгийской полиции журналистам телекомпании подтвердили, что «следов преступления не выявлено». Между тем друзья и родные трансгендерной женщины не верят и в версию самоубийства, причин и предпосылок к этому не было, утверждают близкие Лизы Кистаури.

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СМИ критикуют грузинского футболиста Хвичу Кварацхелия за одну из худших его игр. 8 декабря «Наполи» на выезде победил «Сампдорию» в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0. Однако, несмотря на победу, критики назвали эту игру провальной для Кварацхелия. Оценку ему дали несколько европейских изданий, цитаты которых приводит информационное интернет-издание sportall:

К сожалению, грузин стал собственной тенью. У Кварацхелия, похоже, проблемы с концентрацией

«Пока не будем говорить окончательно, однако его последние игры тревожат. После провального матча с «Интером» (состоявшемся 4 января, где «Наполи» проиграл со счетом 1:0), к сожалению, грузин стал собственной тенью. У Кварацхелия, похоже, проблемы с концентрацией», – цитирует издание сайт Eurosport.

Негативно об игре Кварацхелия отозвался и сайт Tuttonapoli:

«Он играл не на своем обычном уровне, ему не хватило смелости в нескольких ситуациях: последний пас, точный удар по воротам, обман соперника, у него было несколько моментов, но он не смог ими воспользоваться».

Издание Persemprenapoli написало:

«Ему необходимо восстановить свою форму как можно скорее. Когда он берет мяч на левом фланге, он всегда старается идти вперед, впрочем, этот взрывной характер и смелость, которые у него были в первой части сезона, похоже, исчезли».

Между тем «Наполи» лидирует в розыгрыше Серии А с 44-мя очками.

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