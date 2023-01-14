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В Грузии сегодня отмечают День государственного флага
В Грузии сегодня, 14 января, отмечают День государственного флага. Традиционно в этот день в разных городах страны проходят автомобильные шествия с флагами, флаги вывешивают с окон и балконов жилых домов и госучреждений, пишет агентство «Новости-Грузия».
Флаг Грузии представляет собой композицию из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.
Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «Революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.
С XII века различные источники сообщали в основном о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.
Грузинский флаг с пятью крестами по древности занимает второе место в мире после флага Дании. Изображение грузинского флага – белого полотнища с красными крестами, также встречается на итальянских и испанских картах XIV века.
В 2003 году красно-белый флаг с болнисскими крестами стал партийным флагом политической оппозиции - партии «Единое национальное движение», выступавшей против президента Эдуарда Шеварднадзе. Лидером партии был бывший министр юстиции Михаил Саакашвили, ставший впоследствии третьим президентом Грузии.
После «Революции роз» 23 ноября 2003 года, министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа.
Другие новости дня
Bild: министр обороны Германии собирается подать в отставку
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение уйти в отставку, сообщает Bild со ссылкой на источники.
Инициатива отказаться от должности исходит от Ламбрехт, а не от канцелярии, говорится в публикации. Сейчас решается вопрос о точной дате отставки и обсуждается кандидатура преемника.
Представитель Министерства обороны страны в ответ на запрос РИА «Новости» заявил, что информация об отставке Ламбрехт является слухами, которые ведомство не будет комментировать. Сама Ламбрехт пока не делала никаких публичных заявлений по поводу своей отставки.
Bild отмечает, что в последнее время Ламбрехт часто подвергалась критике. В частности, ее упрекали за недостаточную поддержку Киева.
МАГАТЭ установит постоянные миссии на всех АЭС Украины
Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что со следующей недели на всех атомных электростанциях Украины будут постоянно находиться эксперты МАГАТЭ. Он намерен сам посетить их все, чтобы запустить работу миссий.
В каждой из миссий будут работать по два международных эксперта. Ранее постоянное присутствие МАГАТЭ поддерживалось только на Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских сил: там работают четыре специалиста ведомства.
Сотрудники МАГАТЭ - эксперты по ядерной безопасности - будут следить за ситуацией на электростанциях, за состоянием их оборудования, оценивать возможные риски, оказывать персоналу техническую поддержку и информировать штаб-квартиру ведомства о положении дел.
«Впереди второй год этой трагической войны, и мы будем по-прежнему прикладывать все силы, чтобы избежать опасности серьезных атомных аварий, которые принесли бы еще больше разрушения и страданий Украине, и не только ей», - сказал Гросси.
В ходе своего визита в Украину на следующей неделе глава МАГАТЭ намерен встретиться в представителями правительства и обсудить перспективы создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. Затем, по его заявлению, он намерен посетить Россию и провести переговоры с российскими чиновниками. Он выражал надежду, что сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встречи с Гросси в рабочем графике Путина пока нет.
- В Украине работают пять атомных электростанций: Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская, частично выведенная из эксплуатации Чернобыльская и Запорожская (сейчас под контролем России). На 2021 год они вырабатывали 55% всего электричества страны.
- После начала военного вторжения России в Украину станции подвергаются артиллерийским обстрелам. МАГАТЭ и мировое сообщество многократно выражали беспокойство, что обстрелы могут привести к авариям с утечками радиации.
На газопроводе Литва – Латвия произошел взрыв
В Литве в пятницу произошел взрыв на магистральном газопроводе, соединяющем Литву и Латвию. Возник сильный пожар, пламя достигает 50 метров высоты. На месте происшествия работают пожарные. Близлежащая деревня, в которой проживает около 200 человек, эвакуирована. Причины взрыва пока неясны.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщает литовский оператор газовых сетей Amber Grid, в этом месте газотранспортная система состоит из двух параллельных газопроводов. Подача газа по поврежденной взрывом ветке прекращена, вторая продолжает функционировать в обычном режиме, поэтому газоснабжение потребителей не пострадало.
Глава Amber Grid Немунас Бикниус заявил, что первичный осмотр не выявил признаков диверсии, однако полную картину произошедшего установят в ходе расследования.
