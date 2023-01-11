Подоляк: с правительством Грузии невозможно договориться, они – в другой реальности

Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отказ Тбилиси передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук». В интервью автору YouTube-канала «Голованов» Подоляк также в целом прокомментировал украинско-грузинские отношения и вопрос отправки Михаила Саакашвили на лечение за границу.

«У меня очень простое отношение к Грузии. Есть грузинский народ, но, к сожалению, он совершил огромную ошибку, в свое время выбрав себе такое правительство. Правительство имени г-на Иванишвили, которое совершенно широко открытыми или широко закрытыми глазами смотрит на Российскую Федерацию, ожидая от нее решения каких-то энергетических вопросов, не продолжения войны 2008 года, т. е. продления оккупации грузинских территорий», – сказал он.

По словам советника офиса президента Украины, договорится с таким правительством Грузии невозможно, поскольку «они находятся в другой реальности».

«Даже сегодня, после 10 с половиной месяцев войны, они не понимают, на чьей стороне нужно быть», — сказал Подоляк, добавив, что в Тбилиси, при этом, постоянно говорят, что хотят евроинтеграции.

Представитель администрации Зеленского считает, что в Грузии сложилась странная ситуация – власти поддерживают пророссийские ценности, а они подразумевают «прийти на чужую территорию, в том числе на вашу», но вместе с тем, хотят получить доступ к европейским рынкам и деньгам. Он сравнил Грузию с Венгрией, которая хочет жить по своим правилам, близким к авторитарным ценностям России, но при этом пользоваться благами свободного и демократического мира.

Как пишет СОВА, Подоляк при этом подчеркнул, что есть множество стран, искренне готовых помочь Украине, в том числе оружием. И это не только такие крупные державы, как США, Великобритания и Германия, но и, к примеру, небольшие станы Балтии.

«А есть такие страны, как Грузия. И это очень удивительно будет вписано в историю, что правительство Грузии 2022-2023 годов, в 2008-м подвергшейся атаке со стороны российской шовинистической элиты, продолжает демонстрировать неуважение к Украине, процессу освобождения Европы от экспансионизма Российская Федерация. Пусть грузины потом с этим живут», – отметил политик.

Советник офиса Зеленского добавил, что власти Грузии могут дописать в историю и убийство своего бывшего президента в заключении.

«Это феноменально. Страна, которая в середине 2000-х считалась образцом демократической трансформации, проводила мощные экономические, антикоррупционные реформы (да, не без проблем, но проводила), сегодня вернулась в какое-то странное состояние, когда президента-реформатора, по сути, хотят убить в тюрьме. Вы понимаете, как это будет выглядеть в учебниках по истории», – заявил он.

По словам Подоляка, Киев призывает Тбилиси передать Саакашвили Украине или любой другой стране «исключительно на лечение». И при этом не преследует каких-либо политических мотивов: «Только гуманистическая составляющая».

«Для меня это важно, поскольку это символический жест, это говорит о том, что и Грузия не дегумонизированная страна, независимо от ее политических предпочтений. Ну нравится им, к примеру, Российская Федерация, ну Бог с ним, пусть будет так, но есть гуманитарные составляющие, гуманистические составляющие, которые надо выбирать правильно», — заключил Михаил Подоляк.