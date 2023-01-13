Елка для украинцев. Новый год в Тбилиси на фоне войны

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Виктория Микиша и Денис Погребной в России были журналистами и время от времени подрабатывали аниматорами на детских новогодних праздниках. Этой зимой они оба оказались в Грузии: Микиша уехала из России сразу после начала войны, Погребной – в декабре, после того как его допросили сотрудники ФСБ. Когда приблизились новогодние праздники, они решили устраивать небольшие представления для украинских детей из семей, бежавших от войны в Грузию. Журналисты сомневались поначалу, что украинцы захотят иметь дело с русским Дедом Морозом, но неожиданно оказалось, что желающих очень много. Беженцам, у которых порой не хватает денег на подарки детям, новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой напоминает об утраченной мирной жизни. Их рассказы – в фильме «Елка для украинцев» документального проекта «Признаки жизни».