В Бердянске взорван автомобиль главы российской администрации
В городе Бердянске в подконтрольной России части Запорожской области вечером в пятницу был взорван автомобиль главы назначенной Россией военно-городской администрации Алексея Кичигина. Об этом сообщил представитель российской администрации области Владимир Рогов. Предполагаемая причина взрыва – теракт. Кичигин успел заметить подозрительный предмет на днище машины и отойти. Он не пострадал.
По сообщению Рогова, мощность взрывного устройства составила около 1 килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
- В начале сентября в Бердянске был взорван автомобиль назначенного Россией военного коменданта города Артема Бардина. Бардин умер в больнице от полученных травм.
- На контролируемых Россией территориях Украины регулярно происходят покушения на назначенных Москвой чиновников, многие из них были убиты. Россия обвиняет в этом Украину, Киев официально на себя ответственности не берет.
Доброволец из «Ахмата» рассказал о преступлениях кадыровцев на войне
Бойцы чеченского подразделения «Ахмат» зарабатывают деньги на войне в Украине, дискриминируют вступивших в его ряды представителей других национальностей, занимаются мародерством и незаконным удержанием людей, заявил записавшийся в добровольцы в Гудермесе 26-летний пекарь из Астрахани Андрей Панченко, пишет Кавказ.Реалии.
В телеграм-канале Панченко рассказал о своем опыте службы в чеченском подразделении «Ахмат». По его словам, он дважды отправлялся на войну в Украину - весной и осенью 2022 года. Панченко присутствует на видео из телеграм-канала главы Чечни Рамзана Кадырова, обратил внимание сайт «Верстка».
Панченко указывает, что в Чечне перепродают добровольцам по завышенным ценам амуницию и медикаменты. По его словам, весной его группа была отправлена на войну «без касок, бронежилетов и без снабжения медикаментами» - их предлагалось купить в лагере подготовки в Гудермесе.
Во время командировки в Украину 90 процентов жителей Чечни и Ингушетии, входящих в подразделение, не отправляли в боевые выезды и отдельно помечали в листке о личном составе, пишет он, публикуя предполагаемое фото документа.
«Ведь их считали и берегли, а когда требовалось «лицо» группы, в тот момент их и привлекали. Из тыла приходили победители всех соревнований по спецназу и в полном обмундировании снимали видео о том, какие они воины, от которых бежит противник», - написал Панченко.
В другом посте он заявляет, что был свидетелем того, как военные из Чечни занимались «мародерством, угонами, торговлей оружием и даже незаконным лишением свободы иных лиц».
«Так, например, один из спецназовцев полка Кадырова рассказал мне ещё весной о том, что они оставили себе на «хозяйственные нужды» вражескую снайпершу, которая им стирает, убирает и, кто знает, зачем она им еще и сколько пленных не прошли по бумагам, а находятся на «подобных нуждах», - написал Панченко.
Панченко добавил, что во время второй командировки его командование было не из числа чеченцев и в этот раз его «обеспечили всем необходимым».
Власти Чечни публикации Панченко не комментировали.
- Житель Челябинска Александр Воложанин в мае отправился на войну в Украину через подготовительный центр в Чечне. В личном телеграм-канале он фиксировал каждый шаг своего отряда во время захвата Северодонецка и ближайших деревень. Кавказ.Реалии изучил более 300 видеозаписей: в них подтверждены факты мародерства, принудительной мобилизации, игнорирования правил отбора кандидатов в добровольцы, а также опубликованы данные о потерях и раненых, которые власти официально не раскрывают.
- В начале войны против Украины Кадыров регулярно отчитывался о большом количестве чеченцев, готовых отправиться на войну. Осенью власти республики начали агрессивную медиакампанию против тех жителей, которые не хотят идти на войну добровольцами, – их стали обвинять в недостаточной мужественности и религиозности.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил лишать малоимущих и безработных жителей республики полагающихся им льгот, если те не готовы служить в силовых структурах. По заявлению председателя чеченского парламента Магомеда Даудова, в Аргуне согласились стать силовиками лишь трое из 188 трудоспособных мужчин. Возмущенный цифрами Кадыров назвал земляков «тунеядцами».
