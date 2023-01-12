Захарова советует властям Армении не «заниматься схоластикой»

Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарову, в частности, попросили прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности армянской стороны подписать мирный документ на основе российских предложений.

В опубликованном на официальном сайте МИД РФ ответе Захарова, в частности, заявила: «Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся. В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого «комплексного решения» конфликта, продвигаемого Западом».

По словам Захаровой, согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года «коренным образом изменило логику переговорного процесса».

«В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном», – заявила официальный представитель МИД РФ.

«Хотели бы также напомнить, что на 23 декабря 2022 г. в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Согласие на нее дали лидеры двух стран. К ее проведению все было подготовлено. Но именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе», – заявила Мария Захарова.

Схоластика – господствующее направление средневековой философии; формальное знание, оторванное от жизни и практики, бесплодное умствование.

Отметим, что сегодня же премьер-министр Армении заявил, что между непризнанным Нагорным Карабахом и Азербайджаном должен начаться политический разговор.

«Наши партнеры в Нагорном Карабахе не должны позволять никому обвинять их в том, что они срывают конструктивный разговор или делают его невозможным», – сказал он.

Никол Пашинян подчеркнул, что закрытие Лачинского коридора является провокацией, конечной целью которой является новая военная эскалация.

«Шаги, которые желательны для тех, кто разрабатывает сценарий военной эскалации, не должны быть реализованы», – добавил Никол Пашинян.