Битва за Соледар вошла в критическую фазу – основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин настаивает на том, что его бойцы взяли город, причем единолично, без поддержки кадровых подразделений. Российское Минобороны в своих рапортах более осторожно – населенный пункт находится в полукольце, бои продолжаются. Киев также отрицает сдачу Соледара.

«Город, в котором почти не осталось целых стен», – Соледар, небольшой населенный пункт, в котором до войны проживало около 10 тысяч жителей, сегодня, наряду с Бахмутом, стал символом героической обороны Донбасса.

Именно здесь разворачиваются наиболее тяжелые бои – российские подразделения, не считаясь с потерями, пытаются установить полный контроль над городом. Как рапортует российское Минобороны, населенный пункт взят в полукольцо – элитные части российской армии пытаются отрезать защитников города от путей снабжения. В самом городе действуют боевики из ЧВК Вагнера.

«В ходе успешных наступательных действий на донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Подгородное Донецкой народной республики. Воздушно-десантные части блокировали Соледар с северной и южной частей города. Воздушно-космические силы России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», – заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Несмотря на недавние заверения прокремлевских СМИ о том, что город уже полностью находится под контролем России, военное командование вынуждено признать – бои продолжаются. Киев, со своей стороны, утверждает, что речи об оставлении населенного пункта не идет. ВСУ не намерены уступать позиции и оголять северный фланг обороны Бахмута. Об этом заявил представитель восточного командования вооруженных сил Украины Сергий Череватый:

«Город не находится под контролем Российской Федерации. Сейчас там идут ожесточенные бои. Также идет напряженная работа, направленная на принятие наиболее эффективных военных решений, которые позволят нам стабилизировать ситуацию с максимальным негативным эффектом для противника и минимальными потерями для нас».

Впрочем, если верить западным СМИ, цитирующим бойцов 46-й аэромобильной бригады ВСУ, которые удерживают позиции в городе, потери среди личного состава огромные, а ситуация критическая.

«Положение критическое. Сложное. Мы держимся до последнего. Никто вам не скажет, сколько убитых и раненых. Потому что никто не знает точно. Ни один человек. Ни в штабе, нигде. Позиции постоянно берутся и оставляются. Сегодня дом наш, завтра – у «Вагнера». Никто не может точно сказать, кто куда прошел и кто что держит, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная серая зона, о которой все говорят, что ее контролируют, но это просто пустой хайп», – говорится в материале CNN.

По мнению специалистов, Соледар важен для обеих сторон не столько сам по себе, сколько тем, что в районе города находятся входы в систему шахт месторождений соли и гипса протяженностью до 200 километров. Контроль над этими тоннелями может дать преимущество обеим сторонам, так как позволит организовывать вылазки в тыл противника для нарушения коммуникаций. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выложил видео, на котором в одном из таких тоннелей символически передает соль одному из своих бойцов.

Евгений Пригожин – основатель ЧВК Вагнера: «Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я передаю горному специалисту соль украинскую… Соледар когда пройдете, оставишь там внизу ее».

При этом Пригожин, не скрывающий своего конфликта с российским военным командованием, настаивает на том, что Соледар полностью контролируется «музыкантами», украинские военные находятся в окружении в центре города, а кадровые российские подразделения не имеют никакого отношения к боям за город.

«Подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. О количестве пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера».

Несмотря на явные противоречия в отчетах Пригожина и Минобороны, тактические успехи российских войск на соледарском направлении явно воодушевили Москву. В Кремле дали понять: о переговорном процессе с Киевом сегодня не может быть речи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возложил вину за отсутствие прогресса на дипломатическом поле на Киев и Запад:

«Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится».

Впрочем, Киев также не выражает готовности к переговорам. Несмотря на явно тяжелое положение в Соледаре, украинские власти не теряют надежды на то, что страна все же получит от Запада тяжелое вооружение, необходимое для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя. Эксперты отмечают: битва за Соледар сковывает наиболее боеспособные российские подразделения, давая ВСУ время на перегруппировку и наращивание наступательных возможностей. Если украинская армия получит тяжелую технику в необходимых количествах, тактические успехи россиян в Донецкой области вполне могут быть нивелированы масштабным наступлением ВСУ по примеру Харьковской операции.

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