Сейм Польши принял резолюцию в поддержку Саакашвили
Сейм Польши принял резолюцию с призывом к властям Грузии обеспечить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили надлежащее лечение в связи с ухудшением состояния здоровья. За документ проголосовали 438 депутатов, против – 8. Один депутат воздержался, пишет SOVA.
Как сообщает «Польское радио», авторы документа, зачитанного вице-спикером Сейма Малгожатой Госевской, депутатом партии «Право и справедливость», также обратились с призывом к международному сообществу и друзьям Грузии, чтобы те проявили солидарность и настойчивость в деле спасения жизни и здоровья Саакашвили.
Польша и Литва хотят введения санкций против ядерного сектора РФ
Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения в отношении ядерного сектора России в рамках десятого пакета санкций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов двух стран. По их словам, новый пакет санкций должен быть готов к 24 февраля.
Как отмечает Reuters, Украина уже призывала ЕС ввести санкции против компании «Росатом». До сих пор эта инициатива блокировалась, в частности, Венгрией.
Польша и Литва также предлагают запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из системы SWIFT.
Кроме того, страны хотят введения ограничений против Беларуси, с помощью которой, по словам собеседников агентства, России удается обходить некоторые европейские санкции. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет новые санкции против Беларуси за помощь России в войне.
Европейские дипломаты заявили, что они снова попытаются положить конец торговле алмазами между Бельгией и Россией, а также расширят запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.
В настоящее время в санкционный список внесены около 1300 человек и 120 организаций. Ограничения распространяются на торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборону.
Индийский детский сироп от кашля запрещен к продаже в Грузии
Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности Грузии отозвало с рынка препарат Nolgripp Junior (125мг+5мг+1мг)/5мл производства компании Marion Biotech.
Решение было принято после рекомендации ВОЗ, которая распространила предупреждение о содержании в двух препаратах этого же производителя токсичных веществ — диэтиленгликоля и/или этиленгликоля. Речь идет о сиропах Dok-1 Maks и «Амбронол», передозировка при применении которых связывается со смертью минимум 20 детей в Узбекистане в прошлом году.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оба этих сиропа на грузинских рынке не продавались, однако на нем присутствовал другой препарат, под названием Nolgripp Junior.
Импортерам и дистрибьюторам предписано прекратить продажу препарата, отозвать его с рынка и предоставить информацию о принятых мерах агентству Минздрава по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.
Индийская пресса: Армения может закупить у Дели системы ПВО
По утверждению индийской прессы, Армения может закупить у Дели системы ПВО. Об этом сегодня сообщил специализированный сайт Indian Defense Research Wing, отметив, что армянская сторона рассматривает возможность приобретения систем ПВО средней дальности MR-SAM индийского производства.
По данным издания, этими системами должны быть заменены находящиеся на вооружении армянской армии системы ПВО С-125 «Печора» российского производства.
По данным сайта, хотя системы MR-SAM производились совместно с Израилем, однако в случае их экспорта в Армению «специальное разрешение израильтян может и не потребоваться».
По данным Indian Defense Research Wing, радиус действия системы MR-SAM составляет 70 километров, в состав одного дивизиона входят командный пункт, локационный радар, а также мобильный ракетный комплекс.
Президент Грузии помиловала девять осужденных
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала девять осужденных. Как сообщила администрация грузинского лидера, все они сегодня же покинут тюрьмы и колонии.
Последний раз Зурабишвили подписывала акт о помиловании в конце ноября прошлого года, оно было приурочено к Дню Святого Георгия. Тогда девять человек вышли на свободу, а шестерым были сокращены сроки заключения.
Всего в прошлом году Зурабишвили помиловала около 60 человек, передает агентство «Новости-Грузия».
В Абхазии сократили часы отключения электроэнергии
С сегодняшнего дня в самопровозглашенной республике Абхазия вступил в силу новый график отключений электричества. Как сообщили в компании «Черноморэнерго», время ограничения подачи электроэнергии сокращено с четырех часов до двух часов в сутки.
По информации компании, в зависимости от ситуации в энергосистеме, возможны корректировки графика. Также не исключены локальные отключения на подстанциях вследствие перегрузки системы.
