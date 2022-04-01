Юрий Кураскуа: «Страшно – когда руководитель издания берет под козырек»

На фоне того, что бумажные версии газет в современном мире интернета и социальных сетей нередко прекращают выпуск, в Абхазии в феврале начала вдруг выходить новая – «Независимая республика». Беседуем с ее главным редактором Юрием Кураскуа.

Первым вопросом повестки дня состоявшегося вчера заседания президиума Союза журналистов Абхазии значились изменения в составе этого руководящего органа СЖА, избранного в ноябре прошлого года на съезде Союза. Дело в том, что за прошедшее время свои должности покинули главные редакторы государственных газет «Апсны» и «Республика Абхазия», входившие в президиум «по статусу». Но по предложению председателя Союза журналистов Руслана Хашига рассмотрение этого вопроса было отложено, так как за четыре прошедших месяца новые редакторы так и не были назначены. (Номера газет выходят за подписью и.о., причем один из них, как говорят, категорически не хочет становиться редактором.)

Тем не менее на заседании завязался довольно долгий разговор о том, принесло ли на сегодня какую-то пользу создание республиканского государственного учреждения (РГУ) «Апснымедиа» – холдинга, включающего в себя две названные газеты и ГИА «Апсныпресс», о чем «Эхо Кавказа» рассказывало 9 декабря прошлого года. Некоторые говорили, что положительным результатом является создание общей бухгалтерии, избавляющей руководство этих СМИ от занятия финансово-хозяйственными вопросами. Другие увидели здесь неоправданное понижение статуса СМИ. Если, скажем, когда-то вопросы назначения или освобождения от должности руководителей республиканских государственных СМИ решались на уровне президента или премьера, то теперь они перешли в ведение госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию, гендиректора РГУ «Апснымедиа».

Что касается освобождения от должности редакторов «Апспы» и «Республики Абхазия», то в первом случае оно прошло совершенно безболезненно (поэт Энвер Ажиба и не жаждал выпускать газету и с удовольствием, говорят, перешел на гораздо более спокойную работу в АбИГИ), а вот во втором получилось иначе. И вот спустя несколько недель в журналистском сообществе распространился слух, что Юрий Кураскуа (говорили, что ему предлагали остаться в «РА» заместителем редактора, но он отказался) начал выпускать свою, негосударственную газету – «Независимая республика». Прямо скажем, у людей, имеющих представление о газетном рынке в Абхазии, если о таком еще можно говорить, это вызвало удивление, переходящее в недоумение. Как прокомментировал один: «Безумству храбрых поем мы песню». И вот почему…

Когда-то, лет двадцать назад, все новые независимые газеты (в бумажной, естественно, версии) в Абхазии росли как грибы после дождя. Плюс к этому редкое сочетание благоприятных факторов позволяло некоторым из них, на удивление коллегам из стран и регионов с гораздо большим населением, выходить на самофинансировании и самоокупаемости, что было тогда вполне достижимо при тираже около трех тысяч экземпляров. Но те времена давно прошли. Прошли и те времена, когда политики, стремящиеся во власть, брали на себя финансовое содержание редакций. Сейчас оно никому не надо, так как в силу комплекса причин, среди которых главная – интернет и соцсети, тиражи бумажных версий газет упали до мизерных цифр, некоторые популярные в Абхазии газеты и вовсе уже несколько лет выходят только в электронных версиях, превратившись, по сути, в интернет-издания…

Решил разгадать эту загадку в беседе с самим Кураскуа. На днях мы говорили с ним по телефону около часа. Начал он издалека, со своих мыслей о работе в государственном издании около тридцати лет, в том числе в последние почти десяток лет – руководителем. Вот несколько коротких фрагментов из его рассказа:

«Быть газетой правительства и государства – это не страшно. Страшно – когда руководитель издания берет под козырек и делает газету «причесанной». Я же такие вещи в журналистике никогда не приветствовал. У нас много было оппозиционных движений, разных. Потом они приходили к власти, потом снова уходили в оппозицию… И слышались голоса такие: «Что такое? Закрыты дороги в государственные СМИ! Не можем нигде свое сказать». Больше это, конечно, в адрес телевидения звучало. И вот когда я был руководителем газеты, решил немножко изменить редакционную политику. Да, это государственная газета, но она существует не только для президентов, депутатов, членов правительства, но любой человек, который хочет поднять какую-то проблему, имеет право это сделать. И всем я говорил одно и то же: «Вы только матом не ругайтесь, не унижайте человека в своих выступлениях. А про проблему говорите». И вот, будучи в оппозиции, меня хвалили, а когда приходили к власти, говорили: «А почему ты такие вещи печатаешь?» И так бывало при Анквабе, Хаджимба, Бжания. Я им говорил: «А вспомните время, когда вам слова не давали сказать на телевидении, в прессе!»

В правительстве давно хотели поднять работу государственных газет на более высокий качественный уровень. В самих редакциях тоже. Но как это сделать? Кураскуа вспоминает, как ему говорили:

«Вот есть у вас везде, имеется в виду – в трех структурах РГУ, есть люди, которые еще с советских времен работают. Надо их переводить на контракты, пусть пишут, но надо молодежь привлекать. Я сказал: «Вы что, молодежь пойдет сюда работать на четыре-пять тысяч рублей зарплаты? И тысячу-полторы в месяц гонорара? Они никогда не придут. Это раз. Во-вторых, вы хотите разогнать на первый взгляд и старичков, может быть, но они с удовольствием на работу ходят, а самое главное – создают газету, у них и опыта, и энергии еще вполне хватает. А что касается меня как главного редактора, то государство в любой момент может заменить меня более подходящим».

Но меня, говорит Юрий Артемович, начинали убеждать (он не хотел называть персоналии), что, мол, я, мой опыт очень нужны газете… Однако все изменилось в конце прошлого года, когда его стали убеждать уйти, но не хотели формулировать причины, а добровольно уходить он отказывался. В конце концов, принесли распоряжение, в котором его освобождали от должности по возрасту. Да, говорит Кураскуа, я уже давно пенсионного возраста, но еще полон сил и энергии. Он действительно обладатель черного пояса по каратэ и много лет занимается с юными каратистами. Но оспаривать это увольнение он посчитал бессмысленным:

«Один человек сказал: «Ничего, Юра, не переживай. Ты почувствуешь, какую ты свободу приобрел. Во всяком случае, ты спать будешь спокойно, чувствовать себя спокойно. Вспомнишь меня». И сейчас я его вспоминаю. Точно сказал».

Но при этом он взялся за выпуск газеты – цветной, как давно мечтал, на восьми полосах формата А8. Некоторым напомнив героя советской кинокомедии «Старики-разбойники», уволенного с работы из уголовного розыска после проводов на пенсию, но решившего доказать свой профессионализм. Тираж газеты, конечно, маленький. И, конечно, выпуск ее убыточен. О средствах на выпуск Кураскуа говорит так:

«Когда человека прошу помочь мне на месяц, два месяца и так далее, вот таких нахожу, но нас при этом не связывают никакие обязательства. «Спасибо большое – и все». Рассылаю электронную версию моим знакомым, друзьям и родственникам, которые мне за это платят. Если далеко, они через родственников в Абхазии мне платят. Если живут в России, переводят деньги по карте. Получают сегодня эту газету в Канаде, Германии, Греции, Адыгее, Черкесске, Краснодаре, Ростове, Санкт-Петербурге, Москве».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия