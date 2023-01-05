Россия не собирается прекращать боевые действия и пытается привлечь как можно больше добровольцев в ЧВК Вагнера. Отсутствие успехов на бахмутском направлении лишь усиливает желание Владимира Путина продолжать войну. В этом уверены на Западе. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Российские войска продолжают попытки наступления на бахмутском направлении в Донецкой области Украины. Несмотря на то, что представители западных разведок отмечали снижение наступательных возможностей российских подразделений на этом направлении, отказываться от своих планов взять Бахмут в Москве явно не собираются. Более того, в Киеве не исключают ужесточения боев с наступлением холодов, так как промерзшая земля позволит использовать тяжелую технику.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на тяжелые потери, Россия продолжает наращивать силы в районе Бахмута:

«Каждый день неудач врага на бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас».

При этом в России пытаются привлечь как можно больше добровольцев в ряды ЧВК Вагнера, составляющей костяк российских подразделений под Бахмутом. Лидер «музыкантов», бизнесмен Евгений Пригожин под камеры поздравил первую группу завербованных заключенных со снятием судимости ввиду выполнения ими полугодового контракта:

«Отработали свой контракт с честью, с достоинством, одними из первых. Первыми. Отработали так, как мало кто работает. Какие планы?»

«Вернуться, доделать. Это уже не работа, это уже жизнь».

«Призвание есть, это генетика. Это то, что у тебя есть в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть вперед и не отводить взор. Поэтому тех, кто взор отводит, может быть, они прекрасные компьютерщики, прекрасные художники, врачи или еще кто-то. А это воины. Они воинами родились, они увидели, что они воины. И поэтому сегодня они во время войны должны свой дом защищать».

Досрочное снятие судимостей за заслуги на фронте было одним из обещаний, данных Пригожиным заключенным в ходе их вербовки. А в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о мобилизации, отменяющие запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений. Хотя набор заключенных на фронт в Украину начался гораздо раньше подписания поправок. Как следует из заявления Пригожина, как минимум полгода назад.

Тем не менее, несмотря на демонстрацию «привлекательности» для осужденных по тяжелым статьям попытать счастья на фронте, сколько-нибудь серьезными продвижениями ни ЧВК Вагнера, ни кадровые российские части похвастаться не могут. Украинские военные удерживают позиции и отвергают предложения Москвы о перемирии. С подобным предложением, в частности, выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвав объявить «рождественское перемирие» с Украиной с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В своем обращении патриарх попросил прекратить огонь, «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».

Из Киева ответил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который в Twitter назвал заявление Кирилла, открыто поддерживающего российскую агрессию, «циничной ловушкой» и «пропагандой»:

«РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды».

Тем не менее перспектива мирных переговоров не кажется недостижимой президенту Турции. Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой:

«Сегодня утром у меня был телефонный разговор с г-ном Путиным. Мы подробно обсудили российско-украинскую войну. Мы также говорили о том, что мы можем сделать в регионе, и оценили турецко-российские отношения. Скоро я позвоню г-ну Зеленскому. В ходе разговора мы обсудим наши переговоры с г-ном Путиным и то, как мы можем поставить российско-украинские отношения на более мягкую почву. Также поговорим о зерновом коридоре, проблемах аммиака и удобрений».

Впрочем, как говорится в сообщении Кремля, Путин назвал Эрдогану условия для мирного процесса. Среди них – выполнение Киевом всех требований Москвы и признание «новых территориальных реалий».

Нежелание главы Кремля завершить войну констатируют и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки амбиций и решимости Владимира Путина в его войне с Украиной. По словам Столтенберга, Путин и его Россия показали свою готовность мириться с потерями и страданиями:

«Украинские силы нанесли российским войскам большие потери, но в то же время мы видим, что Россия мобилизовала много новых солдат – около 200 000 – и что они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания. Они усердно работают, чтобы получить больше боеприпасов. И, что более существенно, нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что недооценивать Россию опасно».

По словам генсека НАТО, Западу необходимо вкладывать больше средств в собственную безопасность, обучать солдат и производить вооружения. А на это необходимы серьезные суммы. То есть членам альянса стоит задуматься о том, чтобы на практике увеличить оборонные бюджеты.

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