Ураган на западе Грузии: в Ланчхути под упавшим деревом погиб водитель машины

Один человек погиб сегодня утром в Ланчхутском муниципалитете в машине, на которую упало дерево, вырванное с корнем порывом ветра.

Трагедия произошла в селе Леса, на трассе Самтредиа-Григолети, подтвердили в муниципалитете. За рулем был молодой человек, который направлялся из Батуми в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».

В машине находились еще трое человек – они отказались от госпитализации, передает грузинская служба Радио Свобода.

Ураган бушует на западе Грузии более трех суток. Повреждены жилые дома и общественные здания, опоры электропередач. Часть населенных пунктов обесточена и отключена от подачи водоснабжения.

В регионе Имерети снесены крыши более 500 домов. В 135 селах нет электричества, поврежден магистральный газопровод, десятки автомобилей искорежены упавшими деревьями.В самом Кутаиси тысячи абонентов остались без воды.

В Гурии повреждены более 100 домов, церкви и школы. Из строя вышли линии электропередач, здесь также проблемы с подачей газа.

В Самегрело – Земо Сванети после урагана придется восстанавливать более 600 частных домов, более 30 жилых корпусов. Повреждены крыши детских садов, школ, клиник и административных зданий. Без электричества около ста сел.

Синоптики обещают, что ветер начнет стихать в ближайшие часы.

В ряде муниципалитетов проблемы возникли из-за сильного снегопада.