В «Черноморэнерго» говорят, что график введён из-за увеличения дефицита мощности в 165 млн. кВт/ч, как по перетоку из России, так и по линиям, питающим Абхазию от «Ингури ГЭС».
Сегодня же тему обсудили на совещании под руководством абхазского премьера Александра Анкваба. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила о том, что объем предоставляемой помощи по перетоку электроэнергии, рассчитанный на период с 1 января по 31 марта, составляет 600 млн. кВт/ч.
«Однако, при существующем росте потребления, и этот объем не компенсирует фактическое потребление. Дефицит электроэнергии образуется в результате не только изношенности передающих сетей, но и в связи с острой нехваткой запаса воды в Джварском водохранилище, уровень которого существенно ниже критически допустимого, и с заметным ростом потребления электроэнергии в результате холодов. Поэтому введение ограничений является вынужденной мерой», – сказано в сообщении пресс-службы правительства.
Кристина Озган также сообщила, ремонтные работы на линии «Ачгуара» продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время.
Ранее веерные отключения электроэнергии вводились в Абхазии в ноябре и декабре 2022 года. О снятии ограничений на подачу электроэнергии было объявлено 27 декабря.
Министерство обороны России объявило о взятии Соледара
Министерство обороны России заявило о взятии города Соледар в Донецкой области Украины. По утверждению ведомства, город был взят под контроль вечером 12 января. Украинская сторона пока официально не подтверждала потерю города, за который в последние дни велись бои.
В сообщении российского военного ведомства говорится, что Соледар – город с довоенным населением около 10 тысяч человек – «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении». Российское Минобороны утверждает, что взятие Соледара позволяет отрезать пути снабжения украинских военных в расположенном южнее более крупном городе Бахмут (в сообщении Минобороны использовано его советское название – Артёмовск), за который уже несколько месяцев идут бои.
Российское Минобороны также утверждает, что в ходе боёв «подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции противника, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон». Упоминается также о действиях авиации и артиллерии. В сообщении нет ни одного упоминания об участии в боях отрядов «ЧВК Вагнера». При этом основатель этого формирования Евгений Пригожин утверждал, что в боях за Соледар участвовали только бойцы «Вагнера». По утверждениям Пригожина, город был взят ещё 11 января.
Представитель украинского командования «Восток» Сергей Череватый заявил, что утверждения Минобороны России о взятии Соледара не соответствуют действительности, и в городе идут бои. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром в пятницу написала в телеграме, что «ночь в Соледаре была горячей», и украинские военные отражали российские атаки.
Накануне в российских телеграм-каналах публиковались видео из центра Соледара – из них следует, что он под российским контролем. Аналитики американского Института изучения войны на основании имеющихся данных пришли к выводу, что российские войска сейчас контролируют большую часть города. При этом в ISW полагают, что возможное взятие Соледара и Бахмута не даст России стратегического перевеса – главная линия обороны Украины в Донецкой области проходит восточнее.
Югоосетинский Верховный суд признал законным решение Алана Гаглоева
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отказал сотруднику МВД Марату Багаеву в удовлетворении искового заявления. Багаев требовал признать незаконным указ югоосетинского президента Алана Гаглоева. Тот отменил указ своего предшественника Анатолия Бибилова о присвоении Багаеву звания «генерал-майор милиции».
После победы на президентских выборах Алан Гаглоев поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность присвоения специальных и воинских званий, классных чинов государственной гражданской службы и иных чинов, начиная от званий уровня «полковник», «государственный советник 1-го класса» и выше за период с 1 января по 24 мая 2022 года. По итогам проверки 21 октября званий «генерал-майор милиции» были лишены Марат Багаев, Маир Гаглоев и Виталий Гассиев.
Отметим, что бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов присвоил звание генерал-майора Марату Багаеву 12 мая 2022 года – уже после того, как Бибилов признал поражение на выборах.
В Цхинвали похоронили погибшего в Украине Тамерлана Остаева
В Цхинвали простились с 21-летним жителем самопровозглашенной республики Южная Осетия Тамерланом Остаевым, погибшим на войне в Украине.
Как пишет агентство «Рес», выразить слова соболезнования родным и близким Остаева пришли сотни людей, в их числе югоосетинский лидер Алан Гаглоев, сотрудники Минобороны и представители российской 4-ой военной базы.
«Чтобы у нашего подрастающего поколения было светлое будущее, мы должны встать на защиту своей родины и победить врага. Если понадобиться, то и взрослое поколение возьмет в руки оружие. Сегодня произошла трагедия, которая коснулась не только семьи Остаевых, но и всего осетинского народа», - сказал во время траурной панихиды старший преподаватель кафедры осетинской литературы Югоосетинского госуниверситета Сергей Плиев.
По информации югоосетинского Минобороны, в рамках т.н. «специальной военной операции» Остаев воевал в составе добровольческих подразделений «Алания», «Ветераны», а также «одного из регулярных воинских подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации». Он погиб 26 сентября в селе Изюмское Харьковской области.
«Группа, в составе которой был Тамерлан, попала во вражескую засаду. Поиски тела бойца продолжались несколько месяцев», – сообщили в ведомстве.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев, Иван Елбакиев и Тамерлан Остаев.
В Чехии проходит первый тур президентских выборов
В Чехии 13 и 14 января проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Реальная борьба за выход во второй тур, по опросам и мнению большинства аналитиков, развернётся между тремя из них - это отставной генерал Пётр Павел, экономист Дануше Нерудова и бывший премьер-министр Андрей Бабиш.
Бабиш - бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Вердикт суда, по мнению ряда комментаторов, может добавить ему голосов. Ядро избирателей Бабиша - пенсионеры и люди с невысокими доходами.
Пётр Павел - кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах). Занимает жёсткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
Дануше Нерудова - экономист, бывший ректор частного университета, в случае избрания станет первой женщиной на посту президента Чехии. Её кампания нацелена главным образом на молодых избирателей, она поднимает такие темы, как образование, равные возможности для всех, права ЛГБТ. Как и Павел, выступает в поддержку Украины.
По опросам, несколько более предпочтительными видятся шансы Бабиша и Павела, причём в гипотетическом втором туре отставной генерал считается фаворитом.
Один из кандидатов - Ярослав Башта, бывший посол Чехии в Москве - выступает с тезисами о вине Запада за войну в Украине и призывает к снятию санкций с России. Его поддерживает националистическая партия SPD, по опросам, шансов на выход во второй тур у него нет.
Победитель выборов сменит на пражском Граде Милоша Земана, который, долгое время будучи одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, после 24 февраля резко ужесточил свою позицию по отношению к России.
Чехия - парламентская республика, однако фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.
В США в возрасте 54 лет умерла единственная дочь Элвиса Пресли
В США в возрасте 54 лет умерла Лиза-Мари Пресли, единственная дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Об этом сообщила ее мать, актриса Присцилла Пресли.
12 января Лизу-Мари Пресли доставили в больницу, после того как её нашла без сознания её домработница и вызвала скорую помощь. По информации источников издания TMZ, у нее была остановка сердца. Известно, что ранее дочь Элвиса Пресли употребляла наркотики.
Лиза-Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала единственной наследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис Прели внезапно умер.
В 2003 году она выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, который разошелся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками. В 2005 году вышел её второй альбом Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.
Лиза-Мари четыре раза была замужем и родила четырёх детей. В 1994 году она вышла замуж за певца Майкла Джексона. Она снялась в его клипе «You are not alone». В 1996-м, когда Джексон сражался против обвинений в сексуальном насилии над детьми, они развелись.
В 2002 году Лиза-Мари Пресли вышла замуж за актера Николаса Кейджа, который был большим поклонником ее отца. Но Кейдж подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.
Последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике во вторник во время церемонии вручения «Золотых глобусов» в Лос-Анджелесе. Сыгравший её отца Остин Батлер получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Элвис» База Лурмана.
Майкл Макфол: смерть Саакашвили в тюрьме отразится на судьбе Грузии
Если Михаил Саакашвили умрет в тюрьме, это отразится на судьбе Грузии. Об этом в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он вновь призвал власти Грузии обеспечить защиту прав экс-президента.
