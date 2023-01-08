ПРАГА---От 60 до 100 человек, по разным данным, были задержаны сегодня на митинге у российской военной базы в армянском городе Гюмри. Об этом сообщили организаторы акции – политическое движение «Национальный демократический полюс». Демонстранты с транспарантами «Блокада во имя разблокирования» перекрыли дорогу к базе и потребовали, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору в самопровозглашенном Нагорном Карабахе (армянское название – Арцах). Демонстранты заявили, что готовы объявить российских миротворцев оккупантами, если те не предпримут активных действий. Прокомментировать эти события и все, что с ними связано, «Эхо Кавказа» попросило армянского политолога Макаэла Золяна.

– Микаэл, скажите, пожалуйста, что вам известно о сегодняшних событиях в Гюмри, – может быть, какие-то подробности, о которых мы еще не знаем?

– Я думаю, что то, что было в новостях, – основная информация. Здесь важно то, что это, скорее, символическое событие, это такой жест отчаяния в связи с тем, что происходит в Карабахе, точнее, Лачинском коридоре, и в Армении это воспринимается так, что российские миротворцы не делают свою работу. Понятно, что основная инициатива исходит от Азербайджана, но если бы российские миротворцы серьезно относились к своим обязанностям, то этого не было бы, – есть такое восприятие в армянском обществе. И вот эта акция, которая сегодня состоялась, – это выражение вот этих настроений.

– А насколько правомерны требования демонстрантов к российским миротворцам? В полномочия последних входит восстановление движения по Лачинскому коридору?

– Это одна из основных функций российских миротворческих сил: Лачинский коридор прописан в соглашении от 9 ноября, и там как бы связь между Карабахом и Арменией через Лачинский коридор – это одно из положений соглашения, т.е. если это не выполняется, значит, и все остальное там может не выполняться. В принципе, эта дорога – это условия существования армян в Нагорном Карабахе, если эта дорога будет закрыта или будет контролироваться Азербайджаном, а не миротворцами, если они не смогут обеспечить проход по этой дороге, то это означает, что армяне, которые живут в Нагорном Карабахе, просто не смогут там жить дальше. Поэтому это очень серьезная проблема.

– То, что российские миротворцы бездействуют, – часть какой игры?

Если Россия не в состоянии выполнять те функции, которые она на себя взяла, тогда непонятно, зачем Армении продолжать т.н. стратегические отношения

– Я думаю, здесь дело в том, что из-за событий, связанных с войной в Украине, Россия сейчас оказалась в своего рода зависимости от Турции и Азербайджана. То есть Турция и Азербайджан больше нужны России, чем Армения, поэтому Россия не хочет идти на какие-то шаги, которые могут повлиять на отношения с Турцией и Азербайджаном, а как бы на интересы Армении, тем более, армян в Нагорном Карабахе, у России не остается каких-то ресурсов для того, чтобы об этом думать. Поэтому, я думаю, то, что там происходит, – это результат слабости России, но в то же время и результат того, что Россия как бы играет вот в такую прагматичную игру, где интересы важнее каких-то принципов и тех обязательств, которые Россия взяла на себя. И вот эта акция, которая прошла в Армении, мне кажется, это попытка как-то обратить внимание и международного сообщества, и самой России на то, что, в конце концов, если Россия не в состоянии выполнять те функции, которые она на себя взяла, тогда непонятно, зачем Армении продолжать т.н. стратегические отношения, или как Россия может продолжать играть ту роль, которую она взяла на себя в карабахском конфликте. Но здесь, конечно, нужно учитывать, что организаторы этой акции – это не какая-то мейнстримная политическая сила, а это сила, которая не представлена в парламенте…

– …Да, как раз я хотела у вас спросить, какое место в армянской политике занимает это движение – «Национальный демократический полюс», – какой поддержкой оно пользуется среди населения?

Они говорят о России как о колониальной империи и говорят об освобождении Армении от России

– Это не очень большая политическая сила. Если вы помните, в 2016 году был захват здания полиции и потом столкновения, – так вот, это те люди, та группа, которая тогда организовала эти события, и это люди, которые выступают с, так сказать, антиколониальных позиций. Они говорят о России как о колониальной империи и говорят об освобождении Армении от России. У них очень прозападная позиция, которая одновременно сочетается с такой максималистской позицией по карабахскому вопросу и по армяно-турецким отношениям.

– Какая у них поддержка?

– Ну, смотрите: они не попали в парламент, у них, в принципе, если говорить об электоральной поддержке, то у них пара процентов – это не какая-то большая партия, у нее относительно мало сторонников, но именно то, что они говорят про сегодняшнюю ситуацию, – вот в этом вопросе, я думаю, достаточно много людей в Армении разделяют эти позиции. То есть как бы с этой партией, наверное, мало кто себя идентифицирует, но именно в этом вопросе те позиции, которые они сейчас представляют, думаю, достаточно широко в обществе разделяются.

– Поправьте меня, если я не права: сам глава правительства Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в бездействии. Как тогда объяснить в этом случае эти задержания?

– Я думаю, эти задержания просто как бы, знаете… сами участники протеста прекрасно понимали, что переходят какую-то черту, после которой полиция должна будет провести задержания. Но это тоже такой как бы осознанный шаг, направленный на то, чтобы вызвать больший резонанс. И в этом плане в Армении бывает много протестов и много задержаний, но это обычно не приводит к каким-то последствиям для участников.

