Недавно, просматривая, как привык, новые поступления на сайте «Абхазская интернет-библиотека», или «Апснытека» (для них там есть отдельная страница), обратил внимание на одну из новинок – первый номер печатного альманаха «Нестор».

Неожиданными тут оказались два момента. Первый – это появление в Абхазии нового периодического издания, выходящего в бумажной версии. Сейчас, как известно, наступил период, когда, наоборот, в условиях ограниченных тиражей в республике и перехода большинства прежних читателей на чтение СМИ в интернете газетная периодика вынуждена отказываться от выпуска номеров в бумажных версиях и полностью переходить на электронные версии изданий.

Так еще лет пять назад сделала «Нужная газета», три года назад – «Чегемская правда», а в конце декабря прошлого года – и «Эхо Абхазии», опубликовав в предновогоднем номере «Прощальное слово читателям бумажной версии «ЭА». Но есть события, которые выбиваются из общего течения. Так, в начале прошлого года «Эхо Кавказа» рассказывало о начавшей выходить в бумажной версии полноцветной газете «Независимая республика» (главный редактор Юрий Кураскуа). Она, кстати, продолжает выпускаться и сейчас, вышло уже 29 номеров…

Второй момент – необычное название. Впрочем, когда я увидел аннотацию: «Нестор» – альманах Историко-мемориального музея Н. А. Лакоба, в котором публикуются историко-публицистические материалы по абхазской тематике, в основном, 20–30-х гг. ХХ века», а также нашел в оглавлении ряд публикаций заместителя директора музея, известного историка Станислава Лакоба, то все, как говорится, стало на свои места. Ведь у Станислава Зосимовича, знаю, накоплен богатейший материал как об одной из знаковых фигур всей многовековой истории абхазского народа Несторе Лакоба, так и о других деятелях его эпохи. Ну, и наконец, он, а также администратор сайта «Апснытека» Алексей Дбар являются редакторами издания.

Сегодня мы поговорили со Станиславом, и он начал с того, что в названии альманаха отражено имя не только этого выдающего политического и государственного деятеля Абхазии прошлого века, которым, кстати, уже в нашем веке в Абхазии стали часто называть новорожденных мальчиков, но и жившего тысячелетием раньше на Руси Нестора-летописца. Я продолжил эту тему:

«Ты сейчас про Нестора-летописца заговорил, и я вспомнил… Вот сейчас набираю в поисковике Яндекса «Альманах «Нестор», чтобы найти его и освежить в памяти его содержание, и там действительно на какой-то седьмой-восьмой позиции появляется «Нестор-летописец».

– Да, то есть чисто историческое издание мы решили сделать.

– Как пришла в голову эта идея? Наверняка это задумка твоя была.

– Нет. Я бы не сказал. Вот там же упоминается еще и Алексей Дбар. По сути, именно он предложил сделать вот такую как бы библиотеку историко-мемориального музея Нестора Лакоба. Мы решили сделать в общем-то несколько изданий. Одно издание – это будет альманах. В год, может быть, несколько номеров… ну, как получится. Многое упирается тут в финансирование. И второе – решили издавать небольшие работы, опубликованные в свое время, в двадцатые – тридцатые годы, но малоизвестные. Например, мы издали такую работу – «Абхазия», историко-политический очерк известного востоковеда Гурко-Кряжина. Она была издана впервые в 1926 году в Москве Институтом Востоковедения. Переиздали тоже отдельной брошюрой. И вот в конце прошлого года, 2022-го, вышли два этих издания – «Абхазия» Гурко-Кряжина и альманах «Нестор», в который вошли воспоминания, документы, неизвестные письма, забытые имена. Ну, он получился такой историко-литературный, можно сказать, потому что там приводятся и воспоминания Надежды Мандельштам об Абхазии, жены Исаака Бабеля, тоже, естественно, об Абхазии, о Несторе. Потом письма Константина Мачавариани, известного исследователя нашего, Нестору Лакоба. Много других документов опубликовано. В частности, очень интересные воспоминания опубликованы Изольдой Александровной Званбая-Капба. Это супруга Энвера Эрастовича Капба, известного в Абхазии человека, которая являлась родственницей братьев известных, легендарных Эмхаа, Эмухвари. Историю этой семьи рассказывает, и других семей».

На вопрос о том, на какой полиграфической базе выходил альманах, профессор Лакоба ответил:

«Полиграфическая база – «Диграфик», есть такое издательство. Частное издательство. Это в Сухуме, культурный центр «Абаза». Там Стелла Садзба, она занималась».

Сейчас уже немало лет экспонаты музея Нестора Лакоба временно размещаются на одном из этажей Государственного музея Абхазии. Ну, а когда само здание музея, в особняке, где жил когда-то Нестор Аполлонович, после ремонта вновь примет посетителей? Станислав говорит:

«Если все нормально будет, в этом году должны завершить ремонт.

– А я даже думал, что в начале года. Не получается?

– Но там же надо еще экспозицию делать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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