«Я на 100% уверен, что, если Саакашвили умрет в тюрьме, то это будет определяющим для судьбы Грузии. Когда будут спрашивать, чем славится Грузия, в ответ скажут, что это страна, где в тюрьму посадили одного из бывших президентов и он там умер. Меня беспокоят негативные последствия его смерти в тюрьме. Этого нужно избежать любой ценой. Если он здоров, надеюсь нам покажут доказательства. Это был бы хороший шаг, чтобы продемонстрировать миру, что ему не угрожает серьезная опасность, как предполагают некоторые врачи», – сказал он.
Дипломат и координатор созданной президентом Украины Владимиром Зеленским Международной рабочей группы по санкциям против России также предположил, что Тбилиси может помогать Москве обходить ограничения. По его словам, в 2023 году этому вопросу будет уделяться больше внимания.
«Трагично, что Евросоюз предоставил статус кандидата [на вступление в ЕС] Молдове и Украине, но не Грузии. Думаю, это доказательство того, что Европа и США видят состояние демократии в Грузии. Что касается помощи России в обходе санкций, в 2023 году исправлению изъянов санкционного режима будет уделяться гораздо больше внимания. Больше внимания будет уделяться таким странам, как Беларусь и Грузия, которые, по оценке аналитиков, помогают России избежать санкций», — сказал бывший посол США в России.
Как пишет СОВА, ранее Майкл Макфол опубликовал колонку в The Washington Post , в которой призвал мировых лидеров спасти Михаила Саакашвили. В материале под названием «Мир не должен позволить экс-президенту Грузии умереть в тюрьме» отмечается, что пока все справедливо сосредоточены на войне в Украине, Путин продолжает продвигать дестабилизирующую и антидемократическую повестку в других частях света.
В Дагестане двести человек вышли на народный сход из-за отсутствия газа
Из-за отсутствия газа в домах жители Левашинского района Дагестана вышли на народный сход к зданию местной администрации. По словам участников акции, без возможности отапливать дома осталась половина района, сообщает Кавказ.Реалии.
Отсутствие подачи газа связано с наступлением в республике сильных морозов.
«Нет давления в трубах. Газа не хватает, чтобы отапливать дома», – рассказал собеседник редакции.
Вышедшие на сход местные жители обвинили в этой ситуации газоснабжающую организацию. В беседе с протестующими участвовали глава района, начальник газовой службы и начальник полиции.
В районной администрации корреспонденту Кавказ.Реалии рассказали, что ситуация с газом начала улучшаться к двум часам дня.
«Республиканская и районная газоснабжающие организации приняли меры, чтобы повысить давление. Его уже проверили, оно усилилось. Там, где газа не было, он появился», – сообщил сотрудник администрации Феликс Абуталимов. Собравшиеся, по его словам, мирно разошлись.
- По данным республиканского МЧС, более 69 тысяч звонков по вопросам аварийных отключений поступило за последние два дня из 49 населенных пунктов Дагестана.
- Около 60 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды. К утру 12 января энергетики возобновили электроснабжение 95% потребителей.
«Коммерсантъ»: Кремль готовится к выдвижению Путина в 2024 году
В Кремле начали подготовку к выборам президента России, которые должны состояться в 2024 году. Чиновники Администрации президента исходят из того, что выборы, несмотря на войну, пройдут в установленные сроки – в марте будущего года – и что в них будет участвовать Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Принятые в 2020 году поправки к Конституции «обнулили» его президентские сроки и дали возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов. Сам Путин, занимающий пост президента с 2000 года (с перерывом на 2008-2012), пока не заявлял, будет избираться или нет.
«Чётких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства» – пишет «Коммерсантъ». В Кремле намерены протестировать различные технологии и «содержательные идеи» для 2024 года на региональных выборах осенью 2023 года. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что внимание будет уделено «новой страте» – тем, кто участвовал войне в Украине и их родственникам; кроме того, Кремль рассчитывает работать с электоратом и на недавно аннексированных территориях четырёх областей Украины, полагая, что выборы пройдут и там.
Издание «Вёрстка» накануне также сообщало, что Кремль «перешёл к новой фазе подготовки к президентским выборам 2024 года». В частности, распоряжения готовиться к кампании получили власти российских регионов. Их главам рекомендовано уже сейчас составить списки самых важных для жителей социальных проблем, которые они должны будут решить в течение ближайших месяцев, а также «оценить настроения в социальных сетях и предпринять меры по их улучшению». Возможными кандидатами, кроме Путина, при этом называются представители представленных в Госдуме партий – все они поддерживают войну.
