В Грузии сегодня отмечают День государственного флага

В Грузии сегодня, 14 января, отмечают День государственного флага. Традиционно в этот день в разных городах страны проходят автомобильные шествия с флагами, флаги вывешивают с окон и балконов жилых домов и госучреждений, пишет агентство «Новости-Грузия».

Флаг Грузии представляет собой композицию из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.

Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «Революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.

С XII века различные источники сообщали в основном о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.

Грузинский флаг с пятью крестами по древности занимает второе место в мире после флага Дании. Изображение грузинского флага – белого полотнища с красными крестами, также встречается на итальянских и испанских картах XIV века.

В 2003 году красно-белый флаг с болнисскими крестами стал партийным флагом политической оппозиции - партии «Единое национальное движение», выступавшей против президента Эдуарда Шеварднадзе. Лидером партии был бывший министр юстиции Михаил Саакашвили, ставший впоследствии третьим президентом Грузии.

После «Революции роз» 23 ноября 2003 года, министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа.