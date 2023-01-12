Дети российских силовиков отдыхают за границей во время войны – The Insider

Дети попавших под санкции чиновников, силовиков и парламентариев продолжают посещать страны НАТО и Евросоюза, выяснил The Insider. Среди популярных направлений для отдыха путешественников, отцы которых ведут войну с Украиной, оказались также Дубай, Бали, Мальдивы и Сейшелы.

Дочь министра обороны Сергея Шойгу на новогодние каникулы отправилась в Дубай. Фото с Ксенией Шойгу во время отдыха в ОАЭ опубликовал её муж, блогер Алексей Столяров. The Insider вычислил отель, в котором остановилась пара. Это Caesars Palace Dubai. Отдых здесь им должен был обойтись как минимум в 500 тысяч рублей.

11 января «Эхо Кавказа» передавало, что фото с Ксенией Шойгу опубликовал и депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко. Его отдыхом за границей возмутился первый вице-спикер российского Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, дочь которого также часто бывает за границей.

Летом 2021 года, когда сенатор Владимира Джабаров, разоблачал «проамериканскую» оппозицию России, его сын путешествовал по Америке. Джабаров-младший вместе со своей супругой (как минимум, гражданской) Софьей Челоянц отдыхал в Калифорнии. Побывал, в частности, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Сын Джабарова, в отличие от отца, в санкционные списки не внесен. И поэтому продолжает ездить в страны Запада. В своем Instagram во время войны он публиковал снимки из Швеции и Норвегии. Также Александр за последние месяцы успел побывать в Турции и Дубае.

«Маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника – Республики Беларусь», – заявлял директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин летом этого года. Этим же летом его дочь Вероника отправилась на отдых в Турцию, страну НАТО. Перед Новым годом дочь Нарышкина отправилась на Бали. Остановились они вместе с подругой в отеле AYANA Resort Bali, где одна ночь стоила больше $500.

The Insider нашел среди политической и военной элиты одного человека, близкие которого предпочитают отдых в Крыму. Это глава Генштаба Валерий Герасимов. Судя по фото из соцсети невестки главы Генштаба, она любит отдыхать в Крыму.