– И как с ними поступят сейчас?

В Армении уже терпение истощается, потому что почти месяц продолжается блокада Карабаха, и не совсем понятно, что можно сделать

– Их судьба сложится так, что через несколько часов они пойдут домой. Это не Россия, здесь все происходит более или менее по закону. Насколько я понимаю, там была попытка перекрыть дорогу к российской базе, и, видимо, полицейские посчитали, что это уже нарушение общественного порядка. Но это не будет иметь никаких последствий для тех, кто задержан, и я абсолютно уверен, что все они будут отпущены, и завтра будут продолжать протестовать – может быть, там же или в другом месте. Поэтому, я думаю, тот факт, что произошли эти задержания, и то, что участники протеста пошли на радикальные шаги, говорит о том, что в Армении уже терпение истощается, потому что почти месяц продолжается блокада Карабаха, и не совсем понятно, что можно сделать. Поэтому, конечно, эмоции сейчас очень сильны, и люди пытаются хоть что-то сделать, хоть как-то повлиять на эту ситуацию. В том числе, это приводит вот к таким событиям.

– И каковы перспективы решения всей этой ситуации, которая сложилась с перекрытием Лачинской дороги?

Если будет какое-то решительное давление со стороны западных стран, я думаю, Азербайджан будет вынужден открыть эту дорогу, рано или поздно

– Знаете, здесь, да, какой-то тупик, потому что, с одной стороны, понятно, что Азербайджан просто так не откажется от этого, потому что никаких уступок до сих пор они не получили, а просто так открыть дорогу – это означает признать свое поражение, поэтому, я думаю, Азербайджан будет продолжать эту блокаду. Российские миротворцы, как мы видим, не в состоянии что-то сделать, хотя мы понимаем, что если бы такая акция была где-нибудь в России, то явно российская полиция за несколько часов решила бы эту проблему. И самые разные технологии есть для этого, просто сейчас Россия не готова их применять. И здесь остается другой вариант, что может вмешаться международное сообщество, и здесь как бы уже больше речь идет о западных странах, потому что Азербайджан больше зависит от западных стран, в конце концов, чем от России, потому что там газовые контракты и т.д. Поэтому если будет какое-то решительное давление со стороны западных стран, я думаю, Азербайджан будет вынужден открыть эту дорогу, рано или поздно, хотя, наверное, будут какие-то сообщения о каких-то частичных уступках, возможно, для того, чтобы помочь (Ильхаму) Алиеву как бы сохранить лицо. А если со стороны западных стран не будет какого-то давления, то эта ситуация может продолжаться достаточно долго и может привести к гуманитарной катастрофе в Карабахе.

– Какую роль в этих событиях может играть госминистр НКР Рубен Варданян? Или это могло все происходить без его, так сказать, участия?

– На этот счет есть очень много теорий заговоров, поэтому я не хочу входить в эту сферу. Но, возможно, его назначение послужило каким-то таким триггером для азербайджанской стороны, потому что он все-таки достаточно видная фигура, и фактически через него у карабахцев появилась какая-то возможность обращаться к международному сообществу, к общественности. Он появился в медиа сразу после того, как стал госминистром, его стали приглашать на интервью и т.д., и, наверное, Азербайджану это не очень понравилось, потому что это ломало какую-то картину, что там какие-то непонятные сепаратисты и военные преступники, с которыми не имеет смысла говорить.

– Баку открыто хочет, чтобы его убрали из Нагорного Карабаха, насколько я знаю...

Есть версия, что все это вызвано именно назначением Рубена Варданяна, и как бы на самом деле основное требование Азербайджана – это снять Рубена Варданяна

– Да, потому что, я думаю, он достаточно серьезная фигура и как бы просто так его игнорировать не получится. Поэтому одна из версий – вот, я говорил, что есть много конспирологических версий, я не могу их подтвердить или опровергнуть, но есть версия, что все это вызвано именно назначением Рубена Варданяна, и как бы на самом деле основное требование Азербайджана – это снять Рубена Варданяна. Но насколько это действительно так, – я, конечно, не могу сейчас дать свою оценку.

– И еще: президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян накануне освободил от должности секретаря Совбеза Виталия Баласаняна. У этого может быть какая-то связь с сегодняшними событиями?

– Конечно, скорее всего, какая-то связь есть, но какая именно, – опять-таки мы можем только гадать, потому что эти процессы не очень открыты. Возможно, это связано с тем, что Баласанян сказал, что он решит эту ситуацию, и ему это не удалось решить. Это один вариант. Другой вариант, что это определенная уступка Азербайджану, поскольку Баласанян – военный генерал, участвовал в первой войне, и его в Азербайджане тоже не очень любят. Но против этого варианта говорит тот факт, что за последние месяцы достаточно много было ситуаций, когда вели переговоры азербайджанцы с карабахцами, и именно Баласанян их вел. Это было не публично, но известно, что именно Баласанян в некоторых ситуациях вел переговоры с Азербайджаном. Поэтому, насколько это действительно какая-то уступка Азербайджану или результат каких-то просто разборов внутренних полетов, – я все-таки склоняюсь к первой версии, но, в принципе, и второе тоже возможно.

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