«Вёрстка» также писала со ссылкой на анонимные источники, близкие к властям Москвы и ещё одного, неназванного региона, что Кремль рекомендовал главам российских регионов «максимально публично» съездить в зону войны с Украиной перед региональными выборами в сентябре. Рекомендация касается глав регионов, которым предстоит избирательная кампания.
«Ведомости» на днях писали, что в конце января — феврале в Подмосковье пройдут специальные семинары для вице-губернаторов по внутренней политике, на которых в том числе может быть затронута и тема президентских выборов.
Ураган на западе Грузии: в Ланчхути под упавшим деревом погиб водитель машины
Один человек погиб сегодня утром в Ланчхутском муниципалитете в машине, на которую упало дерево, вырванное с корнем порывом ветра.
Трагедия произошла в селе Леса, на трассе Самтредиа-Григолети, подтвердили в муниципалитете. За рулем был молодой человек, который направлялся из Батуми в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».
В машине находились еще трое человек – они отказались от госпитализации, передает грузинская служба Радио Свобода.
Ураган бушует на западе Грузии более трех суток. Повреждены жилые дома и общественные здания, опоры электропередач. Часть населенных пунктов обесточена и отключена от подачи водоснабжения.
В регионе Имерети снесены крыши более 500 домов. В 135 селах нет электричества, поврежден магистральный газопровод, десятки автомобилей искорежены упавшими деревьями.В самом Кутаиси тысячи абонентов остались без воды.
В Гурии повреждены более 100 домов, церкви и школы. Из строя вышли линии электропередач, здесь также проблемы с подачей газа.
В Самегрело – Земо Сванети после урагана придется восстанавливать более 600 частных домов, более 30 жилых корпусов. Повреждены крыши детских садов, школ, клиник и административных зданий. Без электричества около ста сел.
Синоптики обещают, что ветер начнет стихать в ближайшие часы.
В ряде муниципалитетов проблемы возникли из-за сильного снегопада.
Украина планирует провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН
Власти Украины собираются провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН 24 февраля – в годовщину начала полномасштабного российского вторжения. Ранее с идеей проведения подобного мероприятия выступил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью агентству «Анадолу» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
По словам дипломата, Украина готова к миру, а Зеленский ранее сформулировал десять принципов, на основе которых страна могла бы пойти на мирное соглашение. При этом в начале января представители ООН утверждали, что пока не занимаются подготовкой «саммита мира».
Предложенная Зеленским формула мира из 10 шагов публично не раскрывалась. Ранее в ООН президент Украины заявлял, что его формула предполагает создание трибунала против России, выплату Киеву компенсаций за войну, обеспечение Киеву финансовой и военной поддержки со стороны стран Запада, ограничения цены на российские ресурсы и восстановления территориальных границ. Москва комментировала эти пункты по отдельности, заявляя, что не готова к таким условиям.
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Почти 12 миллионов граждан страны вынуждены были покинуть свои дома. По данным ООН, к началу декабря 2022 года в результате боевых действий погибли 6702 мирных украинца, в том числе 424 ребёнка. Эти данные могут быть неполными, отмечают в организации.
- Украинские власти расследуют свыше десяти тысяч уголовных дел в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам и пыткам мирных жителей отрицает.
Спецпрокурор расследует хранение Байденом секретных документов
Генеральный прокурор США Меррик Гарлэнд назначил специального прокурора для расследования того, каким образом документы, помеченные грифом «секретно», оказались в одном из домов президента США Джо Байдена и в помещении исследовательского фонда, организованного им после завершения работы в качестве вице-президента США в 2016 году.
В указе генерального прокурора говорится о том, что задачей специального прокурора является расследование «потенциально несанкционированного» перемещения и хранения секретных документов Джо Байденом. Речь идет о документах, к которым Байден имел доступ, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы. Они, по-видимому, были перевезены из резиденции вице-президента вместе с другими документами и обнаружены помощниками Байдена лишь в ноябре прошлого года.
