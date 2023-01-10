Абхазские продукты дороже привозных краснодарских, и даже фрукты в Абхазии дешевле импортные, чем местные. Об этом «Эху Кавказа» рассказали участники традиционного сухумского опроса.

– Какие продукты абхазского производства вы покупаете?

Астанда: Попадая на рынок, хочется приобрести продукцию местного производства. Но, учитывая, что продукция из Краснодарского края намного дешевле, приходится покупать такие продукты, как фасоль, мясомолочную продукцию краснодарского производства. Но летом, конечно, можно купить мацони домашнего производства. А так в основном дешевле продукция Краснодарского края. Да, крестьянский труд очень тяжелый, но даже фрукты приходится приобретать привозные. Я не знаю, что случилось с нашими крестьянами, видимо, затраты очень высокие, но все, что привозится оптом, намного дешевле. И, увы, к сожалению, местную продукцию даже не приобретаю, даже кукурузу, проще купить краснодарскую.

Рубен: Мы покупаем «Ауадхару», иногда кукурузную муку, т. н. абхазскую, хотя на самом деле, мне кажется, что это российская, просто фасовка наша местная. Очень редко, к сожалению, удается покупать продукты местного производства, потому что наши местные продукты, к сожалению, слишком неконкурентоспособны по сравнению с импортными. Все значительно дороже, иногда в два-три раза. Поэтому из-за финансовых возможностей приходится думать: покупать местное или как-то обойдешься импортным.

– Например, какие продукты?

Рубен: Продукты сельского хозяйства. Местные помидоры дороже, чем импортные. Местные огурцы дороже, чем импортные. Понятно, что мандарины наши, цитрусовые и т.д., но так как практические они растут у каждого в саду, это во внимание я не принимаю.

Светлана Ханагуа: Вина, воды, напитки. И в основном я покупаю овощи, фрукты, все наше, местное. Зимой я, кстати, вспомнила, что мы покупаем местные помидоры, и, кстати, очень вкусные. Из промышленных товаров – может, какие-то изделия ремесленников. Это могут быть ложки, что-то для кухни. Еще один местный продукт, который я очень люблю, – это наш абхазский чай, который я покупаю на рынке. Я потом добавляю туда, например, высушенную кожуру апельсинов. Советую, кстати говоря, наш чай самый лучший. И, кстати, иногда покупаю аджику у очень проверенных людей, если самой не получается сделать.

Даниил Горельников, г. Сухум: Покупаем все, в принципе, частного производства. Это, начиная с домашних пельменей, вареников, хинкали, домашнее молоко, домашний сыр, творог. Это все производят наши крестьяне и частники. Те же пряности – аджика. В магазинах единственное, что есть из абхазских продуктов, по-настоящему абхазских продуктов, которые регулирует государство, – это только алкогольная продукция и всякие вина, воды. А что касается другой какой-то продукции, абсолютно вся идет из России, Белоруссии. В основном идет из Сочи, ну, и Краснодара.

Ольга: Мандарины, апельсины, киви – все, что растет у нас в Абхазии. Но я хочу сказать, что у меня на участке есть еще абхазское очень вкусное и полезное авокадо. Оно не везде растет, а вот у нас, в центре Сухума, большое, огромное дома дерево, и оно плодоносит. Плодоносит оно через год, очень обильно очень сильно. У него вкус совершенно другой, чем в магазине. Но в этом году дерево немного отдыхает. Не такое большое по количеству. А в прошлом году вплоть до того, что я их даже продавала, потому что было изобилие этого продукта.

Денис Харчилава: Например, местную крупу для мамалыги покупаем на рынке, покупаем наш сыр, наше мясо, мед, мацони, аджинджух. А летом наши арбузы, дыни. Любой товар, который попадает на рынок, если он местного производства, конечно, всегда с огромным удовольствием покупаем. Я считаю, что они намного чище в экологическом плане, без химикатов, поэтому покупаем на рынке местные продукты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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