Больше десятка из этих документов, по словам людей, знакомых с деталями истории, помечены грифом «секретно». Эти бумаги тут же были переданы в Национальный архив, а несколькими неделями позже адвокаты Байдена обнаружили ещё несколько секретных документов в его доме в городе Уилмингтон в Делаваре.
Белый дом не обнародовал информацию об этом до понедельника. В четверг пресс-секретарь Белого дома заявила о том, что администрация намерена содействовать расследованию, что секретные документы не были вовремя переданы Национальному архиву по ошибке.
Согласно закону, после ухода из Белого дома президент и вице-президент обязаны передать всю служебную документацию в Национальный архив. Невыполнение этого требования может рассматриваться в качестве уголовного преступления.
В прошлом году сначала ФБР, а потом и специальный прокурор начали расследование в отношении бывшего президента Дональда Трампа, в резиденции которого во Флориде были обнаружены сотни служебных, в том числе, секретных документов. Специалисты не исключали даже возможности заведения в отношении бывшего президента уголовного дела. Президент Байден выразил тогда удивление «крайней безответственностью» своего предшественника.
Известие о том, что он сам стал объектом расследования специального прокурора стало, по мнению наблюдателей, крайне негативной политической новостью для президента. Республиканцы заявляют о намерении провести ряд расследований в отношении президента Байдена, они задают вопросы почему информация об этом в течение нескольких месяцев не предавалась огласке.
«ЧВК Вагнера» вывозит погибших бойцов с помощью дальнобойщиков
Представители российской «частной военной компании Вагнера» перевозят своих погибших из Украины в российские города с помощью дальнобойщиков, утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на размещенные на профильных сайтах заказы. За исполнение одного заказа в компании платят до 60 тысяч рублей, среди требований к исполнителю - холодильная камера в автомобиле, в которую можно поместить груз весом 6 тонн, упакованный в цельнометаллическую оболочку.
Одна из фирм, принимающие такие заказы - ростовский грузоперевозчик «Дисавтотранс». В фирме признались, что цинковые грузы появляются «почти каждый день», принимать их нужно со склада в Ростове-на-Дону. В организации подтвердили, что заказчиком выступает «ЧВК Вагнера».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. В Украине бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе - во внесудебных казнях. Создателем и спонсором ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
- Весной прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключенных. В последние недели многие из них принимают активное участие в попытках захвата российскими силами украинских городов Соледар и Бахмут. Как утверждает командование ВСУ, в ходе ожесточенных боев «ЧВК Вагнера» теряет сотни бойцов погибшими и раненными.
«Верстка» рассказала о рекомендации Кремля губернаторам съездить на войну в Украине
Кремль рекомендовал главам российских регионов «максимально публично» съездить в зону войны с Украиной перед выборами в сентябре. Рекомендация касается глав регионов, которым предстоит избирательная кампания. Об этом пишет издание «Верстка» со ссылкой на анонимные источники, близкие к властям Москвы и еще одного, неназванного, региона.
Этой осенью в России пройдут прямые выборы глав 20 регионов, еще одного утвердит региональный парламент, кроме того, голосования будут проведены на аннексированных территориях Украины. «Верстка» обратила внимание, что восемь из двадцати губернаторов, которым предстоят выборы, в прошлом году ездили в зону конфликта, семеро из них поехали к фронту в декабре.
Первым в декабре в зону войны поехал мэр Москвы Сергей Собянин. 2 декабря в его телеграм-канале появились фотографии в окопах. Он заявил, что помогает «обустроить» оборонительные рубежи.
Во второй половине декабря к фронту с разницей в несколько отправились сразу четверо губернаторов - Самарской области Дмитрий Азаров, Ивановской - Станислав Воскресенский, Амурской - Василий Орлов, Орловской - Андрей Клычков, а также главы Ямало-Ненецкого автономного округа и Приморья: Дмитрий Артюхов и Олег Кожемяко. Для последнего это была уже шестая поездка с начала войны. Остальные поехали туда впервые. Насколько близко они на самом деле были к фронту - издание не уточняет.
12 декабря газета «Ведомости» сообщила, что «Единая Россия» планирует выдвигать на выборах всех уровней участников украинской войны и работавших в Донбассе волонтеров. Издание пишет, что отправить на выборы ветеранов украинской войны планируют также КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.
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